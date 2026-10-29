Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το νέο επενδυτικό πρόγραμμα για παιδιά που γεννήθηκαν από το 2025 και μετά προβλέπει τη δημιουργία ατομικών λογαριασμών με κρατική συγχρηματοδότηση από το 2027.

Οι γονείς μπορούν να καταθέτουν προαιρετικά ποσά, ενώ το Δημόσιο θα προσθέτει ισόποση ενίσχυση έως 1.200 ευρώ ετησίως χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Τα κεφάλαια θα επενδύονται σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα και η ανάληψη των χρημάτων θα επιτρέπεται κατά κανόνα μόνο μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους.

Κάθε παιδί δικαιούται έναν ατομικό λογαριασμό, με απαραίτητη προϋπόθεση την υποβολή αίτησης πριν από τη συμπλήρωση των δύο ετών της ηλικίας του.

Το τελικό κεφάλαιο μετά την 18ετία θα εξαρτάται από τις καταθέσεις των γονέων, την κρατική συμμετοχή και τις αποδόσεις των επιλεγμένων επενδυτικών προϊόντων.

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Τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2025 και το 2026, καθώς και όσα θα γεννηθούν από το 2027 και μετά, θα μπορούν να αποκτήσουν τον νέο επενδυτικό «κουμπαρά», που προβλέπεται να ενεργοποιηθεί στις αρχές του 2027. Το πρόγραμμα, το οποίο εντάσσεται στον οικονομικό σχεδιασμό του Προϋπολογισμού 2027, προβλέπει τη δημιουργία ενός ατομικού επενδυτικού λογαριασμού για κάθε δικαιούχο παιδί.

Η βασική προϋπόθεση είναι το παιδί να μην έχει συμπληρώσει τα δύο χρόνια του κατά την υποβολή της αίτησης. Αυτό σημαίνει ότι οι γονείς παιδιών που γεννήθηκαν το 2025 θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα την ημερομηνία ενεργοποίησης του προγράμματος, καθώς και την ημερομηνία γέννησης του παιδιού τους.

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Ποιοι δικαιούνται τον επενδυτικό λογαριασμό

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό:

Δεν προβλέπονται εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια.

Τουλάχιστον ένας γονέας πρέπει να είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας.

Κάθε παιδί μπορεί να διαθέτει έναν επενδυτικό λογαριασμό.

Ο λογαριασμός ανοίγει από το πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια.

Οι καταθέσεις είναι προαιρετικές και μπορούν να γίνονται σε διαφορετικά ποσά.

Πώς το κράτος διπλασιάζει την αποταμίευση

Για κάθε ευρώ που καταθέτει η οικογένεια, το Δημόσιο θα προσθέτει άλλο ένα ευρώ, μέχρι το ανώτατο ποσό των 1.200 ευρώ ετησίως. Το συγκεκριμένο όριο προβλέπεται να αυξάνεται κατά 10% κάθε πενταετία. Εάν μια οικογένεια δεν καταθέσει χρήματα κάποια χρονιά, ο λογαριασμός παραμένει ενεργός, αλλά δεν καταβάλλεται κρατική ενίσχυση για το συγκεκριμένο έτος.

Πόσα χρήματα μπορούν να συγκεντρωθούν

Στο επίσημο κυβερνητικό παράδειγμα, για παιδί που γεννήθηκε το 2026 και αποκτά λογαριασμό το 2027, οι συνολικές εισφορές γονέων και Δημοσίου μπορούν να φτάσουν τα 49.304 ευρώ σε ορίζοντα 18 ετών. Από αυτά, 24.652 ευρώ προέρχονται από την οικογένεια και ισόποσα από το κράτος. Με υποθετική μέση ετήσια επενδυτική απόδοση 3%, το τελικό κεφάλαιο υπολογίζεται σε 64.109 ευρώ, ενώ με απόδοση 5% μπορεί να φτάσει τα 77.062 ευρώ.

Πότε θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα χρήματα

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Τα κεφάλαια θα επενδύονται σε επιλέξιμα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, όπως ομόλογα, μετοχές και αμοιβαία κεφάλαια. Κατά κανόνα, δεν θα επιτρέπεται ανάληψη πριν από τη συμπλήρωση του 18ου έτους, με περιορισμένες εξαιρέσεις για σοβαρούς λόγους υγείας και άλλες ειδικές περιπτώσεις. Οι τελικές λεπτομέρειες εφαρμογής θα καθοριστούν με την ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου και την ενεργοποίηση των επενδυτικών προϊόντων.

Πόσα βάζει η οικογένεια και πόσα το κράτος

Τα παρακάτω παραδείγματα δείχνουν πώς λειτουργεί η κρατική συμμετοχή κατά το πρώτο έτος εφαρμογής, με ανώτατο ετήσιο όριο 1.200 ευρώ.

Μηνιαία αποταμίευση γονέων Ετήσια εισφορά γονέων Ετήσια ενίσχυση κράτους Σύνολο στον κουμπαρά ανά έτος 20 € 240 € 240 € 480 € 25 € 300 € 300 € 600 € 50 € 600 € 600 € 1.200 € 75 € 900 € 900 € 1.800 € 100 € 1.200 € 1.200 € 2.400 € 150 € 1.800 € 1.200 € 3.000 € 200 € 2.400 € 1.200 € 3.600 €

Από τα 100 ευρώ μηνιαίας αποταμίευσης και πάνω, η κρατική ενίσχυση παραμένει στα 1.200 ευρώ ετησίως κατά την αρχική πενταετία. Οι γονείς μπορούν να καταθέτουν περισσότερα χρήματα, χωρίς όμως να αυξάνεται αντίστοιχα η κρατική συμμετοχή.

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Πόσο μπορεί να αξίζει ο κουμπαράς στα 18 χρόνια

Καταθέσεις σε όλη την περίοδο Τελικό ποσό Συνολικές εισφορές γονέων 24.652 € Συνολική συμμετοχή κράτους 24.652 € Συνολικό κεφάλαιο χωρίς αποδόσεις 49.304 € Κεφάλαιο με υποθετική απόδοση 3% 64.109 € Κεφάλαιο με υποθετική απόδοση 5% 77.062 €

Ο πίνακας βασίζεται στο επίσημο κυβερνητικό παράδειγμα, με πλήρη αξιοποίηση του εκάστοτε ανώτατου ορίου κρατικής ενίσχυσης και αύξησή του κατά 10% ανά πενταετία. Οι επενδυτικές αποδόσεις δεν είναι εγγυημένες και η τελική αξία εξαρτάται από την πορεία των αγορών, το προϊόν που θα επιλεγεί και τα σχετικά κόστη.