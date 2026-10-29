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Ο Πούτιν επιβεβαίωσε τη στενή επικοινωνία με τον Αμερικανό επιχειρηματία για θέματα δορυφορικής τεχνολογίας και την αποφυγή παρεμβολών μεταξύ των συστημάτων Rassvet και Starlink.

Η ρωσική πλευρά αναγνωρίζει τη σημασία αυτής της συνεργασίας, παρά τις υφιστάμενες πολιτικές εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Παράλληλα, το ρωσικό πρόγραμμα Rassvet βρίσκεται σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης, σε αντίθεση με το εκτεταμένο δίκτυο δορυφόρων που διαθέτει η εταιρεία SpaceX.

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Με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια αναφέρθηκε στον Έλον Μασκ ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, χαρακτηρίζοντάς τον «πραγματική ιδιοφυΐα» και αποκαλύπτοντας ότι οι δύο πλευρές διατηρούν στενή επικοινωνία για ζητήματα που αφορούν τη δορυφορική τεχνολογία.

Οι δηλώσεις έγιναν στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής Ρωσίας-Αφρικής στη Μόσχα, όπου ο Πούτιν μίλησε για το ρωσικό δορυφορικό πρόγραμμα διαδικτύου «Rassvet», το οποίο φιλοδοξεί να προσφέρει πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω δορυφόρων. Αναφερόμενος στον ιδρυτή της SpaceX, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε, σύμφωνα με τη μετάφραση που μετέδωσε το BBC: «Είναι ιδιοφυΐα, μια πραγματική ιδιοφυΐα». Παράλληλα, σημείωσε ότι υπάρχει «στενή επαφή με τους Αμερικανούς εταίρους μας, συμπεριλαμβανομένου του κ. Μασκ».

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Το Starlink, το δορυφορικό δίκτυο διαδικτύου που ανήκει στην εταιρεία SpaceX του Μασκ, αποτελεί έναν από τους βασικούς ανταγωνιστές του ρωσικού εγχειρήματος. Ο Πούτιν υπογράμμισε, πάντως, ότι η διατήρηση επικοινωνίας με τον Μασκ είναι σημαντική, προκειμένου οι δορυφόροι των δύο συστημάτων, Rassvet και Starlink, να μην «παρεμβάλλονται ο ένας στην τροχιά του άλλου».

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η συνεργασία αυτή αξιολογείται θετικά και από τις δύο πλευρές. «Εμείς και οι Αμερικανοί εταίροι μας το εκτιμούμε αυτό αμοιβαία και, παρά τα όποια πολιτικά ζητήματα, εργαζόμαστε εντατικά», δήλωσε.

Η διαφορά ανάμεσα στα δύο δορυφορικά δίκτυα είναι σημαντική. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Starlink, η εταιρεία έχει εκτοξεύσει περίπου 13.000 δορυφόρους. Αντίθετα, βάσει διαδικτυακών υπηρεσιών παρακολούθησης δορυφόρων, ο αριθμός των δορυφόρων του ρωσικού προγράμματος Rassvet που βρίσκονται σήμερα σε τροχιά περιορίζεται σε μερικές δεκάδες.

Την Τετάρτη, η ρωσική πρεσβεία στη Νότια Αφρική παρουσίασε το Rassvet ως τη «ρωσική εναλλακτική λύση στο Starlink», επισημαίνοντας ότι το πρόγραμμα βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο. Όπως ανέφερε, πρόκειται για ένα εγχείρημα που «σηματοδοτεί μόλις τα πρώτα βήματα της χώρας σε αυτόν τον τομέα». Η πρεσβεία πρόσθεσε, επίσης, ότι η Ρωσία διατηρεί στενές επαφές με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ζητήματα διαστήματος, συμπεριλαμβανομένων των επαφών με τον Έλον Μασκ.

Οι σχέσεις Μόσχας και Ουάσιγκτον, ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι χαρακτηρισμοί για τον Πούτιν

Οι αναφορές του Ρώσου προέδρου στη συνεργασία γύρω από τα δορυφορικά συστήματα έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία καταγράφονται ενδείξεις προσέγγισης μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, παρά τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στην Ουκρανία και ενώ πλησιάζει η συμπλήρωση πέντε ετών από τη ρωσική εισβολή πλήρους κλίμακας.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου, η Ουκρανία έχει στηριχθεί στο δίκτυο Starlink για την επικοινωνία και την υποστήριξη των επιχειρήσεών της απέναντι στις ρωσικές δυνάμεις. Ωστόσο, την προηγούμενη εβδομάδα, ο ουκρανικός στρατός αντιμετώπισε αιφνίδια προβλήματα στη συνδεσιμότητα του συστήματος. Ο Μασκ επιβεβαίωσε ότι η διακοπή είχε προκληθεί σκόπιμα από τη SpaceX.

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Παράλληλα, οι εξελίξεις στις σχέσεις Ουάσιγκτον και Μόσχας περιλάμβαναν και οικονομικές κινήσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έχει καταλήξει σε συμφωνία με τη Ρωσία για την εισαγωγή ντίζελ, με στόχο να περιοριστεί η άνοδος των τιμών των καυσίμων, οι οποίες είχαν αυξηθεί σημαντικά εξαιτίας του πολέμου των ΗΠΑ με το Ιράν.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ προχώρησε στην άρση ορισμένων κυρώσεων κατά της Ρωσίας, οι οποίες επρόκειτο να τεθούν σε ισχύ. Λίγο αργότερα, η Ρωσία απελευθέρωσε έναν Αμερικανό πολίτη, ενώ ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ χαρακτήρισε τον Πούτιν «ανθρωπιστή».

Ο Έλον Μασκ γεννήθηκε στη Νότια Αφρική και στη συνέχεια μετανάστευσε στον Καναδά, προτού εγκατασταθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι επιχειρηματικές του δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων οι Tesla, SpaceX και Starlink, έχουν την έδρα τους στις ΗΠΑ, με το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων τους να αναπτύσσεται στην Καλιφόρνια και το Τέξας.

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Από την άλλη, ο Μασκ, ο οποίος κατά περιόδους έχει βρεθεί κοντά στο να αποκτήσει περιουσία ύψους ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων, έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αμερικανική πολιτική σκηνή. Υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους πολιτικούς συμμάχους και χρηματοδότες του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και άλλων πολιτικών του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Οι δηλώσεις του Πούτιν για τον Μασκ αναδεικνύουν, έτσι, τη σημασία που αποδίδει η Μόσχα στις επαφές με τον επιχειρηματία, ιδιαίτερα σε έναν τομέα στρατηγικής σημασίας, όπως οι δορυφορικές επικοινωνίες, όπου η τεχνολογική υπεροχή και η διατήρηση λειτουργικών διαύλων επικοινωνίας αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα παρά τις πολιτικές αντιπαραθέσεις.

Με πληροφορίες από The Guardian

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