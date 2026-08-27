Οι δύο ομάδες βρίσκονται πλέον στο ξεκίνημα του επιπλέον 30λέπτου. Αν δεν υπάρξει νικητής μετά την ολοκλήρωση της παράτασης, η πρόκριση στη League Phase του Conference League θα κριθεί στη διαδικασία των πέναλτι.

Σε ένα παιχνίδι γεμάτο ένταση και δραματική εξέλιξη στη «Malšovická Aréna», Χράντετς Κράλοβε – ΠΑΟ αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στην κανονική διάρκεια της ρεβάνς των play-offs του UEFA Conference League . Με το συνολικό σκορ στο 3-3 (μετά το 2-2 της Αθήνας), οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στην ημίωρη παράταση για να λύσουν τις διαφορές τους.

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Θρίλερ στην Τσεχία για ΠΑΟ: Στην παράταση κρίνεται η πρόκριση μετά το 1-1 στην κανονική διάρκεια – Ισοφάριση κόντρα στη ροή του αγώνα από την Χράντετς Κράλοβε στο 90+1′

Σε ένα παιχνίδι γεμάτο ένταση και δραματική εξέλιξη στη «Malšovická Aréna», Χράντετς Κράλοβε - ΠΑΟ αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στην κανονική διάρκεια της ρεβάνς των play-offs του UEFA Conference League. Με το συνολικό σκορ στο 3-3 (μετά το 2-2 της Αθήνας), οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στην ημίωρη παράταση για να λύσουν τις διαφορές τους.

PLAY OFF CONFERENCE LEAGUE 2026-2027 / ΧΡΑΝΤΕΤΣ ΚΡΑΛΟΒΕ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ.(ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)

0-0 στο πρώτο ημίχρονο: Ο Παναθηναϊκός μπήκε με πρόθεση να ελέγξει τον ρυθμό έχοντας τους Πελίστρι και Ταμπόρδα ενεργούς μεσοεπιθετικά, αλλά οι Τσέχοι έκλεισαν καλά τους χώρους και απείλησαν σε στατικές φάσεις.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε με πρόθεση να ελέγξει τον ρυθμό έχοντας τους Πελίστρι και Ταμπόρδα ενεργούς μεσοεπιθετικά, αλλά οι Τσέχοι έκλεισαν καλά τους χώρους και απείλησαν σε στατικές φάσεις. 72' — Προβάδισμα με Ντέσερς (0-1): Η χρυσή αλλαγή του Παναθηναϊκού, Σίριλ Ντέσερς , εκμεταλλεύτηκε την πάσα στην περιοχή και με ψύχραιμο πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, βάζοντας τους «πράσινους» σε θέση ισχύος για την πρόκριση.

Η χρυσή αλλαγή του Παναθηναϊκού, , εκμεταλλεύτηκε την πάσα στην περιοχή και με ψύχραιμο πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, βάζοντας τους «πράσινους» σε θέση ισχύος για την πρόκριση. 90+1' — Σοκ στο φινάλε από τον Νταρίντα (1-1): Ενώ όλα έδειχναν πως το «τριφύλλι» θα έπαιρνε το επαγγελματικό διπλό-πρόκριση, ο Βλαντιμίρ Νταρίντα στις καθυστερήσεις του αγώνα ισοφάρισε για την Κράλοβε, στέλνοντας το ματς στην παράταση εν μέσo έξαλλων πανηγυρισμών στις εξέδρες.

Οι δύο ομάδες βρίσκονται πλέον στο ξεκίνημα του επιπλέον 30λέπτου. Αν δεν υπάρξει νικητής μετά την ολοκλήρωση της παράτασης, η πρόκριση στη League Phase του Conference League θα κριθεί στη διαδικασία των πέναλτι.