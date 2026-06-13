Σκωτσέζος οπαδός περπάτησε από το Λ.Α. στη Βοστώνη για την πρεμιέρα της Σκωτίας (Φωτό από βίντεο στο Χ)

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Ο Κρεγκ Φέρκιουσον, ένας Σκωτσέζος φίλαθλος κατόρθωσε το αδιανόητο: περπάτησε περίπου 5.633 χιλιόμετρα (3.500 μίλια) από το Λος Άντζελες έως τη Βοστώνη, μόνο και μόνο για να παρακολουθήσει την πρώτη σέντρα της Εθνικής Σκωτίας στο Μουντιάλ 2026.

Τον υποδέχθηκαν με ανοιχτές αγκάλες

Ξεκινώντας το επικό του ταξίδι τον Φεβρουάριο, ο Φέρκιουσον διέσχισε τις ΗΠΑ για μήνες, φτάνοντας στον προορισμό του στις 13 Ιουνίου, μόλις μία ημέρα πριν από την πρεμιέρα της ομάδας του ενάντια στην Αϊτή (14/06, 04:00).

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Scottish fan Craig Ferguson began his journey in February and receives a warm welcome ahead of Scotland's first match after 3,500 miles 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿



(Via @1scottishbanter) pic.twitter.com/naeY8i5cdb — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 12, 2026

Οπως γίνεται αντιληπτό οι υπόλοιπο συμπατριώτες του τον υποδέχθηκαν με αποθεωτικό τρόπο.

Να αναφέρουμε πως Σκωτία και Αϊτή βρίσκονται στον τρίτο όμιλο μαζί με την ισχυρή Βραζιλία και το Μαρόκο του Αγιουμπ Ελ Κααμπί.