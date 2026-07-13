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Ο παλαίμαχος αθλητής επισκέφθηκε τον γραφικό Λογγό, όπου απόλαυσε το δείπνο του μαζί με τη σύζυγό του και φίλους του.

Οι επισκέψεις του στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί τουλάχιστον πέντε φορές τα τελευταία χρόνια, με τον ίδιο να προτιμά σταθερά τα νησιά του Ιονίου.

Για τις μετακινήσεις του χρησιμοποιεί πολυτελή σκάφη, προσφέροντας παράλληλα σημαντική διεθνή προβολή στους ελληνικούς προορισμούς μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

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Ο Μάτζικ Τζόνσον δεν κρύβει την αγάπη του για την Ελλάδα και, κυρίως, για τα νησιά του Ιονίου. Ο θρύλος του παγκόσμιου μπάσκετ επέστρεψε για ακόμη ένα καλοκαίρι στη χώρα μας, επιλέγοντας αυτή τη φορά τους Παξούς και τον γραφικό Λογγό για μία από τις στάσεις των πολυήμερων διακοπών του.

Ο παλαίμαχος άσος των Λος Άντζελες Λέικερς δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες από τη βραδινή έξοδό του, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Σας χαιρετώ από την Ελλάδα. Απολαύσαμε ένα καταπληκτικό δείπνο στην ταβέρνα Βασίλης στον Λογγό, στους Παξούς». Μαζί του βρίσκονται η σύζυγός του, Κούκι Τζόνσον, μέλη της οικογένειάς του και φίλοι, με τους οποίους πραγματοποιεί κάθε καλοκαίρι ένα μεγάλο ταξίδι σε επιλεγμένους προορισμούς της Μεσογείου.

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Οι Παξοί φαίνεται ότι αποτελούν μόνο έναν από τους ελληνικούς σταθμούς του. Ο Μάτζικ Τζόνσον αναμένεται να συνεχίσει την περιήγησή του σε άλλα νησιά, όπως έχει κάνει και σε προηγούμενα ταξίδια του, συνδυάζοντας την Ελλάδα με την Ιταλία, την Ισπανία, τη Γαλλία και άλλους μεσογειακούς προορισμούς.

Τουλάχιστον πέντε καλοκαίρια στην Ελλάδα

Ο ακριβής αριθμός όλων των ιδιωτικών επισκέψεων του Μάτζικ Τζόνσον στην Ελλάδα δεν έχει καταγραφεί επισήμως. Από τις δημόσιες εμφανίσεις και αναρτήσεις του, όμως, προκύπτει ότι έχει παραθερίσει στη χώρα μας τουλάχιστον πέντε διαφορετικά καλοκαίρια: το 2021, το 2022, το 2023, το 2025 και τώρα το 2026.

Το 2021 είχε βρεθεί στην Κέρκυρα, ενώ το 2022 πραγματοποίησε ένα εντυπωσιακό ταξίδι στα ελληνικά νησιά μαζί με φίλους του, μεταξύ των οποίων οι διάσημοι ηθοποιοί και καλλιτέχνες Σάμιουελ Λ. Τζάκσον και LL Cool J. Εκείνο το καλοκαίρι ταξίδευε με το superyacht «Solandge», μήκους 85 μέτρων, το οποίο διαθέτει πισίνα, τζακούζι, γυμναστήριο, σάουνα, κινηματογράφο και ελικοδρόμιο. (TMZ)

Το 2023 επέστρεψε στην Ελλάδα και επισκέφθηκε, μεταξύ άλλων, νησιά του Ιονίου, τη Μύκονο και τη Σαντορίνη. Τότε χρησιμοποιούσε το «Phoenix 2», μια θαλαμηγό περίπου 90 μέτρων, με επτά καμπίνες, δυνατότητα φιλοξενίας 12 επιβατών και πλήρωμα 29 ατόμων. Η εξάβδομη ναύλωση του σκάφους για τις μεσογειακές διακοπές του εκτιμήθηκε ότι κόστισε περίπου 7,5 εκατ. δολάρια.

Το 2025 ο Αμερικανός σταρ βρέθηκε ξανά στην Κέρκυρα και την Κεφαλονιά, επιβεβαιώνοντας ότι το Ιόνιο αποτελεί έναν από τους αγαπημένους του προορισμούς.

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Η εντυπωσιακή «Whisper» των 95 μέτρων

Τα τελευταία ταξίδια του Μάτζικ Τζόνσον έχουν συνδεθεί με τη «Whisper», μια υπερπολυτελή θαλαμηγό μήκους 95,2 μέτρων. Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι το σκάφος δεν ανήκει στον πρώην μπασκετμπολίστα, αλλά ναυλώνεται για τις διακοπές του.

Η «Whisper», η οποία στο παρελθόν ονομαζόταν «Kismet», κατασκευάστηκε από το γερμανικό ναυπηγείο Lürssen. Μπορεί να φιλοξενήσει έως 12 επισκέπτες σε επτά καμπίνες και διαθέτει πισίνα, γυμναστήριο, σάουνα, αίθουσα κινηματογράφου και πολυάριθμους χώρους ψυχαγωγίας. Το εβδομαδιαίο κόστος ναύλωσης υπολογίζεται περίπου στα 1,4 εκατ. δολάρια, χωρίς να περιλαμβάνονται καύσιμα, τρόφιμα, λιμενικά τέλη και φιλοδωρήματα του πληρώματος. (BOOTE Das Motorboote Magazin)

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Το σκάφος ανήκει στον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Google, Έρικ Σμιτ, ο οποίος το απέκτησε μετά την πώλησή του από τον επιχειρηματία και ιδιοκτήτη των Jacksonville Jaguars, Σαντ Καν. (diariodeibiza.com)

Ο άνθρωπος που άλλαξε τη θέση του πλέι μέικερ

Ο Έρβιν «Μάτζικ» Τζόνσον γεννήθηκε στις 14 Αυγούστου 1959 στο Λάνσινγκ του Μίσιγκαν. Με ύψος 2,06 μέτρα, διέλυσε τα στερεότυπα της εποχής για τη θέση του πλέι μέικερ, συνδυάζοντας το κορμί ενός ψηλού με την τεχνική, την ταχύτητα και την αντίληψη ενός κοντού οργανωτή.

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Επιλέχθηκε από τους Λος Άντζελες Λέικερς στο νούμερο 1 του ντραφτ του 1979 και πέρασε ολόκληρη την καριέρα του στο NBA με τη φανέλα τους. Κατέκτησε πέντε πρωταθλήματα, αναδείχθηκε τρεις φορές πολυτιμότερος παίκτης της κανονικής περιόδου και τρεις φορές MVP των τελικών, ενώ συμμετείχε σε 12 All-Star Games. Το 1980 έγινε ο μοναδικός ρούκι στην ιστορία που αναδείχθηκε MVP των τελικών του NBA. (NBA.com)

Υπήρξε βασικό μέλος της θρυλικής «Dream Team» των ΗΠΑ που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελώνης το 1992. Έναν χρόνο νωρίτερα είχε συγκλονίσει τον κόσμο ανακοινώνοντας ότι ήταν θετικός στον HIV και αποχωρώντας προσωρινά από την ενεργό δράση.

Στα χρόνια που ακολούθησαν έγινε ένα από τα ισχυρότερα σύμβολα ενημέρωσης και καταπολέμησης του κοινωνικού στίγματος γύρω από τον HIV. Παράλληλα, δημιούργησε έναν ιδιαίτερα επιτυχημένο επιχειρηματικό όμιλο, επενδύοντας σε ακίνητα, κινηματογράφους, αλυσίδες εστίασης και επαγγελματικές αθλητικές ομάδες.

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Σήμερα, στα 66 του χρόνια, ο Μάτζικ Τζόνσον εξακολουθεί να απολαμβάνει παγκόσμια αναγνώριση. Και κάθε φορά που δημοσιεύει εικόνες από το Ιόνιο και δηλώνει ενθουσιασμένος από την ελληνική κουζίνα και φιλοξενία, προσφέρει παράλληλα μια ανεκτίμητη διεθνή διαφήμιση στα ελληνικά νησιά.

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