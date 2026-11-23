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Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την Κόμο την Τρίτη, στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Ο προπονητής της ιταλικής ομάδας, Σεσκ Φάμπρεγας, χαρακτήρισε την ΑΕΚ δυνατή ομάδα με εξαιρετική νοοτροπία, τονίζοντας πως δεν θεωρεί το σύνολό του φαβορί για τη νίκη.

Ο Έλληνας επιθετικός της Κόμο, Τάσος Δουβίκας, δήλωσε ενθουσιασμένος για την αναμέτρηση κόντρα στην ελληνική ομάδα και τους φίλους του.

Παράλληλα, εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στην ομάδα του, υπογραμμίζοντας ότι παραμένει επικεντρωμένος στις τρέχουσες αγωνιστικές υποχρεώσεις του συλλόγου του.

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Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για την επόμενη πρόκληση στο Champions League, αυτή τη φορά επί ιταλικού εδάφους. Η πρωταθλήτρια Ελλάδας θα βρεθεί αντιμέτωπη με την Κόμο του Τάσου Δουβίκα την Τρίτη (24/11, 22:00), στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής της League Phase.

O Σεσκ Φάρμπρεγας μίλησε στην συνέντευξη Τύπου του αγώνα της Κόμο με την ΑΕΚ. Ο Ισπανός τεχνικός της Κόμο τόνισε ότι η Ένωση διαθέτει ποιότητα, σωματική δύναμη και εξαιρετική νοοτροπία κι αναφέρθηκε στην εμφάνιση της με τη Ρεάλ. Ο Καταλανός υποστήριξε ότι δεν θεωρεί την ομάδα του φαβορί.

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Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Σεσκ Φάμπρεγας:

-Για την κατάσταση της Κόμο και την αναμέτρηση με την ΑΕΚ:

«Η ομάδα βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Θα μας λείψουν οι ποδοσφαιριστές που δεν βρίσκονται στην ευρωπαϊκή λίστα, οπότε θα πάρουμε κάποιους παίκτες από την ομάδα Νέων.

Η ΑΕΚ δυσκόλεψε μεγάλες ομάδες, όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, στο Champions League. Είναι μία πολύ δυνατή ομάδα σωματικά, που επιβάλλεται στο παιχνίδι, ακόμη και στο πρωτάθλημά της. Έχει εξαιρετική νοοτροπία και αύριο θα πρέπει να είμαστε πολύ καλοί και αποτελεσματικοί».

-Το ιταλικό πρωτάθλημα είναι γνωστό για την τακτική οργάνωση και τις δυνατές άμυνες. Αν μπορούσατε να επιλέξετε, θα προτιμούσατε να κερδίσει η Κόμο με 1-0 ή με 4-3;

«Δύσκολη ερώτηση. Προφανώς αναφέρεστε σε παιχνίδια όπως το Μίλαν – Φροζινόνε και το Αταλάντα – Ίντερ, αλλά είναι διαφορετικές περιπτώσεις.

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Θέλω να συνεχίσω να λέω ότι ο Αλβίνι είναι ένας εξαιρετικός προπονητής. Και πραγματικά είναι. Στη συνέντευξη Τύπου είπε ότι δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ τον τρόπο του. Για μένα αυτό σημαίνει ταυτότητα, θάρρος και ξεκάθαρη γνώση του τι θέλεις να κάνεις.

Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, ανεξάρτητα από το αν κερδίζεις ή χάνεις με 1-0. Δεν είσαι κακός όταν χάνεις, ούτε φαινόμενο όταν κερδίζεις. Εμείς, απέναντι στη Φροζινόνε, κάναμε ένα παιχνίδι με σκαμπανεβάσματα, με αρκετές ευκαιρίες για τον αντίπαλο.

Το ιταλικό ποδόσφαιρο κινείται πλέον προς μία διαφορετική κατεύθυνση, μακριά από το παραδοσιακό κατενάτσιο. Αλλάζει και αυτό οφείλεται εν μέρει στους διαιτητές. Σφυρίζουν λιγότερο. Αν κάποιος πέσει στο έδαφος και δεν υπάρχει παράβαση, το παιχνίδι συνεχίζεται.

