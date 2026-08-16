Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποβιβάζεται από το Air Force One στο αεροδρόμιο της Γενεύης με προορισμό τη σύνοδο κορυφής της G7 στο Εβιάν (Γαλλία), στη Γενεύη της Ελβετίας, τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026. MARTIAL TREZZINI/Pool μέσω REUTERS

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει περιορίσει σημαντικά τους αρχικούς στρατηγικούς της στόχους στον πόλεμο κατά του Ιράν, καθώς η σύγκρουση συνεχίζεται χωρίς να έχουν επιτευχθεί τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.

Οι αμερικανικές προτεραιότητες επικεντρώνονται πλέον στη σταθερότητα των τιμών ενέργειας και στην αποτροπή απόκτησης πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη, παραμερίζοντας προηγούμενες απαιτήσεις για ευρύτερη στρατιωτική εξουδετέρωση.

Η μετατόπιση της ρητορικής υποδηλώνει ότι η Ουάσινγκτον προετοιμάζει το έδαφος για μια συμβιβαστική συμφωνία, η οποία υπολείπεται αισθητά από τις αρχικές και ιδιαίτερα φιλόδοξες αμερικανικές αξιώσεις.

Η ανάγκη για ενεργειακή ομαλότητα συνδέεται άμεσα με την εσωτερική πολιτική κατάσταση στις ΗΠΑ, καθώς η αύξηση των τιμών καυσίμων επηρεάζει αρνητικά τη δημοτικότητα της κυβέρνησης ενόψει των εκλογικών αναμετρήσεων.

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Η στρατηγική του Ντόναλντ Τραμπ για να τερματίσει τον πόλεμο στο Ιράν παραμένει ο εκφοβισμός, εξαπολύοντας σχεδόν καθημερινά απειλές κατά της Τεχεράνηςε η οποία το τελευταίο διάστημα του ζητά δημόσια να παραδεχθεί την ήττα του για να ανοίξει τα Στενά του ορμούζ.

Μη έχοντας πετύχει τους στόχους που είχε θέσει πριν από 6 μήνες όταν αποφάσισε να χτυπήσει το Ιράν, με το Ισραήλ να αποχωρεί στο μεταξύ σιωπηλά από τη σύγκρουση, η εικόνα που διαμορφώνεται είναι διαφορετική.

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Όπως αναφέρει το CNN, οι αρχικοί στόχοι έχουν σταδιακά περιοριστεί, ενώ ορισμένοι από αυτούς έχουν σχεδόν εξαφανιστεί από τη δημόσια ρητορική της αμερικανικής κυβέρνησης, με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς να δείχνει πως η κυβέρνηση Τραμπ έχει κυριολεκτικά συρθεί στα σχοινιά.

Ο Βανς, για πρώτη φορά έβαλε πρώτο το πετρέλαιο και δεύτερo στόχο τα πυρηνικά του Ιράν, όταν μιλώντας στο Fox News, ρωτήθηκε πώς θα μπορούσε να τελειώσει ο πόλεμος. Η απάντησή του ήταν αποκαλυπτική.

Όπως είπε οι στόχοι είναι να συνεχίσουν οι χώρες του Κόλπου να προμηθεύουν με πετρέλαιο και φυσικό αέριο την παγκόσμια οικονομία, ώστε να διατηρηθούν σταθερές οι τιμές ενέργειας, και δεύτερον, να διασφαλιστεί ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο.

Η σειρά δεν πέρασε απαρατήρητη.

Η κυβέρνηση Τραμπ επιμένει ότι οι δύο στόχοι έχουν την ίδια σημασία. Η απερχόμενη εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ δήλωσε μάλιστα ότι και οι δύο είναι εξίσου σημαντικοί για τον πρόεδρο.

Ωστόσο, η απλή συμπερίληψη των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου στους βασικούς στόχους αποτελεί σημαντική αλλαγή. Πολύ περισσότερο επειδή μόλις λίγους μήνες πριν ο ίδιος ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι «ούτε λίγο» δεν τον απασχολούσε η οικονομική κατάσταση των Αμερικανών όταν αποφάσιζε πώς θα χειριστεί τον πόλεμο.

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Τώρα, η ενεργειακή σταθερότητα εμφανίζεται στην κορυφή της λίστας του αντιπροέδρου. Η μετατόπιση γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρουσα αν εξεταστεί η αρχική λίστα των αμερικανικών απαιτήσεων.

Κατά τους πρώτους μήνες του πολέμου, διαφορετικοί αξιωματούχοι παρουσίαζαν διαφορετικές εκδοχές των στόχων. Άλλοτε γινόταν λόγος για την εξουδετέρωση των πυραυλικών δυνατοτήτων του Ιράν, άλλοτε για την καταστροφή της αεροπορίας και του πολεμικού ναυτικού του, ενώ σε άλλες περιπτώσεις η έμφαση δινόταν στη χρηματοδότηση οργανώσεων όπως η Χεζμπολάχ.

