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Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται μεγάλο μέρος της Ελλάδας, καθώς η κακοκαιρία «Άργος» περνά σε επικίνδυνη φάση, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και χιονοπτώσεις.

Η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο, με κόκκινη προειδοποίηση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Η σημερινή Κυριακή απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, με αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών επεισοδίων, κατολισθήσεων, πτώσεων δέντρων και προβλημάτων στις μετακινήσεις.

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Οι περιοχές και οι χρωματικοί κώδικες

Κόκκινο – Πολύ υψηλός κίνδυνος: Επιβεβαιωμένη κόκκινη προειδοποίηση για βροχές και καταιγίδες στην Αττική έως τα μεσάνυχτα της Κυριακής. Για Βοιωτία, Φθιώτιδα, Εύβοια, Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Κορινθία, Αργολίδα, ανατολική Αρκαδία και Λακωνία απαιτείται διασταύρωση του ισχύοντος χρωματικού κώδικα με το τελευταίο δελτίο της ΕΜΥ.

Πορτοκαλί – Υψηλός κίνδυνος: Στην Κεντρική Μακεδονία ισχύει προειδοποίηση για χιόνι και πάγο έως τις 20:00 και για ανέμους 9 μποφόρ έως τη νύχτα.

Κίτρινο – Αυξημένη προσοχή: Προειδοποίηση για ανέμους τοπικά 8 μποφόρ στην Αττική από τις 21:00 και τη Δευτέρα, καθώς και στην Κεντρική Μακεδονία τη Δευτέρα.

Πράσινο – Χωρίς ειδική προειδοποίηση. Δεν αποκλείονται συνηθισμένα καιρικά φαινόμενα.

Αττική: Μεγάλη προσοχή μέχρι τα μεσάνυχτα

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Οι βροχοπτώσεις θα παρουσιάζουν εξάρσεις, ενώ κατά διαστήματα αναμένονται ισχυρές καταιγίδες. Η κόκκινη προειδοποίηση αναφέρεται σε πιθανό ύψος βροχής που κατά τόπους μπορεί να ξεπεράσει τα 60 χιλιοστά μέσα σε 12 ώρες. Πρόκειται για περισσότερους από 60 τόνους νερού ανά στρέμμα.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται κοντά σε ρέματα, υπόγειες διαβάσεις, παραλιακές ζώνες και περιοχές που έχουν πληγεί από πυρκαγιές. Η τοπική πρόγνωση για την Αθήνα δίνει 8 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Αιγαίο: Προσοχή στους θυελλώδεις ανέμους

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Οι επιβάτες που έχουν προγραμματίσει ακτοπλοϊκά ταξίδια πρέπει να επικοινωνούν με τις λιμενικές αρχές και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες πριν ξεκινήσουν για τα λιμάνια. Η ακριβής μέγιστη ένταση των ανέμων στο Αιγαίο χρειάζεται επιβεβαίωση από το τελευταίο ναυτικό δελτίο.

Χιόνια και πτώση της θερμοκρασίας

Η κακοκαιρία συνοδεύεται από ψυχρότερες αέριες μάζες. Στην Κεντρική Μακεδονία αναμένονται χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά, ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα.

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Θεσσαλονίκη: Βροχές και απότομη πτώση της θερμοκρασίας

Βροχερή Κυριακή στη Θεσσαλονίκη, με τον υδράργυρο να υποχωρεί αισθητά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 9 βαθμούς. Από τη Δευτέρα αναμένεται βελτίωση, αλλά με τσουχτερό κρύο και αρνητικές θερμοκρασίες κατά τις νυχτερινές ώρες.

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου

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Η τελευταία ημέρα του Νοεμβρίου δεν σηματοδοτεί αυτομάτως το τέλος της κακοκαιρίας. Στην Αθήνα αναμένονται βροχές και ισχυροί άνεμοι. Η κατάσταση στην Κρήτη και στις υπόλοιπες νότιες περιοχές χρειάζεται έλεγχο στο επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο.

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Τρίτη 1 Δεκεμβρίου – Ποδαρικό με κρύο

Στην Αθήνα αναμένονται παροδικές βροχές, κυρίως το πρωί, ενώ στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με παγετό.

Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου – Υποχώρηση των βροχών

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Τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν βελτίωση στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, αλλά οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν χαμηλές.

Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου – Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας

Περισσότερα διαστήματα ηλιοφάνειας, με μικρή ανάκαμψη των μέγιστων θερμοκρασιών. Το κρύο θα παραμείνει αισθητό τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Το πενθήμερο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Κυριακή 29/11: Αθήνα 8–12°C, κακοκαιρία. Θεσσαλονίκη 3–9°C, βροχές.

Δευτέρα 30/11: Αθήνα 6–10°C, βροχές και άνεμοι. Θεσσαλονίκη -1 έως 7°C, βελτίωση.

Τρίτη 1/12: Αθήνα 6–8°C, μπόρες. Θεσσαλονίκη -2 έως 7°C, παγετός.

Τετάρτη 2/12: Αθήνα 5–8°C, κρύο και άνεμοι. Θεσσαλονίκη -2 έως 6°C, παγετός.

Πέμπτη 3/12: Αθήνα 4–11°C, βελτίωση. Θεσσαλονίκη -1 έως 8°C, ηλιοφάνεια.

Πολιτική Προστασία: Μην υποτιμάτε τον κίνδυνο

Περιορίστε τις μη αναγκαίες μετακινήσεις στις περιοχές υψηλής επικινδυνότητας. Μη διασχίζετε πλημμυρισμένους δρόμους και χειμάρρους. Αποφύγετε υπόγειες διαβάσεις με νερά, ασφαλίστε αντικείμενα σε μπαλκόνια και αυλές και αποφύγετε μεγάλα δέντρα και παραθαλάσσιες περιοχές κατά την καταιγίδα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών και τα μηνύματα του 112.

Η υποχώρηση της βροχής δεν σημαίνει αυτομάτως και υποχώρηση του πλημμυρικού κινδύνου.

Επίσημες πηγές ενημέρωσης

ΕΜΥ: https://www.emy.gr

Πολιτική Προστασία: https://civilprotection.gov.gr

Meteoalarm: https://www.meteoalarm.org

Ενημέρωση με βάση τα διαθέσιμα τοπικά στοιχεία έως τις 07:41.