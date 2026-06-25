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Νέες αποκαλύψεις για την καθημερινότητα στον Λευκό Οίκο φέρνει το βιβλίο «Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump», των δημοσιογράφων Μάγκι Χάμπερμαν και Τζόναθαν Σουάν. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, η Μελάνια Τραμπ είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά της για την παραμονή του Έλον Μασκ στην προεδρική κατοικία, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να αποτρέψει την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι ο ιδρυτής της SpaceX και της Tesla φιλοξενήθηκε αρκετές φορές στο ιστορικό Lincoln Bedroom του Λευκού Οίκου κατά τη διάρκεια της θητείας του ως επικεφαλής της ομάδας DOGE και ειδικός κυβερνητικός σύμβουλος. Ο ίδιος ο Μασκ είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι η παραμονή του στον Λευκό Οίκο γινόταν έπειτα από προσωπική πρόσκληση του Αμερικανού προέδρου και όχι με δική του πρωτοβουλία.

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Το βιβλίο περιγράφει ακόμη την ιδιαίτερη σχέση των δύο ανδρών, η οποία πέρασε από περιόδους στενής συνεργασίας αλλά και έντονων δημόσιων συγκρούσεων. Παρά τη ρήξη που ακολούθησε μετά τις διαφωνίες τους για κυβερνητικές πολιτικές, οι σχέσεις τους φαίνεται πως αποκαταστάθηκαν σε μεταγενέστερο στάδιο.

Παράλληλα, οι συγγραφείς αποκαλύπτουν λεπτομέρειες για τη σχέση του Ντόναλντ και της Μελάνια Τραμπ, κάνοντας λόγο για συχνές διαφωνίες σχετικά με τη διακόσμηση και τις αλλαγές στους ιδιωτικούς χώρους του Λευκού Οίκου. Όπως αναφέρεται, το προσωπικό βρισκόταν συχνά στη μέση των διαφορετικών προτιμήσεων του προεδρικού ζεύγους, ενώ σημειώνεται ότι διατηρούσαν ξεχωριστές κρεβατοκάμαρες.

Στο βιβλίο περιλαμβάνεται επίσης ένα περιστατικό με τον γιο του προέδρου, Μπάρον Τραμπ, ο οποίος φέρεται να ανησύχησε για την ασφάλεια του πατέρα του μετά τη δολοφονία του συντηρητικού σχολιαστή Τσάρλι Κερκ. Σύμφωνα με τους συγγραφείς, ο Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησε να τον καθησυχάσει, ζητώντας του να παραμείνει ήρεμος.