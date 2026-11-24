Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η ΑΕΚ U19 έφυγε με τον βαθμό της ισοπαλίας από την Ιταλία, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την Κόμο, σε μια αναμέτρηση όπου προηγήθηκε, δέχθηκε την ισοφάριση με πέναλτι και έχασε την ευκαιρία να πάρει ξανά το προβάδισμα από την άσπρη βούλα.

Η ομάδα της ΑΕΚ έδειξε για ακόμη μία φορά ανταγωνιστικό πρόσωπο στο Youth League, διατηρώντας τις ελπίδες της για μια θέση στην 22άδα και την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Παρότι δεν κατάφερε να φύγει με τη νίκη από την έδρα της Κόμο, πρόσθεσε έναν σημαντικό βαθμό στη συγκομιδή της, φτάνοντας τους έξι, μία αγωνιστική πριν από την ολοκλήρωση της League Phase.

Advertisement

Advertisement

Στο πρώτο μέρος οι δύο ομάδες κινήθηκαν σε ισορροπημένα επίπεδα, με τους γηπεδούχους να έχουν μεγαλύτερο ποσοστό κατοχής, αλλά την Ένωση να παρουσιάζει καλή αμυντική λειτουργία και να προσπαθεί να απειλήσει μέσα από γρήγορες μεταβάσεις.

Η ΑΕΚ κατάφερε να πάρει κεφάλι στο σκορ στο 68ο λεπτό, όταν έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Φραντζεσκάκη, ο Ψυρόπουλος βρήκε στόχο με κεφαλιά για το 0-1.

Η απάντηση της Κόμο ήρθε μόλις τέσσερα λεπτά αργότερα. Στο 72′, ο διαιτητής υπέδειξε πέναλτι για μαρκάρισμα του Τσαντήλα στον Φουστίνι, με τον Μπαράλα να αναλαμβάνει την εκτέλεση και να διαμορφώνει το 1-1.

Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν την ευκαιρία να ανακτήσουν το προβάδισμά τους στο 76′. Ο Τσαντήλας κέρδισε πέναλτι έπειτα από ανατροπή του από τον Μπαράλα, όμως ο Γκολφίνος δεν μπόρεσε να νικήσει τον αντίπαλο τερματοφύλακα, ο οποίος απέκρουσε την εκτέλεσή του.

Στα τελευταία λεπτά η Κόμο απείλησε με τον Φουστίνι στο 81′, όμως ο Σαρακασίδης αντέδρασε αποτελεσματικά, ενώ στο 87′ η ΑΕΚ έφτασε κοντά στο δεύτερο γκολ, με τον Σιούτα να μην καταφέρνει να σκοράρει με κεφαλιά από πλεονεκτική θέση.

ΑΕΚ (Περικλής Παπαπαναγής): Σαρακασίδης, Τσαραμανίδης, Ρίννης, Ψυρόπουλος, Ταμπάκογλου (90+2′), Φραντζεσκάκης, Σάκιτς, Γκολφίνος, Στεργιαρόπουλος, Τσαντήλας, Ποντίκης (68′ Σιούτας)

Δείτε εικόνες: