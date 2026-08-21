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Η επιστροφή της συνέπεσε με την έντονη δημοσιότητα που λαμβάνει η στενή επαγγελματική σχέση του Ντόναλντ Τραμπ με τη βοηθό του, Νάταλι Χαρπ.

Παρά τις επίμονες φήμες περί προσωπικής σχέσης μεταξύ του προέδρου και της συνεργάτιδάς του, δεν υπάρχει καμία επίσημη επιβεβαίωση για το ζήτημα.

Η Νάταλι Χαρπ διατηρεί διαρκή παρουσία στο πλευρό του Αμερικανού προέδρου, προκαλώντας συζητήσεις εντός και εκτός του Λευκού Οίκου.

Η Μελάνια Τραμπ επέλεξε να εμφανιστεί δημόσια στο πλευρό του συζύγου της, δίνοντας έμφαση στην ενότητα του προεδρικού ζεύγους κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

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Μετά από περισσότερο από έναν μήνα απουσίας από τη δημοσιότητα, η Μελάνια Τραμπ έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνισή της, την ώρα που στις ΗΠΑ συνεχίζεται η συζήτηση γύρω από την 35χρονη Νάταλι Χαρπ και την ιδιαίτερα στενή παρουσία της δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ.

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ βρέθηκε την Πέμπτη 20 Αυγούστου στον Κήπο των Ρόδων του Λευκού Οίκου, μαζί με τον σύζυγό της, με τους δύο να εμφανίζονται μάλιστα κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου. Η προηγούμενη δημόσια παρουσία της είχε καταγραφεί στις 19 Ιουλίου, όταν είχε βρεθεί στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Νιου Τζέρσεϊ.

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«Άκουσα ότι σας έλειψα, οπότε να ’μαι!», δήλωσε χαμογελώντας η Μελάνια, σε μια εμφανώς ανάλαφρη αναφορά στα σχόλια που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα για την περιορισμένη παρουσία της.

Η επανεμφάνιση της Μελάνια ήρθε την ώρα που αμερικανικά δημοσιεύματα ασχολούνται εκτενώς με τη σχέση εργασίας του Ντόναλντ Τραμπ με τη Νάταλι Χαρπ. Οι φήμες που κάνουν λόγο για προσωπική ή ερωτική σχέση μεταξύ τους δεν έχουν επιβεβαιωθεί.

Η Χαρπ εργάζεται ως εκτελεστική βοηθός του Αμερικανού προέδρου και έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πρόσωπα με σημαντική παρουσία στον στενό του κύκλο.

Έγινε ευρύτερα γνωστή με το προσωνύμιο «ανθρώπινος εκτυπωτής» («Human Printer»), καθώς φέρεται να κουβαλούσε μαζί της έναν φορητό εκτυπωτή, ώστε να παραδίδει στον Τραμπ εκτυπωμένα δημοσιεύματα, αναρτήσεις από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλο υλικό που θεωρούσε ενδιαφέρον για εκείνον.

Παράλληλα, δημοσιεύματα την έχουν χαρακτηρίσει ως συνεργάτιδα που διαθέτει ιδιαίτερα μεγάλη πρόσβαση στον πρόεδρο, αλλά και στον λογαριασμό του στο Truth Social.

Η Χαρπ βρίσκεται συχνά δίπλα στον Τραμπ κατά τις μετακινήσεις και τις δημόσιες δραστηριότητές του, γεγονός που έχει προκαλέσει σχόλια ακόμη και μέσα στον κύκλο του Λευκού Οίκου.

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Το θέμα επανήλθε στο προσκήνιο μετά τις δηλώσεις του Δημοκρατικού γερουσιαστή της Τζόρτζια, Τζον Όσοφ. Στις 16 Αυγούστου, ο Όσοφ άσκησε ειρωνική κριτική στον Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι ο πρόεδρος δείχνει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την κατασκευή της αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο και για τα ταξίδια «με τη Νάταλι», παρά για τα προεδρικά του καθήκοντα.

Η τοποθέτηση προκάλεσε την αντίδραση συνεργατών του Τραμπ. Ο ίδιος ο πρόεδρος, όταν κλήθηκε να απαντήσει για την επίθεση του Όσοφ, απέφυγε να σχολιάσει τη σχέση του με τη Χαρπ και αρκέστηκε να παρομοιάσει τον γερουσιαστή με τον κωμικό χαρακτήρα Pee-wee Herman.

Οι αναφορές στη Χαρπ δεν περιορίζονται στην καθημερινή παρουσία της δίπλα στον Αμερικανό πρόεδρο. Δημοσιεύματα, τα οποία επικαλούνται βιβλίο των δημοσιογράφων των New York Times Μάγκι Χάμπερμαν και Τζόναθαν Σουόν, κάνουν λόγο και για προσωπικές επιστολές που φέρεται να είχε στείλει η Χαρπ στον Τραμπ, εκφράζοντας την έντονη αφοσίωσή της.

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Μεταξύ των φράσεων που έχουν αποδοθεί στις επιστολές περιλαμβάνεται η αναφορά ότι ο Τραμπ ήταν «ό,τι έχει σημασία» για εκείνη. Η ίδια η Χαρπ δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για τις συγκεκριμένες αναφορές.

Την ίδια στιγμή, το «Semafor», σύμφωνα με δημοσιεύματα που αναπαράγουν την πληροφορία, επικαλέστηκε πηγή με γνώση των όσων συμβαίνουν στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με την οποία η Μελάνια Τραμπ «δεν αρέσκεται σε αυτού του είδους τα πράγματα», με την αναφορά να αφορά τη δημόσια συζήτηση που έχει δημιουργηθεί γύρω από τη Χαρπ.

Η συγκεκριμένη πληροφορία, πάντως, δεν συνιστά επιβεβαίωση ότι η Μελάνια υιοθετεί τις φήμες για ερωτική σχέση. Πρόκειται για ισχυρισμό ανώνυμης πηγής σχετικά με τη στάση της απέναντι στη δημοσιότητα που έχει λάβει το θέμα.

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Η Μελάνια Τραμπ επέλεξε να επιστρέψει στο προσκήνιο έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της, σε μια εικόνα που παρέπεμπε σε ενότητα του προεδρικού ζεύγους.

Η παρουσία τους στον Κήπο των Ρόδων έγινε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Fostering the Future», η οποία επικεντρώνεται στη στήριξη νέων που έχουν μεγαλώσει στο σύστημα αναδοχής.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ανακοινώθηκε δωρεά 2 εκατ. δολαρίων από την IndyCar και τη Fox Corporation, με τα χρήματα να προορίζονται για υποτροφίες στα Indiana University και Purdue University.

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Με τη σύντομη ατάκα της για την απουσία της, η Μελάνια έδωσε έναν πιο χαλαρό τόνο στην επιστροφή της στη δημόσια ζωή, έχοντας μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας για 32 ημέρες.

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Η κοινή εμφάνιση του ζευγαριού ήρθε έτσι σε μια περίοδο κατά την οποία η συζήτηση γύρω από τη Νάταλι Χαρπ έχει ενταθεί. Οι φήμες για τη φύση της σχέσης της με τον Ντόναλντ Τραμπ παραμένουν χωρίς επιβεβαίωση, ενώ το δεδομένο που έχει καταγραφεί είναι η στενή και διαρκής επαγγελματική παρουσία της στον κύκλο του Αμερικανού προέδρου.