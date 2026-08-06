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Διαψεύδει τα αμερικανικά δημοσιεύματα για σκληρή αντιπαράθεση με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, λέγοντας οτι κατά την τελευταία του συνάντηση με τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου είχαν μια «καλή και ειλικρινή συζήτηση».

Πρόσθεσε ότι «το Ισραήλ είναι ένας εξαιρετικός εταίρος, ωστόσο οι θέσεις μας μπορεί κάποιες φορές να διαφέρουν, όπως συμβαίνει και με τους υπόλοιπους συμμάχους μας», τονίζοντας ότι αποστολή του είναι να προωθεί τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών και να συνεργάζεται με το Ισραήλ για την επίτευξη κοινών στόχων.

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Αναφερόμενος στο ζήτημα του Ιράν, ο Βανς δήλωσε ότι «υπάρχουν άνθρωποι μέσα στο ιρανικό καθεστώς που θέλουν να τερματιστεί ο πόλεμος, ενώ υπάρχουν και ακραία στοιχεία που επιθυμούν τη συνέχισή του», χαρακτηρίζοντας τους Ιρανούς ως «σκληρούς διαπραγματευτές» και το καθεστώς ως «διχασμένο και με εμφανείς ρωγμές».

Εξέφρασε επίσης τη βεβαιότητα ότι οι τιμές της ενέργειας θα μειωθούν και ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο, γεγονός που, σύμφωνα με τον ίδιο, θα ενισχύσει τη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Παράλληλα, διέψευσε ότι υπάρχει διαφωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι εργάζεται για την εφαρμογή των αποφάσεών του και για τη χρήση όλων των διαθέσιμων στρατιωτικών, οικονομικών και διπλωματικών μέσων προκειμένου να επιτευχθεί η κατάλληλη λύση.