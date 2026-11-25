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Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά στις πιο κρίσιμες στιγμές ενός αγώνα. Ο Αμερικανός φόργουορντ «εκτέλεσε» ξανά τη Βαλένθια με buzzer-beater, όπως στα περσινά playoffs, στην σειρά του Παναθηναϊκού με την ισπανική ομάδα.

Πιο συγκεκριμένα, ο Χέιζ-Ντέιβις έγινε και πάλι ο απόλυτος πρωταγωνιστής στο φινάλε, προσφέροντας μία ξεχωριστή στιγμή στην ομάδα του και θυμίζοντας στους φίλους του «τριφυλλιού» το αντίστοιχο νικητήριο σουτ που είχε πετύχει απέναντι στους Ισπανούς την περασμένη σεζόν.

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Μία ημέρα μετά τη νέα εντυπωσιακή του εμφάνιση, ο Αμερικανός άσος επέλεξε να αναφερθεί στο καθοριστικό καλάθι μέσω των social media, στέλνοντας το δικό του μήνυμα.

Συγκεκριμένα, έγραψε στην ανάρτησή του: «Πράξη IV – Ο κεραυνός χτυπάει δύο φορές… Κάν’ το μία φορά. Το ξεχνούν. Οπότε, κάν’ το ξανά. Πολλά περνούν από το μυαλό σου εκείνες τις στιγμές. Όπως, προς τα πού να τρέξω μόλις μπει μέσα».

Act IV — Lightening Strikes Twice..



Do it once. They forget. So do it again.

Lot of things go through your mind in those moments.

Like which way I should run when it goes in. pic.twitter.com/fpOKKZJveF — Nigel Hayes-Davis (@NIGEL_HAYES) November 25, 2026