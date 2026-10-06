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Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ χαρακτήρισε τον πρόεδρο διαταραγμένο και επικίνδυνο, κατηγορώντας τον ότι ενθαρρύνει επιθέσεις κατά αμερικανικών πόλεων.

Οι δήμαρχοι του Λος Άντζελες και του Σαν Ντιέγκο καταδίκασαν επίσης τις δηλώσεις του Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τις ανεύθυνες και επικίνδυνες για την ασφάλεια των πολιτών.

Αξιωματούχοι της Πολιτείας τόνισαν ότι ο ρόλος του προέδρου είναι η προστασία της χώρας και όχι η υποκίνηση εχθρικών ενεργειών εναντίον της.

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Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ επέκρινε σφοδρά τον πρόεδρο Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τον «διαταραγμένο και παραληρηματικό», αφού ο τελευταίος δήλωσε ότι το Ιράν θα μπορούσε να «καταστρέψει» δύο μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ που βρίσκονται στην Πολιτεία του, το Λος Αντζελες και το Σαν Ντιέγκο, αν η χώρα αυτή ανέπτυσσε πυρηνικά όπλα.

Ο Τραμπ έκανε αυτή τη δήλωση κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε πολιτική συγκέντρωση στο Γκραντ Άιλαντ της Νεμπράσκα, τη Δευτέρα, στην οποία υπερασπίστηκε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της κυβέρνησής του εναντίον του Ιράν, παρά την αύξηση του κόστους για τους Αμερικανούς καταναλωτές εν μέσω της σύγκρουσης.

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«Είναι ένα μικρό τίμημα που πρέπει να πληρώσουμε για να διατηρήσουμε τον κόσμο ασφαλή, για να διατηρήσουμε τη χώρα μας ασφαλή», δήλωσε ο πρόεδρος, προτού προσθέσει ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να «καταστρέψει μια πόλη».

«Ας καταστρέψουν το Λος Άντζελες, ας καταστρέψουν το Σαν Ντιέγκο», συνέχισε. «Αυτό είναι ένα πολύ μικρό τίμημα που πρέπει να πληρώσουμε, και θα τελειώσει πολύ σύντομα».

Trump on Iran: Let ’em take out Los Angeles and San Diego, it’s a small price to pay https://t.co/Fc4BcjVDKj — Headquarters (@HQNewsNow) October 6, 2026

Ο Νιούσομ, ο οποίος εξετάζει το ενδεχόμενο να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία το 2028, κατηγόρησε τον Τραμπ ότι προτρέπει επιθέσεις εναντίον αυτών των δύο πόλεων της Καλιφόρνιας.

«Αφού έστειλε την Εθνοφρουρά να καταλάβει την Καλιφόρνια, ο Ντόναλντ Τραμπ λέει τώρα ότι οι ξένοι εχθροί μας πρέπει να “καταστρέψουν” το Λος Άντζελες και το Σαν Ντιέγκο», έγραψε ο κυβερνήτης σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα. «Είναι παράφρων και επικίνδυνος».

After sending the National Guard and Marines to occupy California, Donald Trump is now saying our foreign enemies should “take out” Los Angeles and San Diego. He is deranged and dangerous. Advertisement October 6, 2026

Kαι άλλοι αξιωματούχοι της Καλιφόρνιας συντάχθηκαν με τον κυβερνήτη στην καταδίκη των δηλώσεων του Τραμπ.

Ο δήμαρχος του Σαν Ντιέγκο, Τοντ Γκλόρια, έγραψε σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ότι η πόλη του «δεν θα γίνει παράπλευρη απώλεια».

«Δεν είμαστε αναλώσιμοι», πρόσθεσε ο Γκλόρια. «Και δεν είμαστε ποτέ ένα “μικρό τίμημα που πρέπει να πληρώσουμε ως κράτος”. Κρατήστε την πόλη μας μακριά από τις απερίσκεπτες πολεμικές σας δηλώσεις».

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Η δήμαρχος του Λος Άντζελες, Κάρεν Μπας, καταδίκασε επίσης τις δηλώσεις του προέδρου Τραμπ.

«Οι δηλώσεις του εναντίον της πόλης μας είναι επικίνδυνες και ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλειά μας», έγραψε η Μπας στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

The President of the United States suggested that a foreign government attack Los Angeles. His statements against our city are dangerous and could potentially compromise our safety. The role of a president is to protect the country, not to actively threaten it and encourage attacks on American lives. In the face of irresponsible threats, as Angelenos, we know how to stand together and protect our city. Advertisement October 6, 2026

«Ο ρόλος του προέδρου είναι να προστατεύει τη χώρα, όχι να την απειλεί ενεργά και να ενθαρρύνει επιθέσεις κατά της ζωής των Αμερικανών», συνέχισε. «Αντιμέτωποι με ανεύθυνες απειλές, ως κάτοικοι του Λος Άντζελες, ξέρουμε πώς να σταθούμε ενωμένοι και να προστατεύσουμε την πόλη μας.»

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