Στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ προς τιμήν του βασιλιά Καρόλου, η Μελάνια Τραμπ ήταν εκείνη που τράβηξε πάνω της τα περισσότερα βλέμματα. Με ένα απαλό ροζ φόρεμα Dior, γάντια και μια αισθητική που θύμισε την κομψότητα άλλης εποχής, η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ προκάλεσε συγκρίσεις με την Τζάκι Κένεντι.



Η Μελάνια Τραμπ γνωρίζει καλά τη δύναμη μιας εικόνας. Και στο επίσημο δείπνο που πραγματοποιήθηκε στον Λευκό Οίκο προς τιμήν του βασιλιά Καρόλου, η εμφάνισή της λειτούργησε ακριβώς έτσι: ως ένα στιγμιότυπο αυστηρής, σχεδόν κινηματογραφικής κομψότητας.



Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ επέλεξε ένα απαλό ροζ, μεταξωτό, στράπλες φόρεμα υψηλής ραπτικής του οίκου Christian Dior. Το συνδύασε με off-white σουέτ γάντια και γόβες στην ίδια χρωματική παλέτα, επίσης Dior, δημιουργώντας ένα σύνολο που παρέπεμπε περισσότερο σε τελετουργική εμφάνιση παρά σε απλό επίσημο ένδυμα.

Δεν ήταν τυχαίο ότι πολλοί χρήστες των social media έσπευσαν να τη συγκρίνουν με την Τζάκι Κένεντι. Η καθαρή γραμμή του φορέματος, τα γάντια, η παστέλ απόχρωση και η συνολική αίσθηση συγκρατημένης πολυτέλειας θύμισαν την αισθητική μιας Πρώτης Κυρίας που είχε συνδέσει όσο λίγες τη μόδα με την πολιτική εικόνα.



Η επιλογή του Dior είχε και τη δική της σημειολογία. Η Μελάνια Τραμπ έχει εμφανιστεί αρκετές φορές με δημιουργίες του γαλλικού οίκου, ενώ η σχέση της οικογένειας Τραμπ με τον κόσμο της LVMH έχει βρεθεί ξανά στο προσκήνιο, ειδικά μετά την παρουσία της Ντελφίν Αρνό και του Μπερνάρ Αρνό στην ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ το 2025.



Στο ίδιο δείπνο, πάντως, δεν ήταν μόνο η Μελάνια που ξεχώρισε. Η Ιβάνκα Τραμπ εμφανίστηκε με γαλάζιο μάξι φόρεμα Reem Acra, με μακριά μανίκια, κάπα και ασημένιες λεπτομέρειες στη μέση, στις μανσέτες και στο ντεκολτέ. Η εμφάνισή της κινήθηκε στην ίδια παστέλ λογική, με πιο παραμυθένια διάθεση.





Η Τίφανι Τραμπ επέλεξε ένα λευκό στράπλες φόρεμα με σιφόν φούστα και σούρες, ενώ η Λάρα Τραμπ προτίμησε επίσης το λευκό, με ένα πιο απλό μάξι φόρεμα. Η ίδια περιέγραψε τη βραδιά ως «μαγική» σε ανάρτησή της στο Instagram.



Απόντες από τη βραδιά ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ με την αρραβωνιαστικιά του, Μπετίνα Άντερσον, καθώς και ο Μπάρον Τραμπ.



Πέρα από τις εμφανίσεις, ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε και στο μενού της βραδιάς, τις προετοιμασίες του οποίου, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, επέβλεψε η Μελάνια Τραμπ. Οι καλεσμένοι απόλαυσαν βελουτέ σούπα με λαχανικά κήπου, σαλάτα με καρδιά φοίνικα, χειροποίητα ραβιόλια με ανοιξιάτικα βότανα και, ως κυρίως πιάτο, γλώσσα με καστανό βούτυρο, άγρια σκόρδα, αρακά και πατάτες.

Το δείπνο ολοκληρώθηκε με σοκολατένιο κέικ σε σχήμα κυψέλης, με κρέμα βανίλιας και μέλι του Λευκού Οίκου.



Ωστόσο, όσο προσεγμένο κι αν ήταν το μενού, η εικόνα που έμεινε από τη βραδιά ήταν η Μελάνια Τραμπ μέσα στο ροζ Dior. Μια εμφάνιση που έμοιαζε σχεδιασμένη για να φωτογραφηθεί, να σχολιαστεί και, τελικά, να προστεθεί στη μακρά ιστορία των Πρώτων Κυριών που χρησιμοποίησαν τη μόδα όχι απλώς ως αισθητική επιλογή, αλλά ως γλώσσα εξουσίας.