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Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Υπάρχει επίσης λιγότερος χρόνος καθυστερήσεων. Θεωρώ ότι πρόκειται για μία εξαιρετικά θετική εξέλιξη, ιδιαίτερα για το ιταλικό ποδόσφαιρο. Το θέαμα είναι εντυπωσιακό και το ιταλικό πρωτάθλημα εξελίσσεται σε ένα από τα δύο ή τρία κορυφαία της Ευρώπης».

-Θεωρείτε ότι είστε πλέον το φαβορί;

«Όχι, δεν είμαστε το φαβορί. Είμαστε ένας μικρός σύλλογος, στον οποίο επικρατεί μία εξαιρετική ατμόσφαιρα, ακόμη και στο προπονητικό κέντρο. Γνωρίζουμε πόσο μπορούμε να βελτιωθούμε, γνωρίζουμε τα όριά μας και έχουμε ξεκάθαρη εικόνα για το ποιοι είμαστε ως ομάδα και ως σύλλογος. Προσπαθούμε καθημερινά να γινόμαστε καλύτεροι, χάρη και σε αυτούς τους εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές. Πρέπει να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο.

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Δεν μπορούμε να ελέγξουμε όσα λέει ο κόσμος για εμάς, αλλά έχουμε κερδίσει με την αξία μας όσα έχουμε πετύχει μέχρι σήμερα. Πρέπει να μάθουμε να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας. Οι ποδοσφαιριστές βρίσκονται σε μία περίοδο κατά την οποία γίνεται πολύ περισσότερη συζήτηση γύρω από τα ονόματά τους. Αυτό τους βοηθά να ωριμάσουν. Αν θέλουν να εξελιχθούν σε κορυφαίους ποδοσφαιριστές, πρέπει να μπορούν να διαχειρίζονται τέτοιες καταστάσεις.

Ωστόσο, μέσα στην ομάδα και στο προπονητικό μας κέντρο στο Μοτσάτε, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι είμαστε νέοι σε αυτή τη διοργάνωση. Πρέπει να προχωράμε βήμα βήμα, με ηρεμία».

-Μπορεί ο Κόουτο να αγωνιστεί πιο ψηλά στο γήπεδο;

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«Γνωρίζει καλά αυτή τη θέση, καθώς έχει αγωνιστεί εκεί τόσο στην Μπορούσια όσο και στη Χιρόνα. Είναι μία επιπλέον επιλογή για εμάς, καθώς δεν έχουμε διαθέσιμους ακραίους ποδοσφαιριστές. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Πάντως, είναι ένας παίκτης που μπορεί να προσφέρει πολλά στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Έχουμε ανεβάσει το επίπεδό μας».

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-Βλέπετε ομοιότητες ανάμεσα στην Κάλιαρι και την ΑΕΚ;

«Η ΑΕΚ κλείνει πολύ καλά τους κεντρικούς διαδρόμους. Έχει ποιοτικούς ποδοσφαιριστές και τοποθετεί πολλούς παίκτες ανάμεσα στις γραμμές. Απέναντι στην Κάλιαρι δεν διαχειριστήκαμε σωστά τα πρώτα 35 λεπτά. Η ΑΕΚ διαθέτει εξαιρετικούς επιτελικούς μέσους, οι οποίοι μπορούν να σου δημιουργήσουν σημαντικά προβλήματα».

-Το αυριανό παιχνίδι μπορεί να σας φέρει πιο κοντά στην πρόκριση. Θα προτιμούσατε να κερδίσετε με ένα γκολ στο 90ό λεπτό ή έχει μεγαλύτερη σημασία η αγωνιστική σας φιλοσοφία;

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«Θα απαντήσω όπως έκανε χθες ο Αλβίνι. Προφανώς υπάρχουν παιχνίδια στα οποία δεν αποδίδεις καλά. Πρέπει να ξέρεις να τα διαχειρίζεσαι, ιδιαίτερα όταν δεν βρίσκεσαι στο 100%.

