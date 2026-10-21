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Η Μόσχα δηλώνει πρόθυμη να επαναλάβει τις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, εστιάζοντας σε εγγυήσεις ασφαλείας για τα εμπλεκόμενα μέρη.

Ο Ρώσος πρόεδρος προσφέρθηκε επίσης να συνδράμει την Ουάσιγκτον στη διαχείριση της σύγκρουσης με το Ιράν, προτείνοντας τη μεταφορά του ιρανικού εμπλουτισμένου ουρανίου στη Ρωσία.

Ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ πρότεινε εναλλακτικά μια τριμερή συνάντηση μεταξύ των προέδρων Ρωσίας, Ηνωμένων Πολιτειών και Ουκρανίας για την επανέναρξη των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

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Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν πρότεινε στον απεσταλμένο του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ την Τετάρτη να οργανωθεί μια τριμερής σύνοδος με τους προέδρους των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας, τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Σι Τζινπίνγκ. Η συνάντηση θα μπορούσε να γίνει τον Νοέμβριο, παράλληλα με τη σύνοδο APEC (Οικονομική Συνεργασία Ασίας-Ειρηνκού) που φιλοξενείται από την Κίνα τον ερχόμενο μήνα.

Η πρόταση έγινε στο Παλάτι Κωνσταντίν στη Αγία Πετρούπολη, όπου ο Πούτιν υποδέχτηκε τον Γουίτκοφ. Ο Ρώσος ηγέτης περιέγραψε μια τέτοια συνάντηση ως εφικτή και ευχαρίστησε τον Τραμπ για την προσοχή που έχει δείξει στην επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία. Η συνάντηση της APEC είναι προγραμματισμένη για τις 18 και 19 Νοεμβρίου στην κινεζική πόλη Σεντζέν.

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Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε την Τετάρτη στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, ότι η Μόσχα είναι καταρχήν πρόθυμη να επαναλάβει τον επόμενο μήνα τις συνομιλίες με την Ουκρανία και τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, όπως ανέφερε ο Γιούρι Ουσακόφ, συνεργάτης του Κρεμλίνου, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Από τον Φεβρουάριο δεν έχουν πραγματοποιηθεί ανάλογες συνομιλίες.

Ο Ουσακόφ δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να επικεντρωθούν σε εγγυήσεις ασφαλείας για τη Ρωσία και την Ουκρανία μετά τη λήξη της σύγκρουσης.

Η ιδέα μιας συνόδου ανάμεσα στους τρεις ηγέτες είχε προταθεί προηγουμένως από το Κρεμλίνο. Ο Τραμπ πρόσφατα εξέφρασε τη διάθεσή του να συμμετάσχει, ενώ το Πεκίνο μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει δημόσια απάντηση. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι οι συζητήσεις θα πρέπει να επικεντρωθούν στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για τον πυρηνικό αφοπλισμό, αντί να αφορούν κυρίως την κατάσταση στην Ουκρανία.

Το Κρεμλίνο έχει υποστηρίξει την ανάγκη για μια νέα συμφωνία αφοπλισμού, ενώ παράλληλα αναφέρεται στα οπλοστάσια της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Η Ουκρανία και οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν απορρίψει οποιαδήποτε λύση για τον πόλεμο και την ασφάλεια της ηπείρου χωρίς τη συμμετοχή του Κιέβου και των συμμάχων του. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πούτιν προσφέρθηκε να στηρίξει την Ουάσιγκτον στη διαχείριση της σύγκρουσης με το Ιράν και είπε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να πάρει το εμπλουτισμένο ουράνιο που κατέχει η Τεχεράνη. Οι δηλώσεις αυτές έρχονται εν μέσω εντάσεων στο Στενό του Χορμούζ και ενίσχυσης των ρωσοϊρανικών σχέσεων.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν σε χειραψία με τον Κινέζο πρωθυπουργό Λι Τσιάνγκ κατά τη διάρκεια συνάντησης στην Αγία Πετρούπολη, Ρωσία, στις 21 Οκτωβρίου 2026. Sputnik/Gavriil Grigorov/

Πριν από την πρόταση προς τον εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι οι Πούτιν και Τραμπ είχαν μιλήσει τηλεφωνικά στις 9 Οκτωβρίου για μια πιθανή τριμερή συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ, εν μέσω των διαπραγματεύσεων για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η συζήτηση ακολούθησε από μια συμφωνία για την αγορά ρωσικού ντίζελ και μια εκτελεστική εντολή με την οποία ο Τραμπ ήρε σημαντικές κυρώσεις που είχαν επιβληθεί στη Ρωσία, ενώ ο Ζελένσκι επέκρινε την αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ των δύο ηγετών, προειδοποιώντας ότι αυτά τα μέτρα θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν τη Μόσχα και να παρατείνουν τη σύγκρουση.

Ξεχωριστά, ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ πρότεινε μια τριμερή συνάντηση μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ, Βλαντιμίρ Πούτιν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά τη διάρκεια επίσκεψης στη Μόσχα, για να επαναληφθούν οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με διαμεσολάβηση των ΗΠΑ. Την ίδια περίοδο, ο Ζελένσκι παρέμενε επιφυλακτικός σχετικά με τις προθέσεις του Πούτιν, αν και Ουκρανοί αξιωματούχοι υποδείκνυαν ότι οι συνομιλίες θα μπορούσαν να ξαναρχίσουν τον Σεπτέμβριο.