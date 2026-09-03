EUROKINISSI - Στιγμιότυπο από το ματς του Παναθηναϊκού με την Χράντετς Κράλοβε

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Ο Παναθηναϊκός έκανε γνωστή τη λίστα για τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις στο Conference League, με τον Ατζεντίν Ουναΐ να δηλώνεται την τελευταία στιγμή.

Από την λίστα θα λείπει ο Ανάς Ζαρουρί, ο οποίος αναμένεται να συνεχίσει τη καριέρα του στην Κολόμπους Κρου του MLS ως δανεικός. Εκτός έμεινε και ο Τσιριβέγια.

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Αναλυτικά η ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού:



Πένια, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κρίστιανσεν, Κυριακόπουλος, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κάτρης, Πάλμερ-Μπράουν, Λάβδας, Καμαρά, Λουζά, Ουναι, Κάνγκουα, Κοντούρης, Μπινιάρης, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Αντίνο, Πελίστρι, Κυριόπουλος, Λιβάι, Ντέσερς, Τετέι, Ράστοντερ, Νεμπής.

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στο Conference League:



1η αγωνιστική: Εντός έδρας με τη Μπόρατς – 15 Οκτωβρίου / 19.45

2η αγωνιστική: Εκτός έδρας με την Καϊράτ – 22 Οκτωβρίου / 17.30

3η αγωνιστική: Εντός έδρας με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας – 5 Νοεμβρίου / 22.00

4η αγωνιστική Εκτός έδρας με την Νόρτζελαντ – 26 Νοεμβρίου / 22.00

5η αγωνιστική: Εκτός έδρας με την Φράιμπουργκ – 10 Δεκεμβρίου / 19.45

6η αγωνιστική: Εντός έδρας με την Μπράιτον – 17 Δεκεμβρίου / 22.00