Ήταν, όπως χαρακτηριστικά περιγράφει η ανάλυση του CNN, σαν η κυβέρνηση να «δοκίμαζε» τη λίστα των στόχων σε πραγματικό χρόνο.

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Ένα πράγμα, πάντως, έλειπε σταθερά από όλες αυτές τις εκδοχές: η διατήρηση χαμηλών τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς η βενζίνη στις ΗΠΑ ανεβάζει και κατεβάζει κυβερνήσεις και τους τελευταίους μήνες έχει αυξηθεί πάνω από 36%.

Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Εφόσον τα Στενά του Ορμούζ ήταν ανοικτά πριν από την έναρξη του πολέμου, η διασφάλιση της ροής ενέργειας μπορεί ουσιαστικά να σημαίνει επιστροφή στην προπολεμική κατάσταση.

Με άλλα λόγια, από τους αρχικούς στόχους θα απέμενε ως πραγματικό νέο επίτευγμα κυρίως η διασφάλιση ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

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Ήδη από τον Μάιο είχε γίνει εμφανές ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν έδινε την ίδια έμφαση σε όλους τους αρχικούς στόχους. Τον Ιούνιο, ένα μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης έκανε ελάχιστη αναφορά σε ορισμένες από τις προηγούμενες βασικές αμερικανικές απαιτήσεις.

«Οικονομική απομόνωση που δεν έχει ξαναδεί ο κόσμος» για το Ιράν -Τι ετοιμάζει ο Τραμπ

Παράλληλα, ο ίδιος ο Τραμπ άρχισε να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας πολύ λιγότερο απαιτητικής πυρηνικής συμφωνίας.

Αρχικά, η Ουάσινγκτον ζητούσε ουσιαστικά από την Τεχεράνη να παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιό της. Στη συνέχεια, όμως, ο Αμερικανός πρόεδρος άρχισε να υποστηρίζει ότι μπορεί να έχει ήδη προκληθεί αρκετή ζημιά στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και ότι το πυρηνικό υλικό ίσως βρίσκεται θαμμένο τόσο βαθιά ώστε να μην μπορεί να ανακτηθεί.

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Έφτασε, μάλιστα, στο σημείο να υποστηρίξει ότι το Ιράν είναι ήδη «αποπυρηνικοποιημένο».

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Η αλλαγή στη ρητορική είναι σημαντική: από την απαίτηση για πλήρη και μετρήσιμη εξάλειψη των πυρηνικών δυνατοτήτων, η συζήτηση μετακινείται προς το ερώτημα εάν το υπάρχον αποτέλεσμα είναι «αρκετό».

Ποιός κέερδισε τον πόλεμο;

Αν και σε έναν πόλεμο δεν υπάρχει νικητής, η αλήθεια είναι ότι ο Τραμπ χάνει περισσότερα από όσα κέρδιζει και ανάμεσα σε αυτά είναι και η δημοτικότητά του ενόψει τον ενδιαμέσων εκλογών του Νοεμβρίου. Και η διατήρηση χαμηλών τιμών ενέργειας είναι ένας καθοριστικός στόχος, που όμως έχει δημιουργήσει ένα παράδοξο.

Η κυβέρνηση Τραμπ ξεκίνησε τον πόλεμο παρουσιάζοντας εξαιρετικά φιλόδοξους στόχους για το Ιράν. Όσο όμως η σύγκρουση παρατείνεται, η λίστα φαίνεται να μικραίνει.

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Από την αλλαγή καθεστώτος, τον περιορισμό των περιφερειακών συμμάχων της Τεχεράνης και την εξουδετέρωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν, η συζήτηση μεταφέρεται όλο και περισσότερο στην αποτροπή ενός πυρηνικού όπλου και στη διατήρηση της ενεργειακής ομαλότητας.

Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι η Ουάσινγκτον προετοιμάζει το έδαφος για μια συμφωνία που θα απέχει αισθητά από τις αρχικές της απαιτήσεις.

Και εδώ βρίσκεται ίσως το πιο κρίσιμο πολιτικό ερώτημα: αν ο τελικός στόχος είναι ουσιαστικά να επιστρέψει η αγορά ενέργειας στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από τον πόλεμο, πόσο διαφορετική θα είναι τελικά η κατάσταση στο Ιράν από αυτή που υπήρχε πριν ξεκινήσει η σύγκρουση;

Για τον Τραμπ, η απάντηση θα πρέπει να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη να παρουσιάσει μια νίκη και στην πραγματικότητα ενός πολέμου που έχει ήδη διαρκέσει πολύ περισσότερο από όσο θα ήθελε η αμερικανική κυβέρνηση.

Και όσο οι στόχοι μετακινούνται, το ερώτημα δεν είναι πλέον μόνο πώς θα τελειώσει ο πόλεμος, αλλά και τι ακριβώς θα θεωρήσει η Ουάσινγκτον ως νίκη