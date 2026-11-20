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Η ίδια δήλωσε πως συμμετείχε ενεργά σε όλα τα στάδια της παραγωγής, από τη σύλληψη της ιδέας έως το τελικό μοντάζ και τη μουσική επένδυση.

Η σειρά, η οποία διατίθεται μέσω της πλατφόρμας Prime Video σε περισσότερες από 240 χώρες, αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές της προσωπικής της ζωής.

Τα επεισόδια εστιάζουν στις προκλήσεις της εμπιστοσύνης εντός του Λευκού Οίκου και στην αποστολή της Πρώτης Κυρίας μετά την ορκωμοσία του Προέδρου.

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Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ εντυπωσίασε φορώντας ένα κομψό μαύρο φόρεμα Dolce & Gabbana, κατά την πρεμιέρα της νέας της σειράς ντοκιμαντέρ δύο μερών στο Μανχάταν το βράδυ της Πέμπτης — αμέσως μετά την επιτυχία του προηγούμενου, ομώνυμου ντοκιμαντέρ της, το οποίο βρέθηκε στην κορυφή των charts.

Η σειρά «Melania, The Series» —που αποτελείται από δύο επεισόδια— έκανε πρεμιέρα στην αίθουσα Alice Tully Hall του Lincoln Center, μία ημέρα πριν από τη διάθεσή της σε περισσότερες από 240 χώρες μέσω της πλατφόρμας Prime Video.

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Η Μελάνια, όπως αναφέρει η New York Post, περπάτησε στο κόκκινο χαλί συνοδευόμενη από την πρώην Γενική Εισαγγελέα των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι, τον σύντροφό της Τζον Γουέικφιλντ, την πρώην ανώτερη σύμβουλο του Λευκού Οίκου επί προεδρίας Τραμπ, Κελιάν Κόνγουεϊ, και άλλους.

Η Πρώτη Κυρία δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η δημιουργία της σειράς «ήταν μια πολύ συναρπαστική εμπειρία», σημειώνοντας ωστόσο ότι «απαίτησε πολλή δουλειά» και «δεν ήταν εύκολη υπόθεση». «Ήταν η πρώτη φορά που συμμετείχα από τη σύλληψη της ιδέας μέχρι την ολοκλήρωση», ανέφερε η Μελάνια. «Ό,τι βλέπετε, είναι δική μου ιδέα. Από τη διαφήμιση και τη μουσική, μέχρι το μοντάζ».

Η Κόνγουέι εξήρε την Πρώτη Κυρία και επεσήμανε πόσο συχνά προσφέρει συμβουλές στον Πρόεδρο Τραμπ. «Είναι μια πολύ έμπιστη σύμβουλός του, καθώς και, προφανώς, σύζυγος και σύντροφός του», δήλωσε η Κόνγουέι αναφερόμενη στη Μελάνια. «Είναι φίλη μου εδώ και πολλά χρόνια».

Η νέα σειρά για την Πρώτη Κυρία αποκαλύπτει άγνωστες μέχρι σήμερα ιστορίες για τη 56χρονη σύζυγο του Προέδρου Τραμπ και ρίχνει φως στα όσα ακολούθησαν αμέσως μετά την ορκωμοσία του 47ου Προέδρου, τον Ιανουάριο του 2025.

Η Μελάνια δήλωσε στην εκπομπή «Fox & Friends» νωρίτερα φέτος ότι η σειρά θα είναι «πολύ διαφορετική» από το «Melania, The Documentary», το οποίο κατέγραφε την Πρώτη Κυρία κατά τη διάρκεια των 20 ημερών που προηγήθηκαν της δεύτερης ορκωμοσίας του συζύγου της. «Πρόκειται περισσότερο για μια προσωπική συζήτηση μαζί μου», ανέφερε τον Σεπτέμβριο. «Θα απαντήσω σε ορισμένες προσωπικές ερωτήσεις που δεν έχουν ακουστεί ποτέ ξανά, οπότε είναι κάτι αρκετά συναρπαστικό».

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Το πρώτο επεισόδιο, με τίτλο «Οικογένεια & Εμπιστοσύνη» («Family & Trust»), εστιάζει στη Μελάνια, η οποία ετοιμάζεται να γίνει ξανά Πρώτη Κυρία της Αμερικής. Ωστόσο, εντός των τειχών του Λευκού Οίκου, η εμπιστοσύνη δοκιμάζεται και η Μελάνια «πρέπει να προστατεύσει τους πιο κοντινούς της ανθρώπους, ενώ ταυτόχρονα καλείται να διαχειριστεί τις απαιτήσεις της εξουσίας».

Το δεύτερο επεισόδιο, «Υπερηφάνεια & Τιμή» («Pride & Honor»), ακολουθεί τη Μελάνια λίγο μετά την ορκωμοσία, καθώς η Πρώτη Κυρία «θέτει σε εφαρμογή την αποστολή της για τον αμερικανικό λαό». Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Μπρετ Ράτνερ, ενώ η Μελάνια συμμετέχει ως εκτελεστική παραγωγός, μαζί με τον ανώτερο σύμβουλο και ατζέντη της, Μαρκ Μπέκμαν.

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