Πριν ακόμη αναδειχθεί στον παπικό θρόνο με το όνομα Λέων ΙΔ΄, ο τότε καρδινάλιος Ρόμπερτ Φράνσις Πρέβοστ είχε ήδη τοποθετηθεί δημοσίως απέναντι σε πολιτικές και δηλώσεις στελεχών της κυβέρνησης Τραμπ, μεταξύ των οποίων και ο νυν Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.

Η διαφωνία μεταξύ των δύο αναδείχθηκε μόλις λίγες ημέρες μετά την ορκωμοσία του Βανς, όταν ο ίδιος, μιλώντας στο Fox News στις 29 Ιανουαρίου, παρουσίασε μια ιεράρχηση της αγάπης με βάση τη χριστιανική πίστη: πρώτα η οικογένεια, έπειτα ο πλησίον, μετά η κοινότητα και στο τέλος ο υπόλοιπος κόσμος. «Η άκρα Αριστερά το έχει γυρίσει αυτό ανάποδα», ισχυρίστηκε.

Η τοποθέτηση προκάλεσε αντιδράσεις και ο καρδινάλιος Πρέβοστ έσπευσε να εκφράσει τη διαφωνία του.

JD Vance is wrong: Jesus doesn't ask us to rank our love for others https://t.co/hDKPKuMXmu via @NCRonline

Σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ (πρώην Twitter), αναμετάδωσε άρθρο του National Catholic Reporter που υποστήριζε πως «ο Βανς έχει άδικο: ο Χριστός δεν μας ζητά να ιεραρχήσουμε την αγάπη μας για τους άλλους». Με την πράξη του αυτή κατέστησε σαφή τη θέση του.

Οι «σύμμαχοι» του Βανς βασίζονταν στην επιστολή του Απόστολου Παύλου Προς Τιμόθεον Α’ στην οποία αναφέρεται: «Όποιος δεν φροντίζει για τους συγγενείς του, και ιδιαίτερα για το σπίτι του, αρνείται την πίστη και είναι χειρότερος από τον άπιστο» («εἰ δέ τις τῶν ἰδίων καὶ μάλιστα τῶν οἰκείων οὐ προνοεῖ, τὴν πίστιν ἤρνηται καὶ ἔστιν ἀπίστου χείρων»).

Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Πρέβοστ διαφοροποιήθηκε από τις πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ. Σε παλαιότερη αναδημοσίευσή του από το 2018, είχε κοινοποιήσει ανάρτηση του αρχιεπισκόπου του Σικάγου, καρδινάλιου Μπλέιζ Κούπιτς, ο οποίος καταδίκαζε την πολιτική διαχωρισμού παιδιών μεταναστών από τους γονείς τους στα σύνορα.

«Δεν υπάρχει τίποτα χριστιανικό, αμερικανικό ή ηθικά υπερασπίσιμο σε μια πολιτική που αποσπά τα παιδιά από τους γονείς τους και τα τοποθετεί σε κλουβιά. Αυτό γίνεται στο όνομά μας και η ντροπή βαραίνει όλους μας», ανέφερε τότε ο Κούπιτς, ανάρτηση την οποία ο Πρέβοστ είχε αναδείξει.

As Trump & Bukele use Oval to 🤣 Feds’ illicit deportation of a US resident (https://t.co/t80iDMbBKf), once an undoc-ed Salvadorean himself, now-DC Aux +Evelio asks, “Do you not see the suffering? Is your conscience not disturbed? How can you stay quiet?” https://t.co/jTradMfr0v