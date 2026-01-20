Ένα ρωσικό δικαστήριο καταδίκασε και επέβαλε ποινή σε έναν Αμερικανό με την κατηγορία της παράνομης μεταφοράς όπλων, σύμφωνα με δηλώσεις δικαστικών αξιωματούχων τη Δευτέρα.

Ο Αμερικανός πολίτης, που ταυτοποιήθηκε ως Τσαρλς Γουέιν Ζίμερμαν, καταδικάστηκε σε ποινή 5 ετών από δικαστήριο της ρωσικής παραθαλάσσιας πόλης Σότσι, μετά την εύρεση ενός τουφεκιού στο γιοτ του τον Ιούνιο. Ρώσοι τελωνειακοί υπάλληλοι βρήκαν το όπλο κατά την επιθεώρηση του σκάφους κατά την άφιξή του στο Σότσι.

An American on a round-the-world sailing trip has been arrested after stopping in the coastal Russian city of Sochi and sentenced to 5 years in prison.



After Charles Wayne Zimmerman sailed from North Carolina, to Portugal and Mallorca, he met a Russian woman online, subsequently… pic.twitter.com/c38NUni2qO — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) January 19, 2026

Η υπηρεσία Τύπου των περιφερειακών δικαστηρίων ανέφερε σε δήλωσή της ότι ο Zίμερμαν είπε στο δικαστήριο ότι ταξίδεψε στη Ρωσία για να συναντήσει μια γυναίκα με την οποία είχε προηγουμένως επικοινωνήσει μέσω του διαδικτύου. Πρόσθεσε ότι ο Zίμερμαν ισχυρίστηκε ότι είχε αγοράσει το όπλο για αυτοάμυνα και δεν γνώριζε ότι δεν επιτρεπόταν να το κρατήσει στο γιοτ του.

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από Αμερικανούς αξιωματούχους.

Ο Zίμερμαν είναι ένας από τους ελάχιστους Αμερικανούς που παραμένουν υπό ρωσική κράτηση μετά από μια σειρά ανταλλαγών κρατουμένων με τις Ηνωμένες Πολιτείες τα τελευταία χρόνια.