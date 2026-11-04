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Η Πρώτη Κυρία εστίασε τις προσπάθειές της στην επίτευξη εκεχειρίας για την ουκρανική πόλη Ολέσκι.

Εκπρόσωποι της Ρωσίας και της Ουκρανίας θα παραστούν σε εκδήλωση που διοργανώνει η ίδια στον Λευκό Οίκο.

Η κυρία Τραμπ διαπραγματεύτηκε προσωπικά την κατάπαυση του πυρός για να βοηθήσει τους εγκλωβισμένους κατοίκους της περιοχής.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε δημόσια τις πρωτοβουλίες της συζύγου του για τη διάσωση παιδιών και των κατοίκων.

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Η Μελάνια Τραμπ δεν παρέστη στην εκδήλωση του Λευκού Οίκου για τις ενδιάμεσες εκλογές την Τρίτη, καθώς οι Ρεπουμπλικανοί έβλεπαν την ισχύ τους στο Κογκρέσο να περιορίζεται.

Πηγή του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε στην Daily Mail ότι η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ δεν βρέθηκε στην Ανατολική Αίθουσα, όπου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και οι συνεργάτες του παρακολουθούσαν τα εκλογικά αποτελέσματα. Η Μελάνια αγνόησε τις εξελίξεις στις εκλογές και περιορίστηκε σε μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για εκδήλωση που προγραμματίζεται την Πέμπτη στον Λευκό Οίκο, με αντικείμενο την εκεχειρία στην υπό ρωσικό έλεγχο ουκρανική πόλη Ολέσκι και στις γύρω περιοχές.

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Εκπρόσωποι της Ρωσίας και της Ουκρανίας θα παραστούν στην εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Μεγάλο Φουαγιέ, σύμφωνα με αξιωματούχο της κυβέρνησης.

Η Μελάνια Τραμπ σε ρόλο διαμεσολαβητή για την εκεχειρία στο Ολέσκι

Η Πρώτη Κυρία δεν συμμετείχε στην προεκλογική εκστρατεία κατά τη διάρκεια των ενδιάμεσων εκλογών, εστιάζοντας στις δικές της πρωτοβουλίες για τη στήριξη γυναικών και παιδιών. Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται η Daily Mail, η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ εργάστηκε ανεξάρτητα για την επίτευξη εκεχειρίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ενώ την Κυριακή εξέφρασε την ικανοποίησή της που είχαν αποτέλεσμα οι προσπάθειές της. «Η κατάσταση στο Ολέσκι είναι απελπιστική. Το Ολέσκι είναι μια πόλη στην πρώτη γραμμή του πολέμου, στα πρόθυρα της καταστροφής», δήλωσε. Όπως ανέφερε, ο πληθυσμός που έχει απομείνει αποτελείται κυρίως από ηλικιωμένους, οι οποίοι χρειάζονται επειγόντως ιατρική περίθαλψη, φάρμακα, τρόφιμα και καθαρό νερό.

Η Μελάνια Τραμπ ενεπλάκη προσωπικά στις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός αφού παρακολούθησε τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών τον Σεπτέμβριο και ενημερώθηκε για τις φρικτές συνθήκες υπό τις οποίες ζούσαν οι άνθρωποι στην περιοχή. Όπως διευκρίνισε, οι κάτοικοι που επιθυμούν να απομακρυνθούν θα λάβουν συντονισμένη υποστήριξη και μεταφορά στον προορισμό της επιλογής τους, είτε στη Ρωσία είτε στην Ουκρανία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε τις προσπάθειές της, δηλώνοντας την Παρασκευή ότι η σύζυγός του επικοινώνησε με αξιωματούχους και των δύο χωρών για να ξεκινήσουν οι συνομιλίες. «Αυτό που θέλει να κάνει είναι να σώσει παιδιά, αυτός είναι ο στόχος της. Και οι δύο πλευρές συνεργάζονται μαζί της, οπότε κάνει πολύ καλή δουλειά», ανέφερε.

Υπολογίζεται ότι περίπου 2.000 άνθρωποι εξακολουθούσαν να ζουν στο Ολέσκι όταν τέθηκε σε ισχύ η προσωρινή εκεχειρία. Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ εξέφρασε, επίσης, την ικανοποίησή της για τις αναφορές ότι Ουκρανοί αποχωρούσαν από την πόλη. Άνθρωποι που απομακρύνθηκαν από την περιοχή, τυλιγμένοι με ουκρανικές σημαίες στα χρώματα του μπλε και του κίτρινου, αποβιβάστηκαν από λεωφορεία στα τέλη της περασμένης εβδομάδας στα σύνορα Ουκρανίας-Λευκορωσίας, όπου επανενώθηκαν με μέλη των οικογενειών τους. «Η κατάπαυση του πυρός στο Ολέσκι και στην ευρύτερη περιοχή της Χερσώνας έδωσε στους κατοίκους τη δυνατότητα να μετακινηθούν, να αποκτήσουν πρόσβαση σε τρόφιμα, καθαρό νερό και φάρμακα, καθώς και να ανακτήσουν την αξιοπρέπειά τους, χωρίς τη συνεχή απειλή επίθεσης», έγραψε το Σάββατο.