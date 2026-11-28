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Το επίκεντρο εντοπίστηκε έξι χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά του Μανχάταν Μπιτς με εστιακό βάθος δώδεκα χιλιομέτρων.

Ο σεισμός προκάλεσε υλικές ζημιές στο διεθνές αεροδρόμιο του Λος Άντζελες, όπου κατέρρευσαν τμήματα ψευδοροφών και έσπασαν υαλοπίνακες.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ οι αρμόδιες αρχές απέκλεισαν το ενδεχόμενο εκδήλωσης τσουνάμι στην ευρύτερη περιοχή.

Η Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών αξιολογεί την κατάσταση και προειδοποιεί τους κατοίκους για την πιθανότητα εκδήλωσης μετασεισμικής ακολουθίας.

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Αναστάτωση προκάλεσε σεισμός μεγέθους 5 Ρίχτερ, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση, που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (28/11/2026), τοπική ώρα, ανοιχτά των ακτών της νότιας Καλιφόρνιας. Ζημιές καταγράφηκαν στο διεθνές αεροδρόμιο του Λος Αντζελες (LAX), ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Ο σεισμός, ο μεγαλύτερος που έπληξε τη μητροπολιτική περιοχή των κομητειών Λος Άντζελες και Όραντζ τα τελευταία 12 χρόνια, σύμφωνα με τους Los Angeles Times, προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Λος Aντζελες. Στη Σάντα Μόνικα, πολίτες βγήκαν έντρομοι από καταστήματα, ενώ στο διεθνές αεροδρόμιο της πόλης καταγράφηκαν υλικές ζημιές, με σπασμένα τζάμια και τμήματα ψευδοροφής να πέφτουν στο εσωτερικό ενός από τους τερματικούς σταθμούς.

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Σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS), η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 9:30 το πρωί, τοπική ώρα, με επίκεντρο περίπου έξι χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά του Μανχάταν Μπιτς. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 12 χιλιόμετρα.

🚨 EARTHQUAKE AT LAX! A 5.2 magnitude earthquake hit the Los Angeles area, and our 24/7 live cameras at LAX captured the shaking as it happened! Watch the moment it was captured live on the Airline Videos Live cameras on November 28th, 2026! https://t.co/0qGYXcJyXs November 28, 2026

Ζημιές στο αεροδρόμιο του Λος Aντζελες από τον σεισμό

Βίντεο και μαρτυρίες από το αεροδρόμιο αποτυπώνουν την αναστάτωση που προκάλεσε η δόνηση. Σύμφωνα με το Fox News, συνεργεία του αεροδρομίου έσπευσαν να απομακρύνουν τα σπασμένα γυαλιά, ενώ η ανταποκρίτρια του δικτύου Νάταλι Τσακ, η οποία ετοιμαζόταν να μεταδώσει ζωντανά από τον τερματικό σταθμό, περιέγραψε την ένταση της δόνησης:

«Ήταν εξαιρετικά έντονος. Δεν έχω αισθανθεί ποτέ έναν κραδασμό σαν κι αυτόν».

Η Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Καλιφόρνιας αξιολογεί τις πιθανές ζημιές και προειδοποιεί τους κατοίκους να είναι προετοιμασμένοι για μετασεισμούς.

«Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς», δήλωσε η εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λος Άντζελες, Λίντσεϊ Λαντζ.

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🚨 BREAKING: A ~5.0 magnitude earthquake just SLAMMED Los Angeles, and there’s BROKEN GLASS all over the floor of LAX airport Thankfully, it’s quickly being cleaned up Hopefully nobody got injured across the region 🙏🏻 The aftershock was rated at 3.0, and then ANOTHER one at 2.5 — Eric Daugherty (@EricLDaugh) November 28, 2026

Δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι

Την ίδια ώρα, το Εθνικό Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης τσουνάμι εξαιτίας της συγκεκριμένης σεισμικής δόνησης.

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