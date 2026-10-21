Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε την αποφυλάκιση του 74χρονου Αμερικανού Στίβεν Χάμπαρντ κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ.

Ο Χάμπαρντ, ο οποίος εξέτιε ποινή φυλάκισης για συμμετοχή σε μισθοφορική δράση, μεταφέρθηκε στο αεροδρόμιο της Αγίας Πετρούπολης για να συναντήσει την αμερικανική αντιπροσωπεία.

Η απελευθέρωση του συνταξιούχου εκπαιδευτικού ερμηνεύεται ως κίνηση καλής θέλησης, ενώ ο ίδιος ήταν ο μοναδικός Αμερικανός πολίτης που τελούσε υπό άδικη κράτηση στη Ρωσία.

Η συνάντηση των δύο πλευρών στην Αγία Πετρούπολη είχε ως κύριο αντικείμενο την παρουσίαση ενός αναθεωρημένου ειρηνευτικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ανήμερα της συνάντησή του με τον ειδικό απεστλαμένο του Ντόναλντ Τραμπ στην Αγία Πετρούπολη για συζητήσεις σχετικό με ένα αναθεωρημένο σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας μ την Ουκρανία, ανακοίνωσε την αποφυλάκιση του 74χρονου συνταξιούχου αμερικανου εκπαιδευτικού, Στίβεν Χάμπαρντ, που κρατείται στην στη Ρωσία από το 2022.

Μάλιστα, ο Χάμπαρντ είχε ήδη μεταφερθεί στην Αγ.Πετρούπολη και βρισκόταν στο αεροδρόμιο Πούλκοβο όπου προσγειώθηκε το αεροσκάφος που μετέφερε τον ειδικό απεσταλμένο του αμερικανού προέδρου, τον Στιβ Γουίτκοφ και τα μέλη της αντιπροσωπείας που είχαν συνάντηση με τον Πούτιν.

Advertisement

Advertisement

Σημειώνεται πως αυτή η συνάντηση, η ένατη κατά σειρά των δύο ανδρών, είχε ως αντικείμενο την παρουσίαση ενός νέου, αναθερωημένου ειρηνευτικού σχεδίου των ΗΠΑ για την λήξη του πολέμου στην Ουκρανία και ο Γουίτκοφ την Τρίτη είχε «πολύ παραγωγικές» συνομιλίες στην Νορβηγία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους συμμάχους.

Ο Γουίτκοφ μάλιστα δηλώνει πως εκτιμά ότι υπάρχει βάση για μια συμωνία για εκεχειρία.

Witkoff: I wanted to thank you very much. The President sends his thanks. Our whole nation sends their thanks. Because of Stephen Hubbard, he’s going, because of you, he’s going home to his family. Putin: He’s at the Pulkovo airport. Witkoff: Yes, we’re going to meet him. He’s a 75-year-old man. And you talk so much about my President, President Trump, being a humanitarian. You are a humanitarian also, sir. And I salute that. I commend you. — RT_India (@RT_India_news) October 21, 2026

Πάντως, ο Πούτιν δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για την αποφυλάκιση του Χάμπαρντ ωστόσο υπήρχαν πληροφορίες πως ο Τραμπ είχε ζητήσεη την απελευθέρωση του προσωπικά από τον ρώσο πρόεδρο και η κίνηση του τελευταίου ερμηνεύεται ως κίνηση καλής θέλησης.

Μάλιστα, ο επικεφαλής του Κρεμλίνου προέβη στην σχετική ανακοίνώση κατά τη διάρκεια συνάντησης Πούτιν-Γουίτκοφ.

Earlier, President Vladimir Putin received U.S. envoy Steve Witkoff at the Constantine Palace in St. Petersburg. Talks are now underway. https://t.co/SIUuM0DHJs Advertisement October 21, 2026

Ο Χάμπαρντ, συνταξιούχος εκπαιδευτικός από το Μίσιγκαν, εξέτιε ποινή φυλάκισης σχεδόν επτά ετών στη Ρωσία, έχοντας καταδικαστεί για συμμετοχή σε μισθοφορική δράση, έπειτα από δίκη που διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών.

Συνελήφθη τον Απρίλιο του 2022 στην πόλη Ιζιούμ, στην ανατολική Ουκρανία, όπου, σύμφωνα με τους Ρώσους εισαγγελείς, φέρεται να στελέχωνε ουκρανικό στρατιωτικό σημείο ελέγχου.

Ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο ίδιος δήλωσε ένοχος για τις κατηγορίες. Ωστόσο, ο δικηγόρος του στις ΗΠΑ, Μάρτιν Ντε Λούκα, είχε δηλώσει προηγουμένως στο πρακτορείο Reuters ότι ο Χάμπαρντ του είχε πει πως οι κατηγορίες εναντίον του ήταν ψευδείς και ότι ο ίδιος δεν συμμετείχε σε καμία μάχη ούτε ανήκε σε κάποια στρατιωτική μονάδα.

Advertisement

🇷🇺 🇺🇸 #РОССИЯ #ПУТИН #Президент #RUSSIA #PUTIN #President #США #US #USA #ТРАМП #TRUMP 🔴🔴🔴 Meeting with Special Envoy of the President of the United States Stephen #Witkoff #cbs #smh #nypost #LeFigaro #bild_news #telegraph #independent #nytimes #thetimes #latimes #elpais https://t.co/gasGcKlpTJ — Людмила Горбачева 🇷🇺 Россия (@LudmilaVasilg) October 21, 2026

ρίσιμη συνάντηση Πούτιν με Γουίτκοφ για την Ουκρανία: «Υπάρχει βάση για εκεχειρία»

Τη στιγμή της αποφυλάκισής του, ο Χάμπαρντ ήταν ο μοναδικός Αμερικανός κρατούμενος στη Ρωσία που είχε χαρακτηριστεί από την Ουάσιγκτον ως άτομο που τελεί υπό «άδικη κράτηση».

Τα ρωσικά πρακτορεία σημείωσαν ότι ο Πούτιν ευχαρίστησε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τις προσπάθειές του να διευθετήσει τη σύγκρουση και δήλωσε ότι η Ρωσία ενδιαφέρεται για την αποκατάσταση των οικονομικών δεσμών με τις ΗΠΑ.



Σύμφωνα με τον Αμερικανό απεσταλμένο, υπάρχει η βάση για μια εκεχειρία στον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ πρόσθεσε ότι ελπίζει πως ο Πούτιν θα δεχθεί την επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ, όπως μετέδωσαν τα πρακτορεία Interfax και TASS.

Advertisement

Από την πλευρά του ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε στον Γουίτκοφ ότι ο Στίβεν Χάμπαρντ, ένας 74χρονος Αμερικανός συνταξιούχος δάσκαλος που κρατείται στη Ρωσία, βρίσκεται στο αεροδρόμιο για να επιστρέψει μαζί του στις ΗΠΑ. Ο Γουίτκοφ ευχαρίστησε τον Πούτιν για αυτή την κίνηση καλής θέλησης.

Ο Χάμπαρντ συνελήφθη τον Απρίλιο του 2022 και καταδικάστηκε σε έξι χρόνια και δέκα μήνες κάθειρξη, με την οικογένειά του και τον δικηγόρο του στις ΗΠΑ να αμφισβητούν τις εις βάρος του κατηγορίες.

Advertisement

Advertisement