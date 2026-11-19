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Διαθέσιμος στα ματς της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League είναι και επίσημα ο Ντέρεκ Κουτέσα. Ο Μάρκο Νίκολιτς είχε αποκαλύψει ότι ο Ελβετός εξτρέμ θα αποτελούσε τον αντικαταστάτη του τραυματία Ολεξάντρ Ζουμπκόφ στην ευρωπαϊκή λίστα, με την Ένωση να ολοκληρώνει τη συγκεκριμένη αλλαγή.

Η απουσία του Ουκρανού, λόγω κατάγματος κοπώσεως, εκτιμάται στους δυο μήνες και η UEFA «σφράγισε» στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ, για τα ματς στο Champions League.

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Έτσι ο Ντέρεκ Κουτέσα έχει κανονικά δυνατότητα συμμετοχής στο προσεχές ματς της ΑΕΚ στην έδρα της Κόμο. Απόντος και του τιμωρημένου Κοϊτά, μοιάζει πιθανό ο Ελβετός εξτρέμ να πάρει και χρόνο συμμετοχής.