Υπάρχουν αναμετρήσεις στις οποίες πρέπει να δείχνουμε ωριμότητα και να μπορούμε να τις διαχειριζόμαστε, ώστε να φτάνουμε στη νίκη. Αλλά δεν θέλουμε να αλλάξουμε όλα τα όμορφα πράγματα που έχουμε δημιουργήσει εδώ, τον τρόπο παιχνιδιού μας και τη φιλοσοφία μας. Θέλουμε να κερδίζουμε και να είμαστε ανταγωνιστικοί. Οι νίκες δεν είναι ποτέ κάτι αυτονόητο.

Όταν ο κόσμος βλέπει μία ομάδα να παίζει με αυτόν τον τρόπο, θέλει ακόμη περισσότερο να τη βλέπει να κερδίζει έτσι. Πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί και να μπορούμε να διαχειριζόμαστε πολλές διαφορετικές καταστάσεις. Δεν είναι εύκολο να ξαναβρίσκεις τους ποδοσφαιριστές σου μετά τις υποχρεώσεις τους με τις εθνικές ομάδες, όταν έχουν περάσει αρκετές ημέρες.

Επίσης, ο Πιζακάνε είναι φίλος μου και με γνωρίζει πάρα πολύ καλά από ποδοσφαιρικής πλευράς, σχεδόν σαν πατέρας μου. Ο Ντα Κούνια αγωνίστηκε σε διαφορετικό ρόλο από αυτόν που είχε κατά τη διάρκεια της σεζόν, ενώ ο Λάχντο, που δεν είχε αγωνιστεί καθόλου, μπήκε και έπαιξε για 20 λεπτά.

Παρόλα αυτά, η ομάδα διατηρεί την ταυτότητά της. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό».

-Πώς σχολιάζετε τους σοβαρούς τραυματισμούς των Ντουέ και Κέιν;

«Το ποδόσφαιρο γίνεται ολοένα και πιο επικίνδυνο, κυρίως για τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές. Πρέπει να μπορούν να διαχειρίζονται το περιβάλλον γύρω τους, τα μέσα ενημέρωσης, τους φιλάθλους, αλλά και την πίεση που ασκούν οι ίδιοι στον εαυτό τους για να βελτιώνονται και να αποδίδουν καλά.

Αυτό δεν αφορά μόνο τους ποδοσφαιριστές, αλλά και τους προπονητές. Δείτε, για παράδειγμα, τον Κομπανί. Οι απαιτήσεις είναι τεράστιες. Ο Ολίσε τραυματίζεται, η Μάντσεστερ Σίτι δεν κερδίζει, η Μπαρτσελόνα χρειάζεται να ανατρέψει ένα 0-2. Είναι πολύ δύσκολο. Υπάρχει τεράστια πίεση στο ποδόσφαιρο, την οποία ασκείτε και εσείς, τα μέσα ενημέρωσης. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτή την πραγματικότητα.

Για μένα είναι θεμελιώδες να μπορείς να διαχειρίζεσαι τα συναισθήματά σου. Εμείς, στο προπονητικό μας κέντρο στο Μοτσάτε, προσπαθούμε να δουλεύουμε με ηρεμία και ψυχραιμία. Εγώ πρώτος, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι.

Θέλουμε να δουλεύουμε πάνω στην ταυτότητα που επιθυμούμε να έχουμε. Όμως το ποδόσφαιρο γίνεται πιο γρήγορο, πιο απαιτητικό σωματικά και πρέπει συνεχώς να παίρνουμε αποφάσεις.

Γιατί δεν παίζει ο Νίκο Πας; Γιατί δεν αγωνίστηκε ο Δουβίκας απέναντι στη Φέγενορντ; Εδώ δεν υπάρχουν υπεράνθρωποι. Εμείς έχουμε όλες τις πληροφορίες. Μπορεί κάποιος να μην αισθάνεται καλά ή η σύντροφος ενός ποδοσφαιριστή να είναι έγκυος και εκείνος να μην έχει κοιμηθεί αρκετά.

Δεν γίνεται αρκετή συζήτηση για την πίεση που υπάρχει στο σημερινό ποδόσφαιρο».

Δουβίκας: Ωραίος σύλλογος και καλή ομάδα η ΑΕΚ

Ο Τάσος Δουβίκας εκπροσώπησε τους παίκτες της Κόμο στη συνέντευξη Τύπου του αγώνα με την ΑΕΚ. Μιλησε για το παιχνίδι της Τρίτης και αναφέρθηκε στις ιδιαιτερότητες να αντιμετωπίζει μια ομάδα της πατρίδας του αλλά και παίκτες που είναι φίλοι του.

Aναλυτικά όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου ο Έλληνας επιθετικός:

-Γεννήθηκες στην Αθήνα και είσαι Έλληνας. Τι παιχνίδι θα είναι για σένα;

“Ναι, είναι ωραίο για μένα να παίζω κόντρα σε μία ελληνική ομάδα. Θα είναι ένα ενδιαφέρον ματς την Τρίτη”.

-Ανταλλάξατε μερικές κουβέντες με τον Πέτρο Μάνταλο πριν από τον αγώνα;

“Με τον Πέτρο έχω μία εξαιρετική σχέση, είμαστε πολύ φίλοι και πήγαμε ο ένας στον γάμο του άλλου. Δεν έχουμε μιλήσει ακόμη για το παιχνίδι, ίσως να έχουμε μία βιντεοκλήση. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι επειδή είμαστε στο Champions League, θα είναι ένα μεγάλο ματς και το περιμένουμε με μεγάλες προσδοκίες. Ελπίζουμε να νικήσουμε, το έχουμε ήδη κάνει αλλά έχουμε μπροστά μας πολλά παιχνίδια”.

-Τι έχεις να πεις για την ΑΕΚ;

“Είναι ένας ωραίος σύλλογος, μία καλή και συμπαγής ομάδα. Έχουν ποιότητα, βάζουν επιθετικότητα στο παιχνίδι τους αν και δεν έχω δει πάρα πολλά παιχνίδια τους. Η υποστηρίξη των οπαδών μας θα είναι σημαντική για το παιχνίδι”.

-Περίμενες να ήσουν πρώτος σκόρερ στο Champions League στην αρχή της σεζόν; Είναι υπερηφάνεια για εσένα;

“Έχω υψηλές προσδοκίες για μένα. Είναι κάτι το ξεχωριστό να είσαι πρώτος σκόρερ, έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στο επιτελείο και στην ομάδα. Όχι, δεν έχω μιλήσει με τον Ρότα, αλλά θα κάνω μία βιντεοκλήση το βράδυ”.

-Σκέφτεσαι να επιστρέψεις στην Ελλάδα να παίξεις;

“Ναι, αγαπώ την Ελλάδα. Παρακολουθώ το ελληνικό πρωτάθλημα αλλά όχι πάρα πολύ. Παρακολουθώ περισσότερο τους αντιπάλους μας στην Serie A, όσο είναι δυνατόν. Δεν ξέρω, ίσως στο μέλλον, αλλά δεν είναι τώρα στις σκέψεις μου. Μετράει η ομάδα και τα αποψινά παιχνίδια”.

-Σε τι μπορείς να βελτιωθείς ακόμα;

“Υπάρχουν πολλοί τομείς στο παιχνίδι. Δουλεύουμε πάρα πολύ με το video προσπαθώντας να βρούμε την καλύτερη φόρμα μου σε όλα τα παιχνίδια. Βλέπω βελτιώσεις σε σύγκριση με δύο χρόνια πριν και στο παιχνίδι. Θέλω να εξελιχτώ ως παίκτης και ως άτομο αλλά έχω εξελιχτεί πιο γρήγορα απ’ότι περίμενα”.

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