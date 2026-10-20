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Κατά την ολοκλήρωση της τελετής, ο πρόεδρος επιχείρησε να φιλήσει τη σύζυγό του, η οποία όμως έστρεψε το κεφάλι της προς την αντίθετη πλευρά.

Το ζευγάρι αντάλλαξε σχόλια για τις υπογραφές τους, με τον πρόεδρο να παρατηρεί τις ομοιότητες μεταξύ των υπογραφών τους κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Παρά την αμήχανη στιγμή του φιλιού, ο Ντόναλντ Τραμπ συνέχισε να κρατά το χέρι της συζύγου του και την επιβράβευσε για την εργασία της.

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Μια αμήχανη στιγμή εκτυλίχθηκε στον Λευκό Οίκο, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ έσκυψε για να φιλήσει τη σύζυγό του, Μελάνια, αλλά εκείνη γύρισε το κεφάλι της, με αποτέλεσμα να τη φιλήσει τελικά στο πλάι του κεφαλιού της.

Η 56χρονη Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ πραγματοποίησε τη Δευτέρα μία από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις της στο πλευρό του 80χρονου προέδρου. Οι δυο τους υπέγραψαν από κοινού εκτελεστικό διάταγμα που συνδέεται με πρωτοβουλία της Μελάνια Τραμπ για την ενίσχυση της υγείας των γυναικών, μέσω της έρευνας, της πρόληψης, της διάγνωσης και της θεραπείας.

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Trump signs an EO, then hands a pen to Melania but says, "I don't know if her signature means anything" pic.twitter.com/VMf9rS4ogb — Aaron Rupar (@atrupar) October 19, 2026

Τα σχόλια του Τραμπ για τις υπογραφές τους

Κατά τη διάρκεια της τελετής, στον Λευκό Οίκο, το προεδρικό ζευγάρι κάθισε δίπλα-δίπλα για να υπογράψει το έγγραφο. Αφού ολοκλήρωσε τη δική του υπογραφή, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έκρυψε την ικανοποίησή του, σχολιάζοντας: «Ω, αυτή είναι καλή υπογραφή».

Όταν ήρθε η σειρά της Μελάνια, ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος στράφηκε προς τα μέλη της κυβέρνησής του που βρίσκονταν πίσω του και είπε: «Δεν ξέρω αν η υπογραφή της έχει καμία σημασία».

Η Πρώτη Κυρία χαμογέλασε και απάντησε «Η δική σου είναι η πιο σημαντική», ενώ ο Τραμπ παρακολουθούσε την υπογραφή της και παρατήρησε: «Χμμ, αυτή μοιάζει πολύ με τη δική μου». Η δική του υπογραφή ήταν, πάντως, σχεδόν τρεις φορές μεγαλύτερη από εκείνη της συζύγου του.

Καθώς οι παρευρισκόμενοι γελούσαν με τα σχόλια του προέδρου, η Μελάνια πρόσθεσε: «Αντιγράφουμε τα πάντα, έτσι δεν είναι;».

Η στιγμή που η Μελάνια απέφυγε το φιλί

Μετά την υπογραφή του διατάγματος, ο Ντόναλντ Τραμπ σήκωσε το έγγραφο για να δεχτεί τα χειροκροτήματα των παρευρισκομένων. Στη συνέχεια, άπλωσε το χέρι του προς τη σύζυγό του και, ενώ εξακολουθούσε να κρατά το δικό της, έσκυψε για να τη φιλήσει.

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Η Μελάνια, ωστόσο, γύρισε απότομα το κεφάλι της προς την αντίθετη πλευρά, με αποτέλεσμα ο πρόεδρος να τη φιλήσει στο πλάι του κεφαλιού της.

Το στιγμιότυπο εντόπισε ο δημοσιογράφος Άαρον Ρούπαρ, ο οποίος το σχολίασε σε ανάρτησή του στο Χ, γράφοντας: «Η Μελάνια Τραμπ γυρίζει το κεφάλι της πολύ προς το πλάι, καθώς ο Τραμπ πλησιάζει για να τη φιλήσει», συνοδεύοντας το σχόλιό του με ένα emoji κοκκινισμένου προσώπου.

Παρά την αμήχανη στιγμή, ο Ντόναλντ Τραμπ συνέχισε να κρατά το χέρι της συζύγου του και το χτύπησε απαλά αρκετές φορές, προτού της πει: «Εξαιρετική δουλειά». Η Μελάνια απάντησε: «Ευχαριστώ, κι εσύ».

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Φωτογραφίες: REUTERS/Kevin Lamarque