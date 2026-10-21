Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ θα παρουσιάσει στον Βλαντιμίρ Πούτιν μια επικαιροποιημένη πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Τζάρεντ Κούσνερ συμμετείχε σε προπαρασκευαστικές συνομιλίες στο Όσλο, όπου οι εμπλεκόμενες πλευρές επεξεργάστηκαν μια ενιαία συμφωνία-πλαίσιο.

Η Ουκρανία δήλωσε έτοιμη να σταματήσει τα πλήγματα σε ρωσικά ενεργειακά υποδομές, υπό την προϋπόθεση ότι η Μόσχα θα πράξει το ίδιο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν την έναρξη απευθείας διαπραγματεύσεων, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ προέτρεψε τον Ζελένσκι να επιδιώξει άμεσα μια συμφωνία.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, θα συναντηθεί σήμερα στην Αγία Πετρούπολη με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, στον οποίο θα παρουσιάσει μια επικαιροποιημένη πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος. Ο δε γαμπρός και σύμβουλος του Προέδρου Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, θα συμμετάσχει στη συνάντηση μέσω τηλεδιάσκεψης.

Ο Λευκός Οίκος, όπως αναφέρει το Axios, ελπίζει ότι ο Πούτιν θα επιδείξει μεγαλύτερη προθυμία για συμβιβασμό, μετά την απόφαση του Τραμπ να άρει τις κυρώσεις στις πωλήσεις ρωσικού ντίζελ, καθώς και άλλες κυρώσεις, κάτι που έχει ήδη χαιρετίσει η Μόσχα.

Advertisement

Advertisement

Ο Γουίτκοφ θα φτάσει στη Ρωσία έπειτα από μια ημέρα συνομιλιών στο Όσλο της Νορβηγίας, με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τους ηγέτες της Νορβηγίας και της Φινλανδίας, καθώς και εκπροσώπους από τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Πολωνία, την ΕΕ και το ΝΑΤΟ.

Ο Ζελένσκι δήλωσε την Τρίτη ότι το επόμενο βήμα θα πρέπει να είναι μια τριμερής συνάντηση μεταξύ του ιδίου, του Πούτιν και του Τραμπ — ένα σχήμα που η Ρωσία έχει απορρίψει μέχρι στιγμής.

Today, we had important talks with our American partners and with our other partners from Europe. Steve Witkoff was also here with us in Oslo, and Jared Kushner joined us online. Ukraine immediately supported American proposal for an energy ceasefire. But Russia responded by continuing its attacks. We offered different options. We are ready not to hit sensitive parts of Russia’s energy sector if Russia stops hitting ours. Putin said no. But we’re working to find a solution. We have some clear ideas on how to get to peace. And we are united with our European partners in this effort, and we want the Americans to take these ideas to the Russians. One of the important ideas is to move to a potential trilateral meeting of the leaders to address the issues that only the leaders can do. Steve is going to Russia tomorrow. Let’s see what Putin has to say. Thank you to everyone who stands with Ukraine and stands for peace. From a joint press conference with Jonas Gahr Støre and Alex Stubb. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 20, 2026

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), «υπάρχει πλέον ισχυρή ευθυγράμμιση μεταξύ των ΗΠΑ, της Ουκρανίας και της Ευρώπης σχετικά με τα επόμενα βήματα», με στόχο να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μια συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό της σύγκρουσης.

Οι ΗΠΑ ελπίζουν ότι η νέα πρόταση θα «ανοίξει τον δρόμο για απευθείας τριμερείς και ευρύτερες πολυμερείς διαπραγματεύσεις», ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος.

Οι συζητήσεις στο Όσλο επικεντρώθηκαν στην επεξεργασία μιας ενιαίας πρότασης για μια «συμφωνία-πλαίσιο» με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Advertisement

Ο Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η Ουκρανία «κατέθεσε νέες ιδέες και προτάσεις, οι οποίες συζητήθηκαν διεξοδικά».

Zelensky meets Witkoff in Norway. https://t.co/T1DWMxDpyA — Freedom 🇺🇸🦅 (@PU28453638) October 20, 2026

Ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε ότι τα εμπλεκόμενα μέρη σημείωσαν «ουσιαστική πρόοδο» και πλέον υπάρχει «ισχυρή σύγκλιση σε επίπεδο εργασίας» όσον αφορά τα επόμενα βήματα.

Advertisement

Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το θέμα, ο Κούσνερ συμμετείχε στη συνάντηση μέσω τηλεδιάσκεψης και επανέφερε το αίτημα του Τραμπ να σταματήσει η Ουκρανία τα πλήγματα κατά ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου. «Ο Τζάρεντ ήταν πολύ άμεσος», ανέφερε η πηγή.

Μετά τη συνάντηση, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι έτοιμος να σταματήσει τα πλήγματα κατά ρωσικών διυλιστηρίων, εφόσον η Μόσχα προβεί σε αντίστοιχες κινήσεις.

Ο Τραμπ ανέφερε την Τρίτη ότι, κατά την εκτίμησή του, «η Ρωσία θα ήθελε να διευθετηθεί το ζήτημα», εξέφρασε ωστόσο αμφιβολίες για το αν ο Ζελένσκι επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου. «Αν δεν το κάνει, θα είναι πολύ άσχημη εξέλιξη», πρόσθεσε ο Τραμπ. «Θέλουμε ο Ζελένσκι να κάνει συμφωνία… Αν δεν κάνουν συμφωνία, τα πράγματα απλώς θα χειροτερέψουν [για την Ουκρανία]».

Advertisement