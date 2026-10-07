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Στις 7 Οκτωβρίου 2013 έφυγε από τη ζωή ο θρύλος της ΑΕΚ και το ελληνικού μπάσκετ, ο σπουδαίος Γιώργος Αμερικάνος.

🟡⚫️Η αφιέρωση στον θρύλο της ΑΕΚ, Γιώργο Αμερικανό, που έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα! pic.twitter.com/QrwTbhjBqb Advertisement Advertisement October 7, 2026

Ο Παγκόσμιος αποτέλεσε μια από τις πιο εμβληματικές φυσιογνωμίες στην ιστορία της Βασίλισσας και ήταν μπροστάρης στην κατάκτηση του Κυπέλου Κυπελλούχων το 1968, τότε που η Ένωση έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα με ευρωπαϊκό τίτλο.

Η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ τίμησε τη μνήμη του πριν το τζάμπολ του αγώνα με την Σαλόν για το BCL με μια όμορφη εικόνα με τον Αμερικάνο που δημιουργήθηκε στο Cube, με τον κόσμο να χειροκροτεί.