Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η εταιρεία ΔΙΑΣ σε συνεργασία με επτά τράπεζες εγκαινίασε μια τρίμηνη προωθητική ενέργεια για τους χρήστες της υπηρεσίας IRIS Payments.

Οι καταναλωτές που πραγματοποιούν πληρωμές μέσω IRIS σε φυσικά καταστήματα εξασφαλίζουν συμμετοχή σε μηνιαίες κληρώσεις για δωροεπιταγές αξίας 1.300 ευρώ.

Κάθε μήνα αναδεικνύονται επτά νικητές, ενώ η συνολική αξία των επάθλων για όλη τη διάρκεια της δράσης ανέρχεται στις 27.300 ευρώ.

Η πρωτοβουλία στοχεύει στην ενίσχυση της χρήσης του IRIS Payments ως εναλλακτικού μέσου συναλλαγών για τις καθημερινές αγορές των καταναλωτών.

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Μια νέα ευκαιρία να κερδίσουν δωροεπιταγές αξίας 1.300 ευρώ για αγορές σε σούπερ μάρκετ έχουν από σήμερα, Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, οι καταναλωτές που χρησιμοποιούν το IRIS Payments για τις καθημερινές τους συναλλαγές.

Η νέα προωθητική ενέργεια, που διοργανώνεται από τη ΔΙΑΣ σε συνεργασία με επτά ελληνικές τράπεζες, θα διαρκέσει τρεις μήνες και προβλέπει την ανάδειξη συνολικά 21 νικητών.

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Πώς θα κερδίσετε τα 1.300 ευρώ

Η διαδικασία συμμετοχής είναι απλή και δεν απαιτεί κάποια ιδιαίτερη αγορά.

Κάθε φορά που ένας καταναλωτής πληρώνει μέσω IRIS Payments σε POS φυσικού καταστήματος, εξασφαλίζει μία συμμετοχή στη μηνιαία κλήρωση.

Για να συμμετάσχει, αρκεί:

Να ζητήσει στο ταμείο να πληρώσει μέσω IRIS Payments. Να ανοίξει την εφαρμογή mobile banking της τράπεζάς του. Να σαρώσει τον κωδικό QR που εμφανίζεται στην οθόνη του POS. Να επιβεβαιώσει την πληρωμή.

Κάθε νέα συναλλαγή σημαίνει μία επιπλέον συμμετοχή, αυξάνοντας τις πιθανότητες να κερδίσει, σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού.

Μάλιστα, οι αγορές δεν χρειάζεται να πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε σούπερ μάρκετ. Μια πληρωμή σε καφετέρια, εστιατόριο ή άλλο φυσικό κατάστημα που δέχεται IRIS μπορεί επίσης να εξασφαλίσει συμμετοχή.

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Επτά νικητές κάθε μήνα – Συνολικά 27.300 ευρώ σε δώρα

Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν επτά τράπεζες: Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, CrediaBank, Optima bank και Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων.

Κάθε τράπεζα θα αναδεικνύει έναν νικητή τον μήνα, ο οποίος θα λαμβάνει δωροεπιταγές σούπερ μάρκετ συνολικής αξίας 1.300 ευρώ.

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Έτσι, στη διάρκεια του τριμήνου θα πραγματοποιηθούν 21 βραβεύσεις, με τη συνολική αξία των επάθλων να φτάνει τις 27.300 ευρώ.

Γιατί οι τράπεζες δίνουν χρήματα στους καταναλωτές

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να ενισχυθεί η χρήση του IRIS Payments στις καθημερινές αγορές και να καθιερωθεί ως εναλλακτικός τρόπος πληρωμής, δίπλα στις τραπεζικές κάρτες και τα μετρητά.

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Η υπηρεσία επιτρέπει την άμεση μεταφορά χρημάτων από τον τραπεζικό λογαριασμό του καταναλωτή στον επαγγελματία, χωρίς να απαιτείται η χρήση κάρτας.

Η νέα καμπάνια ξεκίνησε σήμερα (26 Οκτωβρίου 2026) και θα έχει διάρκεια τριών μηνών, ενώ η συμμετοχή στις κληρώσεις διέπεται από τους επίσημους όρους της προωθητικής ενέργειας.

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