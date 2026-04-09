Με αιχμηρό ύφος και εμφανή ενόχληση, η Μελάνια Τραμπ έκανε δημόσια παρέμβαση από τον Λευκό Οίκο, θέλοντας να βάλει τέλος στα σενάρια που τη συνδέουν με τον Τζέφρι Έπσταϊν και το περιβάλλον του.

Η πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών ξεκαθάρισε ότι δεν είχε ποτέ οποιαδήποτε προσωπική σχέση ούτε με τον Έπσταϊν ούτε με τη συνεργάτιδά του Γκιλέιν Μάξγουελ, απορρίπτοντας κατηγορηματικά τις φήμες που κυκλοφορούν εδώ και χρόνια ως ψευδείς και παραπλανητικές. Όπως ανέφερε, η επαφή της μαζί του περιορίστηκε σε μία και μόνο κοινωνική συνάντηση το 2000, παρουσία και του συζύγου της Ντόναλντ Τραμπ.

«Τα ψέματα που με συνδέουν με τον Επστάιν πρέπει να τελειώσουν σήμερα», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπήρξε ποτέ κάτι περισσότερο από μια τυπική γνωριμία.

«Δεν είμαι μάρτυρας ούτε κατονομάζομαι σε οποιαδήποτε υπόθεση που σχετίζεται με τα εγκλήματα του Έπσταϊν. Το όνομά μου δεν έχει εμφανιστεί ποτέ σε δικαστικά έγγραφα, καταθέσεις, δηλώσεις θυμάτων ή συνεντεύξεις του FBI που αφορούν την υπόθεση Έπσταϊν.» Παράλληλα, διέψευσε και τα σενάρια που τη θέλουν να έχει γνωρίσει τον Ντόναλντ Τραμπ μέσω του Έπσταϊν, τονίζοντας πως και αυτός ο ισχυρισμός είναι αβάσιμος.

«Δεν είμαι θύμα του Επστάιν», δήλωσε με έμφαση και πρόσθεσε ότι «ο Έπσταϊν δεν με σύστησε στον Ντόναλντ Τραμπ. Γνώρισα τον σύζυγό μου τυχαία». Επιπλέον, κάλεσε το Κογκρέσο να δώσει βήμα στα πραγματικά θύματα, ώστε να ακουστούν οι μαρτυρίες τους. «Δεν είχα ποτέ καμία γνώση για την κακοποίηση των θυμάτων του Έπσταϊν. Δεν είχα καμία εμπλοκή σε οποιαδήποτε μορφή. Δεν συμμετείχα ποτέ, δεν βρέθηκα ποτέ στο αεροπλάνο του Έπσταϊν και δεν επισκέφθηκα ποτέ το ιδιωτικό του νησί», συμπλήρωσε.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν συνελήφθη εκ νέου το 2019, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για σωματεμπορία ανηλίκων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, ενώ λίγους μήνες αργότερα βρέθηκε νεκρός στο κελί του σε φυλακή του Μανχάταν, με τον θάνατό του να αποδίδεται επισήμως σε αυτοκτονία.