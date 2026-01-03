Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς με ανάρτησή του στο Χ αναδημοσίευσε το μήνυμα Τραμπ για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και έσπευσε να διαμηνύσει ότι δεν ήταν «παράνομη» η ενέργεια των ΗΠΑ.
Σύμφωνα με τον Τζέι Ντι Βανς «Ο Πρόεδρος προσέφερε πολλαπλές διεξόδους, αλλά σε όλη αυτή τη διαδικασία ήταν απολύτως ξεκάθαρος: η διακίνηση ναρκωτικών πρέπει να σταματήσει και το κλεμμένο πετρέλαιο πρέπει να επιστραφεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Μαδούρο είναι ο πιο πρόσφατος που διαπιστώνει ότι ο Πρόεδρος Τραμπ εννοεί όσα λέει».
«Συγχαρητήρια στους γενναίους άνδρες των ειδικών δυνάμεών μας που έφεραν εις πέρας μια πραγματικά εντυπωσιακή επιχείρηση», συμπλήρωσε στο «Χ».
Όσον αφορά σε όσους υποστηρίζουν πως η επιχείρηση των ΗΠΑ ο Βανς ήταν ξεκάθαρος «Και μια δημόσια ανακοίνωση για όσους λένε ότι αυτό ήταν «παράνομο»: Ο Μαδούρο έχει πολλαπλές κατηγορίες εις βάρος του στις Ηνωμένες Πολιτείες για ναρκοτρομοκρατία. Δεν μπορείς να αποφεύγεις τη δικαιοσύνη για διακίνηση ναρκωτικών στις ΗΠΑ επειδή ζεις σε ένα παλάτι στο Καράκας».