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Η τραγουδίστρια και ηθοποιός Σαμπρίνα Κάρπεντερ εξασφάλισε προσωρινή δικαστική προστασία μετά από μια σειρά ανησυχητικών περιστατικών με άνδρα που φέρεται να την παρακολουθούσε και να επιχείρησε να εισέλθει στην κατοικία της στο Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν στα τέλη Μαΐου, ο 31χρονος άνδρας εμφανιζόταν επανειλημμένα έξω από το σπίτι της τραγουδίστριας, υποστηρίζοντας ψευδώς ότι τη γνώριζε προσωπικά και ότι εκείνη τον περίμενε. Η ίδια ξεκαθάρισε στις αρχές ότι πρόκειται για έναν εντελώς άγνωστο άνθρωπο, με τον οποίο δεν είχε ποτέ οποιαδήποτε επαφή.

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Η απόπειρα εισβολής που σήμανε συναγερμό

Το πιο σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στις 23 Μαΐου, όταν ο άνδρας φέρεται να πέρασε από γειτονικό οικόπεδο προκειμένου να προσεγγίσει την κατοικία της. Όπως αναφέρεται στην κατάθεσή της, έφτασε μέχρι την κεντρική είσοδο και προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα, πριν χτυπήσει το κουδούνι και αρνηθεί να απομακρυνθεί από το σημείο.

Μέλη της ιδιωτικής ασφάλειας τού ζήτησαν να φύγει, ωστόσο εκείνος παρέμεινε εκεί μέχρι να φτάσουν αστυνομικοί, οι οποίοι τελικά προχώρησαν στη σύλληψή του για παράνομη είσοδο σε ιδιωτικό χώρο.

Sabrina Carpenter filed a temporary restraining order against a 31-year-old man who allegedly trespassed at her Los Angeles home, according to court documents. https://t.co/RNg1It57dn — On The Red Carpet (@OnTheRedCarpet) June 2, 2026

Επέστρεψε μετά τη σύλληψή του

Παρά τη σύλληψη, η υπόθεση δεν έληξε εκεί. Η Κάρπεντερ υποστηρίζει ότι ο άνδρας εμφανίστηκε ξανά έξω από το σπίτι της λιγότερο από ένα 24ωρο αργότερα, ενώ επέστρεψε και την επόμενη ημέρα, παραμένοντας για ώρες στην περιοχή.

Η βραβευμένη με Grammy καλλιτέχνιδα προσκόμισε στο δικαστήριο υλικό από κάμερες ασφαλείας, ζητώντας προστασία όχι μόνο για την ίδια αλλά και για την αδελφή της, Σάρα, καθώς και τον σύντροφο της τελευταίας, οι οποίοι κατοικούν επίσης στο ίδιο σπίτι.

Η απόφαση του δικαστηρίου

Δικαστής ενέκρινε προσωρινά το αίτημά της και εξέδωσε περιοριστική εντολή, η οποία απαγορεύει στον άνδρα να πλησιάζει σε απόσταση μικρότερη των περίπου 90 μέτρων από την τραγουδίστρια, την κατοικία, το όχημα και τον χώρο εργασίας της, καθώς και από τα υπόλοιπα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στην προσφυγή.

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Η επόμενη ακροαματική διαδικασία έχει προγραμματιστεί για τις 17 Ιουνίου, ενώ μία ημέρα αργότερα αναμένεται να εξεταστεί και η ποινική υπόθεση που αφορά την καταγγελλόμενη παράνομη είσοδο.

Στην υπόθεση παρενέβη και ντετέκτιβ του αστυνομικού τμήματος του Λος Άντζελες, ο οποίος εκτίμησε ότι ο άνδρας έχει αναπτύξει μια ανησυχητική και παράλογη εμμονή με την τραγουδίστρια. Σύμφωνα με την αστυνομία, η συμπεριφορά του παρουσιάζει χαρακτηριστικά επίμονης παρακολούθησης (stalking), ενώ φαίνεται να ακολουθεί μια σταδιακά κλιμακούμενη πορεία από τον Απρίλιο μέχρι σήμερα, γεγονός που ενισχύει τις ανησυχίες για την ασφάλεια της καλλιτέχνιδας.

Με πληροφορίες από abcnews.com

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