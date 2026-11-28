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Σοκαριστικές καταγγελίες συνεκπαιδευόμενων του Αλέξανδρου Κετίκογλου για όσα φέρονται να εκτυλίχθηκαν στο σχολείο εκπαίδευσης των ΟΥΚ το 2024 παρουσίασε η εκπομπή «Φως στο Τούνελ».

Σύμφωνα με τις καταθέσεις, 18 από τους 22 μαθητές περιγράφουν μια ασυνήθιστα σκληρή και παρατεταμένη δοκιμασία στα ναυαγοσωστικά. Μιλούν για ένταση, σφιχτές λαβές, επαναλαμβανόμενες καταβυθίσεις και συμπεριφορές που ξεπερνούσαν, όπως υποστηρίζουν, τα συνηθισμένα όρια της εκπαίδευσης.

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«Ξεκίνησαν ‘ναυαγοσωστικά’ τα οποία είχαν τη μορφή τιμωρίας. Ακούγαμε να γίνεται μια ‘μάχη’ από την προσπάθεια του Κετίκογλου να εκτελέσει, με τον … σε ρόλο ενεργητικού ναυαγού να τον βυθίζει κάτω από την επιφάνεια, όπως γίνεται συνήθως, αλλά και τον κρατά εκεί πολύ περισσότερο από το συνηθισμένο χρόνο των 2-3 λεπτών», λέει ένα εκπαιδευόμενος.

«Γινόταν ‘πάλη’ στα ναυαγοσωστικά. Δεν είχε ξανασυμβεί τέτοιο καψόνι με τόση ένταση και επιμονή λόγω ανεπαρκούς επίδοσης. Και σκεφτείτε δεν αξιολογούμασταν εκείνη την ημέρα. Ήταν προπόνηση», λέει ένα ακόμη.

«Ο Αλέξανδρος έχασε τις αισθήσεις του στα χέρια του … Ο τρόπος εκτέλεσής της άσκησης εκείνη την ημέρα ήταν πολύ πιεστικός τόσο σε χρονική διάρκεια όσο και σε ένταση», προσθέτει ένα ακόμη.

Συνεκπαιδευόμενοι αναφέρουν φράση του εκπαιδευτή πως «‘μόνο νεκρό θα σε βγάλω από εδώ μέσα σήμερα’. Αυτό το είπε τόσο δυνατά ώστε το ακούσαμε κι άλλοι. Ο … ξεκίνησε ‘πατητές’ στον Αλέξανδρο».

Σύμφωνα με τις περιγραφές ο νεαρός καταδρομέας βρέθηκε σε κατάσταση εξάντλησης και πανικού. Και όμως, ο εκπαιδευτής του δεν σταμάτησε, συνέχισε απτόητος τις «πατητές».

«Ο εκπαιδευτής παρίστανε το ναυαγό που βρισκόταν σε ‘πανικό’ και έτσι του έκανε συνεχώς ‘πατητές’. Του φώναζε ‘με κοροϊδεύεις, θα σου δείξω εγώ πώς είναι να πνίγεσαι κανονικά’ και του έκανε ‘πατητές’».

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«Ήταν υπερβολή και φαινόταν σαν να έχει γίνει προσωπικό θέμα για τον …. Η ένταση και η διάρκεια ήταν υπερβολική τόσο για τον Κετίκογλου, που ήταν εξουθενωμένος, όσο όμως και για οποιονδήποτε άλλον θα βρισκόταν στην θέση του, ακόμα κι αν ήταν σε εύρωστη φυσική κατάσταση. Ένταση σημαίνει σφιχτή λαβή και διάρκεια της δέσμευσης κάτω από το νερό, δύναμη και συχνότητα καταβύθισης», προσθέτει ένας ακόμη.

«Μου έκανε εντύπωση η διάρκεια των ‘ναυαγοσωστικών’. Ήταν σίγουρα πάνω από 15 λεπτά, ενώ συνήθως το γυμνάσιο αυτό δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2-3 λεπτά».

«Είδα να κρατάει τον Κετίκογλου με ναυαγοσωστική λαβή. Είχε το κεφάλι του εκτός νερού αλλά του πετούσε νερό στο πρόσωπο, λέγοντας του να μην υποκρίνεται, ενώ ο Κετίκογλου δεν αντιδρούσε καθόλου, δείχνοντας να μην έχει τις αισθήσεις του».

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Οι εκδοχές των κατηγορουμένων και των αυτοπτών μαρτύρων για τον θάνατο του Αλέξανδρου Κετίκογλου απέχουν σημαντικά μεταξύ τους.

Οι τρεις κατηγορούμενοι υποστηρίζουν ότι τηρήθηκε η προβλεπόμενη εκπαιδευτική διαδικασία και ότι ο θάνατος επήλθε έπειτα από αιφνίδια κατάρρευση.

Όλες οι καταθέσεις βρίσκονται πλέον στον πυρήνα της δικαστικής διερεύνησης των συνθηκών.

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