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Ένας αγωγός ύδρευσης ηλικίας μεγαλύτερης των 100 ετών υπέστη ρήξη το βράδυ της Τετάρτης κάτω από πολυσύχναστη λεωφόρο στο Λος Άντζελες, προκαλώντας μεγάλη διαρροή νερού και έντονα προβλήματα στην κυκλοφορία στην περιοχή του δυτικού Χόλιγουντ.

Η βλάβη σημειώθηκε σε χαλύβδινο αγωγό που κατασκευάστηκε το 1916 και αποτελεί βασικό τμήμα του συστήματος μεταφοράς νερού από φράγματα και δεξαμενές προς το δίκτυο ύδρευσης της πόλης. Όπως ανέφερε η αρμόδια υπηρεσία κοινής ωφέλειας, το συγκεκριμένο τμήμα του αγωγού στη Sunset είχε ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα αντικατάστασης για το 2031.

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#BreakingNews: Sunset Boulevard is closed indefinitely in West Hollywood after a massive, 100-year-old water main ruptured early Thursday morning, creating a large sinkhole directly under the traffic light at Sunset Boulevard and Holloway Drive. pic.twitter.com/yieGkrTQII — KTLA (@KTLA) July 16, 2026

Ήδη από το 2019, το Τμήμα Ύδρευσης και Ηλεκτρικής Ενέργειας του Λος Άντζελες είχε επισημάνει ότι σχεδόν το 29% των αγωγών της πόλης είναι παλαιότεροι από 80 χρόνια, πλησιάζοντας τη συνήθη διάρκεια ζωής τους, η οποία εκτιμάται περίπου στον έναν αιώνα. «Γνωρίζουμε ότι αυτοί οι αποκλεισμοί δρόμων και οι επιπτώσεις στην κυκλοφορία προκαλούν αναστάτωση, και εκτιμούμε την υπομονή όλων, καθώς τα συνεργεία εργάζονται για να σταθεροποιήσουν την περιοχή, να εκτιμήσουν τις ζημιές και να ξεκινήσουν τις επισκευές», δήλωσε ο Χάιλμαν σε ανακοίνωσή του.

Sunset Boulevard is closed indefinitely in West Hollywood



after a massive, 100-year-old water main ruptured early Thursday morning, creating a large sinkhole directly under the traffic light at Sunset Boulevard and Holloway Drive pic.twitter.com/BVpDI5geHc — Tommy B. 🇺🇸 (@realtommybibi) July 16, 2026

Μέχρι στιγμής, οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν εξακριβώσει τι προκάλεσε τη ρήξη του αγωγού.

Τοπικός αξιωματούχος εξήγησε ότι οι συγκεκριμένες βλάβες εκδηλώνονται συχνότερα κατά τις νυχτερινές ώρες, καθώς τότε αυξάνεται η πίεση στο δίκτυο λόγω της μειωμένης κατανάλωσης νερού. «Όλοι κοιμούνται. Συνεπώς, συνήθως τότε παρατηρούνται ρήξεις στον κύριο αγωγό ύδρευσης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Sunset #Boulevard has been closed indefinitely in West #Hollywood after a massive, 100-year-old water main ruptured early Thursday morning. The rupture created a large sinkhole directly beneath the traffic light at Sunset Boulevard and Holloway Drive. pic.twitter.com/jXvUiXMVh2 — WE News English (@WENewsEnglish) July 17, 2026

Η εκτεταμένη διαρροή επηρέασε το Sunset Strip, μια ιδιαίτερα δημοφιλή περιοχή με εστιατόρια, μπαρ και εμπορικά καταστήματα. Ανάμεσα στις επιχειρήσεις που επλήγησαν ήταν και το Dialog Cafe, το οποίο ανακοίνωσε ότι θα παραμείνει προσωρινά κλειστό εξαιτίας των σοβαρών ζημιών που προκάλεσε η πλημμύρα. «Δεν γνωρίζουμε ακόμη ακριβώς πότε θα μπορέσουμε να ξανανοίξουμε», ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.