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Καλαμάτα – ΑΕΚ 0-1: Διπλό στη Νίκαια με Κοϊτά, μπορούσε και άλλα γκολ η «Ένωση»

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο προπονητής της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς τόνισε στη συνέντευξη Τύπου την ανάγκη για απόλυτη συγκέντρωση ενόψει της αναμέτρησης με την Κόμο στο Champions League.

Η ομάδα θα αγωνιστεί χωρίς τον Κοϊτά, ο οποίος αποβλήθηκε στο προηγούμενο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο τεχνικός της Ένωσης εξήρε το στυλ παιχνιδιού της ιταλικής ομάδας υπό τις οδηγίες του Σεσκ Φάμπρεγας.

Οι παίκτες της ΑΕΚ δήλωσε ο προπονητής τους ότι απολαμβάνουν ιδιαίτερα την υποστήριξη των φιλάθλων τους στα εκτός έδρας ευρωπαϊκά παιχνίδια.

Ο Λόβρο Μάγερ επιβεβαίωσε τον στόχο της ομάδας για ένα θετικό αποτέλεσμα και δήλωσε έτοιμος να αγωνιστεί σε όποια θέση επιλέξει ο προπονητής του.

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Ο Μάρκο Νίκολιτς έδωσε το στίγμα της ΑΕΚ στη συνέντευξη Τύπου για την αυριανή αναμέτρηση του Champions League με τη Κόμο. Η Ένωση θα αγωνιστεί χωρίς τον Κοϊτά μετά την κόκκινη κάρτα που δέχθηκε στο ματς με τη Ρεάλ, ενώ ο Σέρβος τεχνικός ζήτησε συγκέντρωση απέναντι στην ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας. Επίσης στις δηλώσεις του στάθηκε και στην κιτρινόμαυρη εξέδρα, τονίζοντας πόσο απολαμβάνουν οι ποδοσφαιριστές του να έχουν τον κόσμο της ΑΕΚ μαζί τους και στα ευρωπαϊκά ταξίδια.

Αναλυτικά η εισαγωγική τοποθέτηση του Μάρκο Νίκολιτς

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«Καλησπέρα σε όλους. Είναι ακόμα ένα ματς Champions League. Παίζουμε στο ελίτ επίπεδο, στο υψηλότερο δυνατό. Σε αυτό το επίπεδο δεν υπάρχουν εύκολες έδρες. Είναι όλες απαιτητικές αλλά και απολαυστικές.

Αύριο αντιμετωπίζουμε την Κόμο, μια ομάδα που πολλοί θα πουν ότι δεν είναι μεγάλο όνομα, αλλά με τον προπονητή που έχει, τον Σεσκ Φάμπρεγας, έχουν τρομερό στυλ παιχνιδιού και τρομερά αποτελέσματα. Έχει μοντέρνες ιδέες, τις εφαρμόζει στην ομάδα του. Για μένα, στο build-up είναι από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Έχουν ξεκάθαρες ιδέες, κάνουν άμεσες επιθέσεις. Πρέπει να προσέχουμε αύριο. Ξέρουν να προσαρμόζονται στον αντίπαλό τους.

Δεν ήρθαμε στο Κόμο σαν τουρίστες. Ήρθαμε με αποστολή να ανταγωνιστούμε και να πάρουμε αποτέλεσμα, ακόμα κι αν οι επιλογές μας είναι πιο περιορισμένες, καθώς λείπει ο Κοϊτά με την κόκκινη μετά το ματς με τη Ρεάλ. Έχουμε κάποιους τραυματίες, κάποιους που επιστρέφουν, αλλά δεν ξέρω σε τι επίπεδο είναι.

Έχουμε προετοιμαστεί καλά. Πιστεύω στην ομάδα μου, ότι δεν θα χάσουν το κίνητρο και τη συγκέντρωση και θα δείξουν ακόμα μια φορά καλή εικόνα στην Ευρώπη, αλλά και καλή εικόνα για να πάρουν ένα αποτέλεσμα. Ξέρω ότι ο κόσμος μας θα είναι κι εδώ, όπως είναι παντού. Το σημαντικό είναι ότι οι παίκτες απολαμβάνουν την παρουσία του κόσμου».

Μάγερ: Θα παίξουμε για το αποτέλεσμα – Ο προπονητής αποφασίζει για τη θέση μου, αλλά σε αυτή με βολεύει καλύτερα





Ο Λόβρο Μάγερ εκπροσώπησε τους παίκτες της ΑΕΚ στη συνέντευξη Τύπου, παραμονές του αγώνα με την Κόμο.

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Αναλυτικά ο Κροάτης χαφ είπε:

Τι πρέπει να αλλάξουν κι αν χρωστούν στους εαυτούς τους μια μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά:

«Σε ότι αφορά τη Σαχτάρ μετά την ισοφάριση δεν επανήλθαμε, αυτό αποδεικνύει τη δυσκολία, οπως ειπε ο προπονητης δεν ηρθαμε ως τουρίστες, γιατί όχι να κερδισουμε, με Ρεάλ αξίζαμε έστω τον έναν βαθμό, έχουμε πολλά να αποκομίσουμε από το αυριανό ματς»

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Για την αγαπημένη του θέση στον αγωνιστικό χώρο:

«Δεν αποφασίζω εγώ που θα παίξω. Θα παίξω όπου χρειάζεται για να κερδίσουμε, θα ανταποκριθώ όπου παίξω, μου ταιριάζει δεξιά, μπορώ κι αριστερά αλλά και στο «6». Αυριο θα μας λειψει ο Κοϊτά που κανει σπουδαια σεζον απο τα δεξιά, αλλα οσοι ειμαστε εδω θα παιξουμε για αποτελεσμα, εχω παιξει κυριως στα δεξια φετος οποτε με βολευει στα δεξια»

Για τον Μπατούρινα, συμπαίκτη του στην Κροατία:

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«Ενας πολυ καλος παικτης, εξαιρετικο παιδι, παιξαμε μαζι στη Ντιναμο Ζαγκρεμπ, χαιρομαι για την πορεια του, ειδικα η τελευταια χρονια ειναι εξαιρετικη, ελπιζω να συνεχισει να παιζει ετσι, εχει τη νοοτροπια και τον τρόπο σκεψης»

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