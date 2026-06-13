Ο Κρεγκ Φέρκιουσον, ένας Σκωτσέζος φίλαθλος κατόρθωσε το αδιανόητο: περπάτησε περίπου 5.633 χιλιόμετρα (3.500 μίλια) από το Λος Άντζελες έως τη Βοστώνη, μόνο και μόνο για να παρακολουθήσει την πρώτη σέντρα της Εθνικής Σκωτίας στο Μουντιάλ 2026.
Τον υποδέχθηκαν με ανοιχτές αγκάλες
Ξεκινώντας το επικό του ταξίδι τον Φεβρουάριο, ο Φέρκιουσον διέσχισε τις ΗΠΑ για μήνες, φτάνοντας στον προορισμό του στις 13 Ιουνίου, μόλις μία ημέρα πριν από την πρεμιέρα της ομάδας του ενάντια στην Αϊτή (14/06, 04:00).
Οπως γίνεται αντιληπτό οι υπόλοιπο συμπατριώτες του τον υποδέχθηκαν με αποθεωτικό τρόπο.
Να αναφέρουμε πως Σκωτία και Αϊτή βρίσκονται στον τρίτο όμιλο μαζί με την ισχυρή Βραζιλία και το Μαρόκο του Αγιουμπ Ελ Κααμπί.