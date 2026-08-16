Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Νάταλι Χαρπ αποτελεί στενή συνεργάτιδα του Ντόναλντ Τραμπ, έχοντας αναπτύξει μαζί του έναν ιδιαίτερο δεσμό αφοσίωσης που ξεκίνησε από την προσωπική της περιπέτεια υγείας.

Η πρώην παρουσιάστρια ειδήσεων διαχειρίζεται πλέον μέρος των αναρτήσεων του προέδρου στα κοινωνικά δίκτυα και συμμετέχει σε κρίσιμες συσκέψεις στο Οβάλ Γραφείο.

Λόγω της συνήθειάς της να εκτυπώνει συνεχώς θετικά δημοσιεύματα για τον πρόεδρο, οι συνεργάτες του Λευκού Οίκου την έχουν αποκαλέσει «ανθρώπινο εκτυπωτή».

Ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί τη Χαρπ ένα από τα πιο έμπιστα πρόσωπά του, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η συνεργάτιδά του θα παραμείνει πιστή στο πλευρό του.

Η θέση της Χαρπ στον στενό κύκλο του προέδρου επιβεβαιώθηκε κατά τη φυγάδευσή του λόγω απειλών, καθώς επιλέχθηκε να τον συνοδεύσει στο ασφαλές αεροσκάφος.

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Η μυστική «φυγάδευση» του Ντόναλντ Τραμπ από την Τουρκία, λόγω μιας ιρανικής απειλής, έδειξε εκτός του ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει ηθικούς φραγμούς στο να χρησιμοποιήσει συνεργάτες και δημοσιογράφους ως «δόλώματα» και ποιοι είναι οι πραγματικά στενοί του άνθρωποι.

Ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους είναι η 34χρονη Νάταλι Χαρπ, ειδική και εκτελεστική βοηθό του προέδρου, η οποία βρίσκεται πάντα στο πλευρό του.

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Η Χαρπ έγινε γνωστή στο αμερικανικό κοινό ως παρουσιάστρια του δεξιού τηλεοπτικού δικτύου One America News. Η σχέση της με τον Τραμπ, απέκτησε ιδιαίτερη σημασία μέσα από μια προσωπική ιστορία υγείας. Η ίδια είχε δώσει μάχη με τον καρκίνο των οστών και είχε αποδώσει στον Τραμπ σημαντικό ρόλο στην προσπάθειά της να αποκτήσει πρόσβαση σε πειραματική θεραπεία.

Ο Τραμπ είχε υπογράψει το 2018 τον νόμο Right to Try, ο οποίος διευκόλυνε την πρόσβαση ασθενών με σοβαρές ή απειλητικές για τη ζωή ασθένειες σε πειραματικές θεραπείες που δεν είχαν ακόμη λάβει πλήρη έγκριση.

Στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών το 2020, η Χαρπ είχε απευθυνθεί προσωπικά στον Τραμπ, λέγοντας ότι δεν θα ήταν ζωντανή χωρίς εκείνον. Η προσωπική αυτή ιστορία φαίνεται πως αποτέλεσε τη βάση μιας σχέσης που εξελίχθηκε πολύ πέρα από την τυπική σχέση προέδρου και συνεργάτη.

🚨JUST IN: In a LEAKED video from last night, Karoline Leavitt appears to be isolated during a tense Marine One exchange with Donald Trump and another woman who could be Natalie Harp!



​Hours later, she's out.



What was the conversation about? pic.twitter.com/i6rPrTv0JP — Lucas Sanders 👊🏽🔥🇺🇸 (@LucasSa56947288) August 12, 2026

Η στενή σχέση με τον πρόεδρο

Σύμφωνα με το βιβλίο «Regime Change» των δημοσιογράφων των New York Times Μάγκι Χάμπερμαν και Τζόναθαν Σουάν, η Χαρπ φέρεται να έγραφε στον Τραμπ ιδιαίτερα προσωπικά και γεμάτα θαυμασμό σημειώματα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του. Ένα από αυτά, σύμφωνα με το βιβλίο, έγραφε: «Εσύ είσαι το μόνο που με νοιάζει».

Η Χαρπ συμμετέχει σε συσκέψεις στο Οβάλ Γραφείο και έχει αναλάβει έναν ασυνήθιστο ρόλο: κρατά μαζί της έναν φορητό εκτυπωτή και τυπώνει αναρτήσεις στα social media, ειδήσεις και θετικά δημοσιεύματα που αφορούν τον Τραμπ. Η συνήθειά της αυτή φέρεται να της χάρισε το παρατσούκλι «ο ανθρώπινος εκτυπωτής».

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Παράλληλα, έχει πρόσβαση στους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης του Τραμπ και έχει αναλάβει μέρος των αναρτήσεών του. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, αυτή η πρακτική έχει προκαλέσει κατά καιρούς εκνευρισμό σε στελέχη του Λευκού Οίκου, καθώς οι αναρτήσεις δεν περνούν πάντοτε προηγουμένως από τα συνήθη κανάλια ελέγχου μεταξύ προσωπικού, επικοινωνίας και συμβούλων εθνικής ασφάλειας.

Ίσως όμως το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο για τη θέση της Χαρπ στον κόσμο του Τραμπ είναι μια φράση που, σύμφωνα με τους Χάμπερμαν και Σουάν, φέρεται να είπε ο ίδιος ο πρόεδρος στους συνεργάτες του, λίγο μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας του.

Is Natalie Harp TrXmp’s Diaper Nurse? pic.twitter.com/ge9CjNSKe3 Advertisement August 14, 2026

«Ότι η Χάρτ είναι η μόνη που τον αγαπούσε όσο η σύζυγος και τα παιδιά του». «Όλοι εσείς θα φύγετε και θα βγάλετε χρήματα. Εκείνη δεν θα με αφήσει ποτέ» είχε πεί χαρακτηριστικά.

Η φράση αυτή αποτυπώνει, σύμφωνα με την περιγραφή των δύο δημοσιογράφων, μια σχέση που στον στενό κύκλο του προέδρου θεωρείται ασυνήθιστα προσωπική.

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι, σε μια στιγμή κατά την οποία οι θέσεις στο ασφαλές στρατιωτικό αεροσκάφος ήταν εξαιρετικά περιορισμένες, η Χαρπ ήταν ανάμεσα στους ανθρώπους που επιλέχθηκαν να ακολουθήσουν τον Τραμπ.

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Η ιστορία της Νάταλι Χαρπ φωτίζει με έναν διαφορετικό τρόπο τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο Ντόναλντ Τραμπ και επιλέγει τους ανθρώπους που θέλει γύρω του.

Σε έναν Λευκό Οίκο όπου οι πολιτικές ισορροπίες, οι προσωπικές φιλοδοξίες και οι ισχυρές προσωπικότητες συγκρούονται καθημερινά, η Χαρπ φαίνεται να έχει κατακτήσει μια ιδιαίτερη θέση: όχι επειδή είναι υπουργός ή κορυφαία σύμβουλος, αλλά επειδή έχει δημιουργήσει έναν δεσμό προσωπικής αφοσίωσης με τον πρόεδρο.

Και σε μια κρίσιμη στιγμή, όταν ακόμη και κορυφαίοι υπουργοί έμειναν πίσω, η θέση της δίπλα στον Τραμπ παρέμεινε εξασφαλισμένη. Ίσως γι’ αυτό η φράση που φέρεται να είπε ο πρόεδρος για εκείνη αποκτά ιδιαίτερο βάρος: «Δεν θα με αφήσει ποτέ».

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