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Η συμφωνία προέκυψε μετά από συνάντηση του Πούτιν με τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ στην Αγία Πετρούπολη, όπου ανακοινώθηκε και η απελευθέρωση του Αμερικανού πολίτη Στίβεν Χάμπαρντ.

Οι επικείμενες συνομιλίες τεχνικού επιπέδου αναμένεται να διεξαχθούν στο Άμπου Ντάμπι, εστιάζοντας στην ασφάλεια της Ουκρανίας και της Ρωσίας μετά το τέλος της σύγκρουσης.

Παράλληλα, συζητήθηκε το ενδεχόμενο μιας ιστορικής τριμερούς συνάντησης μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ, του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Σι Τζινπίνγκ στην Κίνα τον επόμενο μήνα.

Παρά τις διπλωματικές επαφές, παραμένει σημαντική απόσταση μεταξύ Μόσχας και Κιέβου όσον αφορά τους όρους μιας οριστικής ειρηνευτικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.

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Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συμφώνησε στην επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών με την Ουκρανία, υπό τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ, ενδεχομένως και εντός του επόμενου μήνα, όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνπ.

Η συμφωνία επήλθε μετά από συνάντηση του Πούτιν με τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, στο πλαίσιο της πρόσφατης πρωτοβουλίας της Ουάσιγκτον για τον τερματισμό της πιο αιματηρής σύγκρουσης στην Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

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Οι διαπραγματεύσεις —που διεξήχθησαν σε ένα μεγαλοπρεπές αυτοκρατορικό ανάκτορο στην Αγία Πετρούπολη και σηματοδότησαν την ένατη κατ’ ιδίαν συνάντηση του Γουίτκοφ με τον Πούτιν— ξεκίνησαν με μια κίνηση καλής θέλησης από τη ρωσική πλευρά: την απελευθέρωση του Στίβεν Χάμπαρντ, ενός συνταξιούχου Αμερικανού εκπαιδευτικού που κρατούνταν στη Ρωσία. Την απελευθέρωσή του είχε ζητήσει από τον ηγέτη του Κρεμλίνου ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ.

Η συνάντηση της Τετάρτης πραγματοποιήθηκε εν μέσω ανησυχιών στο Κίεβο και μεταξύ των συμμάχων του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αποστασιοποιούνται από την Ουκρανία, καθώς φέρονται —κατά περιπτώσεις— να παρακρατούν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με ρωσικές επιθέσεις, ενώ παράλληλα παρεμποδίζουν τις στρατιωτικές επικοινωνίες της Ουκρανίας.

Οι εν λόγω συνομιλίες έρχονται επίσης περισσότερα από δύο χρόνια αφότου ο Τραμπ, κατά τη διάρκεια της νικηφόρας προεκλογικής του εκστρατείας, υποσχέθηκε να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία εντός 24 ωρών.

Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, οι νέες τριμερείς ειρηνευτικές συνομιλίες —οι οποίες θα διεξαχθούν σε τεχνικό επίπεδο— ενδέχεται να λάβουν χώρα στο Άμπου Ντάμπι και θα εστιάσουν στους τρόπους διασφάλισης της ασφάλειας τόσο της Ουκρανίας όσο και της Ρωσίας μετά το τέλος του πολέμου. Όπως αναφέρθηκε, οι συνομιλίες θα μπορούσαν να ξεκινήσουν από τις 10 Νοεμβρίου και μετά. Οι προηγούμενες ειρηνευτικές συνομιλίες υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ είχαν πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο, πριν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπολύσουν πόλεμο κατά του Ιράν.

Το Κρεμλίνο, πάντως, εμφανίστηκε λιγότερο αισιόδοξος σχετικά με την έκβαση των συνομιλιών που είχε ο Γουίτκοφ μία ημέρα νωρίτερα στο Όσλο με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τους ηγέτες της Φινλανδίας και της Νορβηγίας, καθώς και εκπροσώπους της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ. Ο Γουίτκοφ ανέφερε στον Πούτιν ότι οι συνομιλίες χαρακτηρίστηκαν από «κάποιον βαθμό δυναμικής», ενώ Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η Ουκρανία κατέθεσε νέες ιδέες και προτάσεις.

