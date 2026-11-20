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Ο ίδιος απέδωσε την τρέχουσα αντιπαράθεση σε προσπάθειες εξωτερικών δυνάμεων να αποδυναμώσουν τη Ρωσία εφαρμόζοντας τη στρατηγική του διαίρει και βασίλευε.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν τόνισε την ανάγκη ενότητας των δύο λαών για την επίτευξη κοινών στόχων και τη διασφάλιση του μέλλοντος των επόμενων γενεών.

Οι δηλώσεις του εντάσσονται στο πλαίσιο της επιχειρηματολογίας του Κρεμλίνου, που παρουσιάζει τη σύγκρουση ως αναγκαία ένωση δυνάμεων απέναντι σε εξωτερικές πιέσεις.

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Έκκληση προς τους Ουκρανούς να συνταχθούν με τη Ρωσία, προκειμένου να βρεθούν, όπως χαρακτηριστικά υποστήριξε, «στη σωστή πλευρά της Ιστορίας», απηύθυνε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σε συνέντευξή του στο ρωσικό τηλεοπτικό δίκτυο Channel One, ο Βλαντίμιρ Πούτιν συνέδεσε τη σημερινή αντιπαράθεση με τις προσπάθειες εξωτερικών δυνάμεων να αποδυναμώσουν και να υποτάξουν τη Ρωσία, εφαρμόζοντας, όπως είπε, τη στρατηγική του «διαίρει και βασίλευε». Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένες επιδιώξεις δεν εξυπηρετούν σε καμία περίπτωση τα συμφέροντα της Ουκρανίας.

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Απευθυνόμενος ειδικά στους Ουκρανούς, ο Ρώσος πρόεδρος υπογράμμισε την ανάγκη να κοιτάξουν προς το μέλλον, παρά τις τραγωδίες που εκτυλίσσονται σήμερα, και να σκεφτούν τις επόμενες γενιές.

⚡️Putin urges Ukrainians to join Russia’s side! In an interview with filmmaker Emir Kusturica, Russian President Vladimir Putin called on Ukrainians to “come over to our common side, the right side of history.” He argued that Ukrainians should seek unity with Russia “in the broad sense of the word.” #Putin #Ukraine #Russia #BreakingNews November 20, 2026

«Ό,τι κι αν συμβεί, όποιες τραγωδίες κι αν εκτυλίσσονται σήμερα, πρέπει να σκεφτόμαστε το μέλλον, το μέλλον των παιδιών μας. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι, αν θέλουμε να είμαστε ισχυροί και δυνατοί και να θέσουμε τις βάσεις για την ανάπτυξή μας, οφείλουμε, φυσικά, να παραμείνουμε ενωμένοι. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να πετύχουμε κοινούς στόχους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πούτιν.

Στη συνέχεια, απηύθυνε άμεσο κάλεσμα προς τους Ουκρανούς να ταχθούν στο πλευρό της Μόσχας, παρουσιάζοντας τη συγκεκριμένη επιλογή ως κοινή υπόθεση των δύο λαών. «Θα ήθελα να πω: ελάτε με το μέρος μας, γιατί είναι το κοινό μας μέρος. Ελάτε με το μέρος μας, στη σωστή πλευρά της Ιστορίας», τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος.

Οι δηλώσεις του Βλαντίμιρ Πούτιν εντάσσονται στο πλαίσιο της επιχειρηματολογίας του Κρεμλίνου για τη σύγκρουση στην Ουκρανία, με τον ίδιο να παρουσιάζει τη Ρωσία και την Ουκρανία ως πλευρές που, κατά την άποψή του, πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους απέναντι σε εξωτερικές πιέσεις.

Με πληροφορίες από Tass