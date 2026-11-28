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Σε διαρκή κινητοποίηση βρίσκονται από τα ξημερώματα οι λιμενικές αρχές στη νότια Κρήτη και τη Γαύδο, ενώ δύο νέες επιχειρήσεις περισυλλογής περίπου 120 αλλοδαπών το μεσημέρι, ανεβάζουν τον συνολικό απολογισμό σε περίπου 1.023 άτομα.

Οι αλλεπάλληλες επιχειρήσεις εντοπισμού και περισυλλογής ξεκίνησαν στις 00:30 τα ξημερώματα του Σαββάτου, με περίπου 583 αλλοδαπούς να περισυλλέγονται κατά τις πρώτες πρωινές ώρες στη Γαύδο, στους Καλούς Λιμένες και στην παραλία Τρυπητή Σφακίων. Ακολούθησαν το πρωί δύο ακόμη επιχειρήσεις περισυλλογής 320 αλλοδαπών, εκ των οποίων 274 στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων και 46 δυτικά-νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας.

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Νέες επιχειρήσεις το μεσημέρι

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), σκάφος της Frontex εντόπισε το μεσημέρι λέμβο στη θαλάσσια περιοχή πλησίον των Καλών Λιμένων και προχώρησε στην περισυλλογή περίπου 44 αλλοδαπών, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της περιοχής.

Σε δεύτερη επιχείρηση, παραπλέον πλοίο εντόπισε δύο λέμβους με περίπου 76 αλλοδαπούς στη θαλάσσια περιοχή εννέα ναυτικά μίλια νότια της νήσου Χρυσής.

Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας.

Και στις δύο περιπτώσεις επικρατούσαν καλές καιρικές συνθήκες.

Το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων επικεντρώθηκε στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων, όπου έχουν περισυλλεγεί συνολικά περίπου 696 αλλοδαποί, ενώ πλωτά και εναέρια μέσα του Λιμενικού και της Frontex παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΕΡΤ