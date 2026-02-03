Η Chappell Roan γελάει με όλη την αναστάτωση που προκάλεσε το σχεδόν ανύπαρκτο φόρεμά της στα Grammy Awards 2026.

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε μερικές φωτογραφίες της με το διαφανές μπορντό φόρεμα Mugler στο Instagram τη Δευτέρα. Το τολμηρό ντύσιμο στο κόκκινο χαλί άφηνε πολύ σάρκα εκτεθειμένη και στερεωνόταν στο στήθος της με ένα ζευγάρι ψεύτικα piercing.

Ωστόσο, η Roan επέμεινε ότι το φόρεμα δεν ήταν «τόσο εξωφρενική» επιλογή.

«Γελάω γιατί δεν νομίζω ότι αυτό το ντύσιμο είναι ΤΟΣΟ εξωφρενικό», έγραψε. «Η εμφάνιση είναι πραγματικά τόσο φοβερή και περίεργη».

«Σας συνιστώ να ασκήσετε την ελεύθερη βούλησή σας, είναι πραγματικά διασκεδαστικό και ανόητο :D», συνέχισε η Roan. «Σας ευχαριστώ που με καλέσατε @grammys και όλους όσους με ψήφισαν!!»

Πολλοί από τους θαυμαστές της συμφώνησαν με την άποψή της στα σχόλια, γράφοντας ότι το look της στα Grammys ήταν «το πιο cool» και «απλά τέλειο».

Η τραγουδίστρια του «Hot to Go» ήταν υποψήφια για δύο βραβεία Grammy την Κυριακή — για το Άλμπουμ της Χρονιάς και την Καλύτερη Ποπ Σόλο Ερμηνεία, και τα δύο για το «The Subway» — αλλά έφυγε με άδεια χέρια.

Το Άλμπουμ της Χρονιάς κέρδισε το «Luther» του Kendrick Lamar και η Καλύτερη Ποπ Σόλο Ερμηνεία το «Messy» της Lola Young.

Ωστόσο, η 27χρονη Roan είχε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα φορέματα της βραδιάς.

Εκτός από το ότι ήταν αποκαλυπτικό, το στυλ της επέτρεψε επίσης να επιδείξει μια πληθώρα προσωρινών τατουάζ, όπως ένα πόνυ στο στήθος της και ένα γιγαντιαίο προσωρινό τατουάζ με δαντέλα στην πλάτη της.