«Αυτές οι αποχρώσεις, ας πούμε, δεν μας ικανοποιούν πλήρως», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Γιούρι Ουσακόφ, σύμβουλος του Κρεμλίνου, μετά τη συνάντηση στην Αγία Πετρούπολη – η οποία διήρκεσε σχεδόν τρεις ώρες.

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Πιθανή συνάντηση μεταξύ Τραμπ, Πούτιν και Σι

Η Ουκρανία και η Ρωσία παραμένουν σε μεγάλη απόσταση όσον αφορά τους όρους μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας, αν και ο Τραμπ έχει εντείνει πρόσφατα την πίεση προς την Ουκρανία για την επίτευξη κάποιου είδους συμφωνίας.

Την Τρίτη δήλωσε ότι έφτασε η ώρα για την Ουκρανία να τερματίσει τον πόλεμο, διαφορετικά θα αντιμετωπίσει «κάτι πολύ κακό».

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Ο Πούτιν αξιοποίησε επίσης τις συνομιλίες της Τετάρτης για να προσφέρει βοήθεια στον Τραμπ όσον αφορά το Ιράν, επισημαίνοντας ότι η Ρωσία διατηρεί σχέσεις δεκαετιών με την Τεχεράνη — σχέσεις τις οποίες έχει προτείνει επανειλημμένα να αξιοποιήσει προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες των ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ο Πούτιν ανέφερε στον Γουίτκοφ ότι είναι εφικτή, αλλά και αναγκαία, η επίτευξη μιας συμφωνίας με την Τεχεράνη.

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε επίσης στον Γουίτκοφ ότι η Ρωσία θα μπορούσε να προμηθεύσει τις Ηνωμένες Πολιτείες με τεράστιες ποσότητες λιπασμάτων, προκειμένου να στηρίξει τους Αμερικανούς αγρότες. Συζητήθηκε, ακόμη, το ενδεχόμενο μιας συνάντησης στην Κίνα, τον επόμενο μήνα, μεταξύ του Τραμπ και του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ.

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Το Κρεμλίνο ανέφερε ότι το Πεκίνο προετοιμάζει ήδη αυτό που χαρακτήρισε ως την πρώτη συνάντηση του είδους της στην ιστορία.

Νέες ιδέες

Ο Πούτιν έχει δείξει ελάχιστα σημάδια διάθεσης για συμβιβασμό όσον αφορά τους βασικούς πολεμικούς του στόχους, οι οποίοι περιλαμβάνουν τον πλήρη ρωσικό έλεγχο της περιφέρειας του Ντονέτσκ στην ανατολική Ουκρανία, τη μη ένταξη του Κιέβου στο ΝΑΤΟ, καθώς και μια συνολική ειρηνευτική συμφωνία —αντί για μια προσωρινή κατάπαυση του πυρός.

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Ο Κιρίλ Ντμιτρίεφ, ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν για επενδυτικά ζητήματα, ήταν επίσης παρών στις συνομιλίες με τον Γουίτκοφ. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, συζητήθηκαν σημαντικά κοινά οικονομικά έργα, ορισμένα εκ των οποίων βρίσκονται κοντά στην υλοποίησή τους.

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Ο Γουίτκοφ ανέφερε ότι είχε μαζί του έγγραφα που περιείχαν διάφορες ιδέες για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία, τις οποίες θα μπορούσε να εξετάσει ο Πούτιν, προσθέτοντας ότι και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Τραμπ, επιθυμούσε επίσης να μεταφέρει ορισμένες ιδέες στον Ρώσο πρόεδρο. Αργότερα, ο Κούσνερ συμμετείχε στη συνάντηση εξ αποστάσεως, μέσω τηλεφώνου.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ελπίζει να συζητήσει καίρια ζητήματα σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου, στο πλαίσιο μιας τριμερούς συνάντησης με τον Πούτιν και τον Τραμπ.

Το Κρεμλίνο έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι οποιαδήποτε συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι θα πρέπει να προετοιμαστεί σχολαστικά εκ των προτέρων από τους συνεργάτες τους, προκειμένου να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα.

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