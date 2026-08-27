Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Μπραν επικράτησε του ΠΑΟΚ με 3-2 και εξασφάλισε την πρόκριση στην League Phase του Conference League με συνολικό σκορ 4-3.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με δύο τέρματα, αλλά η ομάδα του Λίσι κατάφερε να ισοφαρίσει προσωρινά σε 2-2 με τους Εντιαγιέ και Ζαφείρη.

Το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε από εύστοχο πέναλτι του Κάστρο στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης μετά από παράβαση του Γιαννούλη.

Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να ανατρέψει το σκορ και αποκλείστηκε πρόωρα από τη συνέχεια της ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Μπραν χάρη στο εύστοχο πέναλτι του Κάστρο στα τελευταία λεπτά έστειλε τον ΠΑΟΚ πρόωρα στο σπίτι, στερώντας του την συμμετοχή στην League Phase του Conference League.

Οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι για μεγάλο διάστημα της αναμέτρησης, ωστόσο ακόμα και έτσι, οι παίκτες του Λίσι δεν τα παράτησαν και επέστρεψαν από το 2-0, ισοφαρίζοντας σε 2-2 με τον Ζαφείρη.

Advertisement

Advertisement

Ο Κάστρο μετέτρεψε σε γκολ το κερδισμένο πέναλτι της ομάδας του από τον Γιαννούλη – μια απόφαση που θεωρήθηκε υπερβολική από τους παίκτες του ΠΑΟΚ – και με συνολικό σκορ 4-3 εξασφάλισε την είσοδο στην League Phase της διοργάνωσης.

Το παιχνίδι:

Το ματς άρχισε με αρκετή ένταση, αλλά χωρίς κάποια αξιόλογη τελική προσπάθεια στα πρώτα λεπτά. Οι δύο ομάδες είχαν ως πρώτο μέλημα να διαβάσουν η μία την άλλη και να επιβάλουν τον ρυθμό τους. Η Μπραν, έχοντας και τη βοήθεια της εξέδρας, μπήκε με μεγαλύτερο ενθουσιασμό, ενώ ο ΠΑΟΚ παρουσίαζε δυσκολίες στην ανάπτυξη και δεν μπορούσε να βρει εύκολα συνεργασίες.

Η πρώτη καλή στιγμή ήρθε από τον Δικέφαλο στο 17’, όταν ο Λουσέ επιχείρησε συρτό σουτ με το αριστερό, στέλνοντας την μπάλα λίγο δίπλα από το δοκάρι. Η απάντηση των Νορβηγών ήταν άμεση. Στο 19’ ο Σόλβεντ βρέθηκε σε θέση βολής, όμως ο Παβλένκα αντέδρασε σωστά, ενώ τρία λεπτά αργότερα ο Χολμ σημάδεψε το δοκάρι με σουτ έπειτα από κόρνερ.

Ο ΠΑΟΚ συνέχιζε να έχει προβλήματα στην απόδοσή του και η Μπραν εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση, συνεχίζοντας να «πολιορκεί» την εστία του Παβλένκα. Στο 31’ ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ μπλόκαρε το σουτ του Ίνγκασον, ενώ στο 41’ χρειάστηκε να επέμβει εντυπωσιακά σε δυνατό τελείωμα του Σόλτμπεργκ, κρατώντας την ομάδα του όρθια.

Η πίεση των γηπεδούχων καρποφόρησε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Στο 45’+3’, μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Χολμ πήδηξε ψηλότερα από όλους και με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Advertisement

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να αντιδράσει και στο 47’ ο Λουσέ δοκίμασε γυριστό σουτ, όμως η μπάλα πέρασε αρκετά πάνω από την εστία. Στο 51’ ο Χατσίδης πήρε την κεφαλιά, αλλά ο Ντίνγκενλαντ ήταν στη σωστή θέση και μπλόκαρε.

Κόντρα στη ροή των πραγμάτων, η Μπραν κατάφερε να διπλασιάσει τα τέρματά της στο 56’. Μετά από όμορφη ομαδική ανάπτυξη, ο Ίνγκασον βρήκε χώρο και με σουτ διαμόρφωσε το 2-0.

Ο Λίσι αντέδρασε αμέσως, ρίχνοντας στο παιχνίδι τους Πέλκα και Τέιλορ. Οι δύο αλλαγές έδωσαν νέα πνοή στον ΠΑΟΚ, με τον πρώτο να ανεβάζει αισθητά την ένταση στο μεσοεπιθετικό κομμάτι. Ο Πέλκας σκόραρε στο 60’, όμως το τέρμα δεν μέτρησε καθώς υποδείχθηκε σε θέση οφσάιντ. Τρία λεπτά αργότερα, ωστόσο, δημιούργησε τις προϋποθέσεις για τη μείωση του σκορ, βρίσκοντας τον Εντιαγιέ, ο οποίος με σουτ έκανε το 2-1.

Advertisement

Ο ΠΑΟΚ απέκτησε αυτοπεποίθηση μετά το γκολ του Σενεγαλέζου και πίεσε για την ισοφάριση, με τον Γιαννούλη να επιχειρεί λόμπα στο 66’ που λίγο έλειψε να καταλήξει στα δίχτυα. Η επιμονή των φιλοξενούμενων ανταμείφθηκε ένα λεπτό αργότερα. Ο Τέιλορ έκανε τη σέντρα, ο Χατσίδης έστρωσε με κεφαλιά και ο Ζαφείρης με σουτ έφερε το ματς στα ίσια, γράφοντας το 2-2.

Ο Δικέφαλος συνέχισε να ψάχνει την ανατροπή. Στο 74’ ο Ζαφείρης έστειλε ξανά την μπάλα στα δίχτυα μετά από φάση διαρκείας, όμως το γκολ ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ. Δύο λεπτά αργότερα ο Μπάμπα πήρε τη θέση του Λουσέ, με τον Γιαννούλη να μετακινείται στην αριστερή πλευρά.

Τελικά, ο ΠΑΟΚ πλήρωσε ένα λάθος στο 83’. Ο Γιαννούλης υπέπεσε σε πέναλτι, με τον Κάστρο να αναλαμβάνει την εκτέλεση και να ευστοχεί στο 86’, διαμορφώνοντας το 3-2.

Advertisement

Αυτό ήταν και το τελικό αποτέλεσμα, με τον ΠΑΟΚ να γνωρίζει την ήττα και να ολοκληρώνει την προσπάθειά του με αυτό το σκορ.

Μπραν (Έιρικ Χόρνελαντ): Ντίνγκενλαντ, Σόλτβεντ (69′ Ντράγκσνες), Ντε Ρέβε, Πέντερσεν, Πάλεσεν-Κνούντσεν, Σόρενσεν, Γκούντμουνσον (80′ Βάσμπεργκ), Έρικσεν, Κάστρο, Ίνγκασον (80′ Μάτισεν), Χολμ

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Παβλένκα, Κένι, Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδης, Γιαννούλης, Σανταμαρία (59′ Τέιλορ), Ζαφείρης, Λουσέ (76′ Μπάμπα), Χατσίδης (80′ Μύθου), Σορετίρε (59′ Πέλκας), Εντιαγέ (80′ Τάισον)

Advertisement

Advertisement