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Η πρωτοβουλία στοχεύει στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους εναπομείναντες ηλικιωμένους κατοίκους και στη διευκόλυνση της απομάκρυνσής τους προς τη Ρωσία ή την Ουκρανία.

Η Μελάνια Τραμπ συντόνισε απευθείας τις διαπραγματεύσεις με τη ρωσική και την ουκρανική ηγεσία για τον καθορισμό των όρων.

Μη στρατιωτικές ομάδες θα συνοδεύονται από αμερικανικό μέσο ενημέρωσης για την καταγραφή της διαδικασίας εκκένωσης των αμάχων από την πληγείσα περιοχή.

Παράλληλα, αναφέρονται εκτεταμένες διακοπές στο δορυφορικό δίκτυο Starlink που χρησιμοποιούν τα ουκρανικά στρατεύματα, προκαλώντας σύγχυση σχετικά με την προέλευση των περιορισμών.

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Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε σήμερα ότι εξασφάλισε κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία στην υπό ρωσική κατοχή πόλη Ολέσκι, η οποία θα ξεκινήσει στις 29 Οκτωβρίου, όπως μεταδίδειτο Reuters.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, η συμφωνία επιτεύχθηκε χάρη στις προσπάθειες της Μελάνια Τραμπ, η οποία, μαζί με εκπρόσωπό της, συνεργάστηκε απευθείας με τη ρωσική και την ουκρανική ηγεσία για την επίτευξη της τοπικής εκεχειρίας.

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«Η κατάσταση στο Ολέσκι είναι φρικτή. Το Ολέσκι είναι μια πόλη στην πρώτη γραμμή του πολέμου που βρίσκεται στο χείλος της καταστροφής. Ο πληθυσμός που απέμεινε στο Ολέσκι αποτελείται κυρίως από ηλικιωμένους κατοίκους, που χρειάζονται επειγόντως ιατρική προσοχή, φάρμακα, τρόφιμα και καθαρό νερό», ανέφερε στη δήλωση η Μελάνια Τραμπ.

Η κατάπαυση του πυρός θα επιτρέψει σε μη στρατιωτικές ομάδες από τις δύο χώρες να επισκεφθούν κατοίκους στα σπίτια τους και να συντονίσουν τη μεταφορά όσων θέλουν να απομακρυνθούν είτε προς τη Ρωσία είτε προς την Ουκρανία, με μια μη κατονομαζόμενη αμερικανική εταιρία ΜΜΕ να συνοδεύει τις ομάδες για να καταγράψουν τη διαδικασία, ανέφερε η πρώτη κυρία.

https://t.co/7SCCBYIYZR https://t.co/E2pZCGriHe — First Lady Melania Trump (@FLOTUS) October 23, 2026

Οι κάτοικοι αυτής της πόλης στην ανατολική Ουκρανία, την οποία κατέλαβαν ρωσικές δυνάμεις τον Φεβρουάριο του 2022, έχουν αναφέρει επισιτιστική κρίση η οποία ολοένα βαθαίνει.

Στο Ολέσκι, που βρίσκεται στην άλλη πλευρά του ποταμού Δνείπερου απέναντι από τη Χερσώνα, ο εναπομείναν πληθυσμός είναι μεταξύ 1.700 και 2.000 άνθρωποι –κυρίως ηλικιωμένοι κάτοικοι, μαζί με περίπου 50 παιδιά– από περίπου 24.000 πριν από τον πόλεμο, ανέφερε ο Λευκός Οίκος. Περίπου το 90% της πόλης πλημμύρισε μετά την καταστροφή του Φράγματος Καλκόφκα, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Η ανακοίνωση αναφέρει ότι η Μελάνια Τραμπ και εκπρόσωπός της εργάστηκαν απευθείας με τη ρωσική και την ουκρανική ηγεσία προκειμένου να καθορίσουν τους όρους της τοπικής κατάπαυσης του πυρός.

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«Οι κάτοικοι που επιθυμούν να απομακρυνθούν θα λάβουν συντονισμένη υποστήριξη και μεταφορά στον προορισμό της προτίμησής τους. Αναμένω ότι ορισμένοι θα θέλουν να πάνε στη Ρωσία, και ορισμένοι στην Ουκρανία», είπε η Μελάνια Τραμπ.

Η Ουκρανία πιέζει εδώ και εβδομάδες για την εκκένωση αμάχων από το Ολέσκι και τους γύρω οικισμούς, χρησιμοποιώντας κατά διαστήματα drones για να ρίξει από τον αέρα τρόφιμα εκτάκτου ανάγκης και ιατρικές προμήθειες στην πόλη.

Παράλληλα, οι ουκρανικές δυνάμεις συνεχίζουν να αναφέρουν εκτεταμένες διακοπές στο δορυφορικό δίκτυο Starlink, παρά τον ισχυρισμό του Ντόναλντ Τραμπ ότι ο Έλον Μασκ είχε άρει τους περιορισμούς στην υπηρεσία.

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Η επιβράδυνση αυτή, η οποία έχει επηρεάσει το βασικό σύστημα επικοινωνιών που χρησιμοποιούν τα ουκρανικά στρατεύματα, ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα, αφού ο Τραμπ και ο ιδρυτής της Starlink, Έλον Μασκ, επέκριναν δημοσίως τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολόντιμιρ Ζελένσκι, για τα συνεχιζόμενα πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου.

Οι περιορισμοί αυτοί έχουν προκαλέσει ερωτήματα και σύγχυση σχετικά με το ποιος έδωσε την εντολή για την επιβράδυνση και γιατί, με τον Τραμπ και τον Μασκ να αρνούνται αμφότεροι την ευθύνη.

«Δεν σχολιάζω ούτε το ένα ούτε το άλλο», δήλωσε ο Τραμπ την Πέμπτη, όταν ρωτήθηκε σχετικά με πληροφορίες που τον ήθελαν να έχει τηλεφωνήσει προσωπικά στον Μασκ για να ζητήσει την άρση των περιορισμών.

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Επιβεβαιώνει το Κρεμλίνο

Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι η Μελάνια Τραμπ συντόνισε τη συμφωνία, η οποία συζητήθηκε από τον Πούτιν και τον Τραμπ σε πρόσφατη τηλεφωνική τους επικοινωνία, σύμφωνα με το Reuters.