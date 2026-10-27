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Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενημερώθηκε αναλυτικά για τη συνομιλία αυτή και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την υποστήριξη των δύο χωρών στις διπλωματικές προσπάθειες.

Οι ηγέτες συζήτησαν επίσης τις προετοιμασίες για την τριμερή συνάντηση μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών που προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Νοέμβριο.

Η Φινλανδία και η Νορβηγία τόνισαν τη σημασία των απευθείας συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου, επισημαίνοντας τις επιπτώσεις της σύγκρουσης στην ευρύτερη ευρωπαϊκή ασφάλεια.

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Οι ηγέτες της Φινλανδίας και της Νορβηγίας τόνισαν την Τρίτη στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν ότι πρέπει να μειωθεί η ένταση των επιθέσεων κατά του ενεργειακού τομέα και των υποδομών της Ουκρανίας, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ και ο Νορβηγός πρωθυπουργός Γιόνας Γκαρ Στόρε «δήλωσαν ξεκάθαρα στον Ρώσο ηγέτη ότι απαιτούνται ουσιαστικά μέτρα αποκλιμάκωσης όσον αφορά τον ενεργειακό τομέα και τις υποδομές μας», έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram μετά τη συνομιλία του με τους δύο συμμάχους του.

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Spoke with President of Finland @alexstubb and Prime Minister of Norway @jonasgahrstore following their call today with the Russian leader and as a continuation of our discussions in Oslo with representatives of America, Europe, and NATO. I am grateful for the detailed briefing and for their active support for our diplomacy and the peace efforts we are pursuing together with all our partners. Alex and Jonas made it clear to the Russian leader that real de-escalatory steps are needed regarding our energy and infrastructure. We discussed preparations for the trilateral meeting planned for November at the team level – Ukrainian, American, and Russian. Finland and Norway, as countries that border Russia, have a particular interest in sound and reliable security arrangements. We also discussed various formats for our engagement with partners in Europe that could be useful in further supporting diplomacy, our defense, and our shared security. There must be peace, de-escalation is needed, and Russia must stop dragging out the war. I thank everyone who stands with Ukraine! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 27, 2026

Aναλυτικά ο Ζελένσκι αναφέρει στην ανάρτησή του:

«Μίλησα με τον Πρόεδρο της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ και τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας, Γιόνας Γκαρ Στόρε μετά την σημερινή τους συνομιλία με τον Ρώσο ηγέτη και ως συνέχεια των συζητήσεών μας στο Όσλο με εκπροσώπους της Αμερικής, της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ. Είμαι ευγνώμων για την λεπτομερή ενημέρωση και για την ενεργή τους υποστήριξη στην διπλωματία μας και στις προσπάθειες για ειρήνη που καταβάλλουμε μαζί με όλους τους εταίρους μας. Ο Aλεξ και ο Γιόνας έκαναν σαφές στον Ρώσο ηγέτη ότι χρειάζονται πραγματικά βήματα αποκλιμάκωσης όσον αφορά την ενέργεια και τις υποδομές μας. Συζητήσαμε τις προετοιμασίες για την τριμερή συνάντηση που προγραμματίζεται για τον Νοέμβριο σε επίπεδο αντιπροσωπειών – Ουκρανική, Αμερικανική και Ρωσική. Η Φινλανδία και η Νορβηγία, ως χώρες που συνορεύουν με τη Ρωσία, έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για υγιείς και αξιόπιστες ρυθμίσεις ασφαλείας. Συζητήσαμε επίσης διάφορες μορφές για την εμπλοκή μας με εταίρους στην Ευρώπη που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες για περαιτέρω υποστήριξη της διπλωματίας, της άμυνάς μας και της κοινής μας ασφάλειας. Πρέπει να υπάρξει ειρήνη, χρειάζεται αποκλιμάκωση και η Ρωσία πρέπει να σταματήσει να παρατείνει τον πόλεμο. Ευχαριστώ όλους όσοι στέκονται στο πλευρό της Ουκρανίας!»

Στουμπ και Στόρε συνομίλησαν με Πούτιν για την Ουκρανία

Ο Πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν συζήτησε τη σύγκρουση στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Πρόεδρο της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ και τον Πρωθυπουργό της Νορβηγίας Γιόνας Γκαρ Στόρε την Τρίτη, σύμφωνα με δήλωση του Κρεμλίνου.

Οι τρεις ηγέτες χαιρέτισαν τη συμφωνία για την επανέναρξη των τριμερών συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ το πρώτο μισό του Νοεμβρίου στο Αμπού Ντάμπι, σύμφωνα με τη δήλωση.

Οι ηγέτες της Δυτικής Ευρώπης έχουν κατά βάση αποφύγει τις επαφές με τον Πούτιν από τότε που η Ρωσία εξαπέλυσε τον πλήρους κλίμακας πόλεμό της στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. «Η συζήτηση ήταν ειλικρινής και ουσιώδης. Είμαστε γειτονικές χώρες της Ρωσίας. Η έκβαση αυτού του πολέμου θα έχει άμεσο αντίκτυπο σε εμάς και την ευρύτερη ευρωπαϊκή ασφάλεια. Ο τερματισμός του πολέμου απαιτεί απευθείας συνομιλίες», δήλωσε ο Στουμπ σε ανακοίνωση.

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Norwegian PM @jonasgahrstore and I had a good phone call with @ZelenskyyUa . We discussed our prior call with President Putin. Finland and Norway will continue to support Ukraine, and the efforts to find a just and lasting peace. — Alexander Stubb (@alexstubb) October 27, 2026

Η Ρωσία κατηγορεί συχνά τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ότι κλιμακώνουν τον πόλεμο με το να εξοπλίζουν την Ουκρανία και να αρνούνται να μιλήσουν στη Μόσχα. Η Μόσχα αντιπαραβάλλει τη στάση τους με αυτή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που έχει επαφές με τον Πούτιν και έχει προσπαθήσει –έως τώρα χωρίς επιτυχία– να μεσολαβήσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία.

Ο Στόρε και ο Στουμπ συναντήθηκαν με τον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Όσλο την περασμένη εβδομάδα, μία ημέρα πριν ο Γουίτκοφ συναντηθεί με τον Πούτιν στην Αγία Πετρούπολη

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