Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε την Πέμπτη ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να επαναλάβει τις τριμερείς συνομιλίες με την Ουκρανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι το αντικείμενο των διαπραγματεύσεων θα πρέπει να είναι οι όροι ασφαλείας μιας οριστικής ειρηνευτικής συμφωνίας και όχι μια «σύντομη» κατάπαυση των εχθροπραξιών.

«Στόχος αυτών των συζητήσεων θα είναι να εξεταστεί το ζήτημα της διασφάλισης της ασφάλειας τόσο για την Ουκρανία όσο και για τη Ρωσία, στο πλαίσιο μιας τελικής συμφωνίας και όχι μετά από κάποια σύντομη παύση των μαχών», δήλωσε ο Πούτιν σε δημοσιογράφο της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης.

Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος επανέφερε με ιδιαίτερα έντονο τρόπο τη θέση της Μόσχας για τα εδάφη της ανατολικής Ουκρανίας που διεκδικεί, χαρακτηρίζοντάς τα «ιστορικά ρωσική γη». Η τοποθέτηση αυτή ενδέχεται να περιπλέξει περαιτέρω τις προσπάθειες για την εξεύρεση μιας συμφωνίας που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό της σύγκρουσης.

Advertisement

Advertisement

Ο Πούτιν υποστήριξε επίσης ότι οποιεσδήποτε μελλοντικές τριμερείς διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών θα πρέπει να επικεντρωθούν στις εγγυήσεις ασφαλείας και για τις δύο πλευρές. Σύμφωνα με τον ίδιο, στο τραπέζι των συζητήσεων θα πρέπει να τεθούν και ευρύτερα ζητήματα που αφορούν την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Παράλληλα, τόνισε ξανά τη θέση του πως η Ρωσία «δεν προετοιμάζεται για πόλεμο με την Ευρώπη», λέγοντας όμως ότι πρέπει να συζητηθεί περαιτέρω το ζήτημα της ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Οι δηλώσεις του Ρώσου προέδρου καταδεικνύουν ότι η Μόσχα συνδέει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων όχι μόνο με το ζήτημα της κατάπαυσης των εχθροπραξιών, αλλά με μια συνολική συμφωνία που θα καθορίζει το μεταπολεμικό πλαίσιο ασφαλείας στην Ουκρανία, τη Ρωσία και ευρύτερα στην Ευρώπη.