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Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ απέκλινε από ορισμένες από τις συνηθισμένες ενδυματολογικές της επιλογές και συγκέντρωσε όλα τα βλέμματα πάνω της στην εκδήλωση Ultimate Fighting Championship Freedom 250 που σημειώθηκε στον Λευκό Οίκο για τα 80ά γενέθλια του Τραμπ.

Οι εντυπωσιακές παρουσίες στην οικογένεια Τραμπ

Η 56χρονη φορούσε ψηλοτάκουνες γόβες με κόκκινη σόλα, ενώ το σύνολό της δεν είχε κανένα άλλο χρώμα. Ωστόσο, αντί για το συνηθισμένο της κοστούμι, επέλεξε ένα μαύρο, στενό midi φόρεμα, ένα μαύρο δερμάτινο σακάκι τύπου blazer και ένα κολιέ choker με έναν ασημένιο σταυρό. Φυσικά, δεν απαρνήθηκε τις χαρακτηριστικές ψηλοτάκουνες γόβες της Christian Louboutin.

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Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ – Reuters

Ποιοι εντυπωσίασαν με την εμφάνισή τους

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ γιόρτασε τα 80ά του γενέθλια και την 250ή επέτειο των Ηνωμένων Πολιτειών με μια διοργάνωση του Ultimate Fighting Championship. Χιλιάδες φίλοι των μεικτών πολεμικών τεχνών παρακολούθησαν τον Αμερικανό μαχητή Τζάστιν Γκέιτζι να νικά τον Ισπανό-Γεωργιανό αντίπαλό του, Ίλια Τοπούρια, και να κατακτά τον τίτλο της κατηγορίας ελαφρών βαρών στο κεντρικό γεγονός της βραδιάς.

Reuters

Κι ενώ οι λάτρεις των πολεμικών τεχνών μπορεί να πήγαν εκεί για να δουν τον αγώνα, υπήρχαν και εκείνοι που εστίασαν την προσοχή τους στα μέλη της οικογένειας του Ντόναλντ Τραμπ και κυρίως στη Μελάνια και σε άλλες κυρίες.

First Lady Melania Trump looks FIERCE tonight at the UFC Freedom 250 event on the South Lawn of the White House.



Melania is wearing a black Dolce & Gabbana dress with a black lambskin leather Dolce & Gabbana blazer draped her shoulders, black Christian Louboutin stilettos, and a… pic.twitter.com/vve5P0MALl — FLOTUS Report (@MELANIAJTRUMP) June 15, 2026

Η Ιβάνκα Τραμπ κινήθηκε επιλέγοντας επίσης μαύρα και συγκεκριμένα ένα μαύρο τοπ και μαύρο παντελόνι.

Ιβάνκα Τραμπ – Reuters

Το ίδιο λουκ επέλεξε και η νέα νύφη της οικογένειας Τραμπ, η Μπετίνα Άντερσον, η οποία ωστόσο θέλησε να το κάνει λίγο πιο επίσημο, φορώντας μια μαύρη αμάνικη μπλούζα με floral λεπτομέρειες και μαύρη ζώνη πάνω από τη μέση. Το λουκ ολοκλήρωσε με μαύρο παντελόνι.

Ντόναλντ Τραμπ Τζ. – Μπετίνα Άντερσον – Reuters

Από την άλλη, η Λάρα Τραμπ αλλά και η μικρότερη κόρη του Ντόναλντ Τραμπ, η Τίφανι, προτίμησαν να «παίξουν» στα λευκά. Η Λάρα, σύζυγος του Έρικ Τραμπ, απογείωσε το λουκ της με μια μπλούζα με φλοράλ στοιχεία και διαφάνειες, ενώ η Τίφανι προτίμησε ένα λευκό μίνι φόρεμα με halter λαιμόκοψη.

Η Κάι Τραμπ

Τη μόνο χρωματική εξαίρεση έκανε η εγγονή του Αμερικανού προέδρου, Κάι Τραμπ, η οποία φόρεσε ένα μπλε φόρεμα σε στρας.