Ο Αμερικανός Ρόμπερτ Φράνσις Πρεβόστ εκλέγεται Πάπας, όπως μετέδωσε το AFP.

Παρά τη μακροχρόνια αντίθεση του Βατικανού στην ιδέα ενός πάπα από τις ΗΠΑ, λόγω του καθεστώτος της υπερδύναμης της χώρας και της κοσμικής παγκόσμιας επιρροής της, ο μετριοπαθής, γεννημένος στο Σικάγο Πρέβοστ εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα ξεχωριστός.

Ο 69χρόνος Πρέβοστ ήταν επίσκοπος του Τσικλάγιο από το 2014 έως το 2023 και μάλιστα πρόσθεσε τρεις γυναίκες στο ψηφοδέλτιο των επισκόπων.

Εγινε καρδινάλιος από τον Φραγκίσκο το 2023. Διετέλεσε ηγέτης του τάγματος των Αυγουστινιανών και διορίστηκε επίσης από τον εκλιπόντα πάπα στο ισχυρό Δικαίστειο Επισκόπων, το οποίο επιβλέπει την επιλογή νέων επισκόπων από όλο τον κόσμο, ανέφερε ο Guardian.

Αυτοί οι ανώτεροι ρόλοι, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι έχει σημαντική ιεραποστολική εμπειρία στο Περού, έχοντας διατελέσει επίσκοπος της βόρειας πόλης Τσικλάγιο, μπορεί να τον ”λυτρώσουν” σε κάποιο βαθμό στα μάτια εκείνων των καθολικών που συνήθως δεν θα ενέκριναν την ιδέα ενός Αμερικανού πάπα. Μάλιστα έχει και περουβιανή υπηκοότητα.

Έως τώρα ο Πρέβοστ ήταν υπεύθυνος του ”υπουργείου” του Βατικανού για το σύνολο του καθολικού κλήρου. Έχει παραχωρήσει ελάχιστες συνεντεύξεις και σπανίως μιλά δημοσίως.

Ο Φραγκίσκος είχε ξεκάθαρα στραμμένο το βλέμμα του στον Πρέβοστ και με πολλούς τρόπους τον έβλεπε ως διάδοχό του. Έφερε τον Πρέβοστ στο Βατικανό το 2023 για να υπηρετήσει ως ο ισχυρός επικεφαλής του γραφείου που ελέγχει τις υποψηφιότητες επισκόπων από όλο τον κόσμο, μια από τις σημαντικότερες θέσεις εργασίας στην Καθολική Εκκλησία. Ως αποτέλεσμα, ο Πρέβοστ είχε ένα σημαντικό προβάδισμα κατά την είσοδο στο κονκλάβιο που λίγοι άλλοι καρδινάλιοι διαθέτουν.

Πριν από το κονκλάβιο, ορισμένοι καρδινάλιοι ζητούσαν να υπάρξει συνέχεια του οράματος του Φραγκίσκου και έκαναν έκκληση για περισσότερες μεταρρυθμίσεις, ωστόσο άλλοι ήθελαν να επιστρέψουν στις παλιές παραδόσεις. Σε αντίθεση με τον Φραγκίσκο, που αγνοούσε πολλές από τις παραδόσεις του αξιώματός του, ο Πρέβοστ φόρεσε τον παραδοσιακό, κόκκινο παπικό χιτώνα πάνω από τα λευκά άμφιά του.

Σε μια συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε το 2023 στο Βατικανό, ο Πρέβοστ είπε: «Το έργο μας είναι να διευρύνουμε τη σκηνή μας και να γνωστοποιήσουμε σε όλους ότι είναι καλοδεχούμενοι στην Εκκλησία».

Ο Λέων ΙΔ΄ είναι ο τέταρτος μη Ιταλός πάπας που εκλέγεται στο αξίωμα από το 1978. Είχαν προηγηθεί ο Πολωνός Ιωάννης Παύλος Β΄ (1978-2005), ο Γερμανός Βενέδικτος ΙΣτ΄ (2005-13) και ο Αργεντινός Φραγκίσκος (2013-25).

Ο τελευταίος πάπας που επέλεξε το όνομα «Λέων», ο Λέων ΙΓ΄ (1878-1903) ήταν γνωστός γιατί αφιέρωσε το έργο του σε θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης και συχνά του αποδίδεται ότι έθεσε τα θεμέλια για τη σύγχρονη Καθολική Εκκλησία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συνεχάρη τον νέο πάπα, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, υπογραμμίζοντας ότι για πρώτη φορά ένας Αμερικανός εκλέγεται προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

«Συγχαρητήρια στον καρδινάλιο Ρόμπερτ Φράνσις Πρέβοστ, ο οποίος μόλις χρίστηκε πάπας. Είναι μεγάλη τιμή, αφού συνειδητοποιούμε πως είναι ο πρώτος αμερικανός πάπας. Τόσος ενθουσιασμός και τόσο μεγάλη τιμή για τη χώρα μας. Προσβλέπω σε συνάντηση με τον πάπα Λέοντα τον 14ο. Θα είναι μια πολύ σημαντική στιγμή!», έγραψε ο Τραμπ στο μήνυμά του.

Young Robert Prevost with Pope John Paul II in the 1980s pic.twitter.com/O6zIMTFVm5

Ο Καρδινάλιος Ρόμπερτ Φράνσις Πρέβοστ, O.S.A., αποτελεί μια εξέχουσα μορφή της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας με πλούσιο ποιμαντικό και ακαδημαϊκό έργο.

Γεννήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 1955 στο Σικάγο των Ηνωμένων Πολιτειών και από νεαρή ηλικία αφιερώθηκε στη ζωή του Τάγματος του Αγίου Αυγουστίνου.

Το 1977 εισήλθε ως δόκιμος στο τάγμα, δίνοντας τους επίσημους μοναχικούς όρκους το 1981.

Ακολούθησαν σπουδές θεολογίας στην Καθολική Θεολογική Ένωση του Σικάγο και, κατόπιν, μεταπτυχιακές σπουδές κανονικού δικαίου στο Παπικό Πανεπιστήμιο Αγίου Θωμά Ακινάτη (Angelicum) στη Ρώμη. Χειροτονήθηκε ιερέας το 1982 και το 1984 έλαβε το πτυχίο του στο κανονικό δίκαιο.

Η ιεραποστολική του πορεία ξεκίνησε στο Περού, όπου εργάστηκε στην Τσουλουκάνας και κατόπιν στο Τρουχίγιο.

Εκεί ανέλαβε πολλούς ρόλους, όπως κοινοτικός ηγούμενος, διευθυντής σχηματισμού και δάσκαλος των ομολογουμένων, ενώ παράλληλα προσέφερε υπηρεσίες ως καθηγητής κανονικού, πατερικού και ηθικού δικαίου στο μεγάλο ιεροδιδασκαλείο «San Carlos e San Marcelo».

Επιπλέον, υπηρέτησε ως δικαστικός εφημέριος στην αρχιεπισκοπή Τρουχίγιο.

Το 1999 εξελέγη επαρχιακός ηγούμενος της επαρχίας «Μητέρας της Καλής Συμβουλής» στο Σικάγο.

Μόλις δυόμισι χρόνια αργότερα, το τάγμα τον εξέλεξε γενικό ηγούμενο, θέση την οποία κράτησε επί δύο συνεχόμενες θητείες (2001 και 2007).

Η ποιμαντική του πορεία πήρε νέα τροπή το 2014, όταν ο Πάπας Φραγκίσκος τον διόρισε αποστολικό διαχειριστή της επισκοπής Τσικλάγιο στο Περού και τιτουλάριο επίσκοπο της επισκοπής Σούφαρ.

Χειροτονήθηκε επίσκοπος στις 12 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, ημέρα της Παναγίας της Γουαδελούπης, και ανέλαβε επισήμως την επισκοπή στις 7 Νοεμβρίου παρουσία του αποστολικού νούντσιου Τζέιμς Πάτρικ Γκριν.

Robert Francis Prevost is the first American-born Pope.



He hails from Chicago. pic.twitter.com/vYuHh4jrJp