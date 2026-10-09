EUROKINISSI - Στιγμιότυπο από τους περσινούς τελικούς ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό

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Ο Ολυμπιακός ενημέρωσε ότι η σχετική καταγγελία του Παναθηναϊκού, που ζητούσε την αφαίρεση δύο βαθμών από τους Πειραιώτες δεν έγινε δεκτή από τον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ.

Ο λόγος που ο Παναθηναϊκός προέβη στην εν λόγω καταγγελία είχε να κάνει με το γεγονός ότι οι «ερυθρόλευκοι» κατέθεσαν μήνυση σε βάρος του Δημήτρη Γιαννακόπουλου σε ποινικό δικαστήριο, για ένα περιστατικό στους περσινούς τελικούς, ενώ κάτι τέτοιο απαγορεύεται από τους κανονισμούς του ΕΣΑΚΕ.

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Η ενημέρωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός απαλλάχθηκε από την καταγγελία που είχε υποβληθεί εις βάρος της στον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ, σχετικά με την προσφυγή στην τακτική Δικαιοσύνη.

Η υπόθεση αφορούσε τη μήνυση που είχε καταθέσει η ΚΑΕ Ολυμπιακός κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, για την παράνομη είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο του ΟΑΚΑ κατά τη διάρκεια των περσινών τελικών του πρωταθλήματος.

Μέσω της συγκεκριμένης καταγγελίας, η πλευρά του Παναθηναϊκού ζητούσε την τιμωρία του Ολυμπιακού με αφαίρεση δύο βαθμών (-2).

Το αίτημα δεν έγινε δεκτό και η ΚΑΕ Ολυμπιακός απαλλάχθηκε, χωρίς καμία βαθμολογική κύρωση».