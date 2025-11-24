Η σύζυγος του Τζέι Ντι Βανς, Ούσα Βανς, προκάλεσε έντονη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την πρόσφατη εμφάνισή της χωρίς το γαμήλιο δαχτυλίδι της. Η 39χρονη Ούσα επισκέφθηκε την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου το στρατόπεδο εκπαίδευσης Camp Lejeune στο Τζάκσονβιλ της Βόρειας Καρολίνας, συνοδευόμενη από την πρώην Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ. Σε φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, πολλοί παρατήρησαν ότι δεν φορούσε τη βέρα της, γεγονός που ενίσχυσε τις φήμες για προβλήματα στον γάμο της με τον 41χρονο αντιπρόεδρο των ΗΠΑ.

Παρά την προσοχή των μέσων ενημέρωσης, εκπρόσωπός της δήλωσε στο PEOPLE ότι η Ούσα είναι μητέρα τριών μικρών παιδιών και πολλές φορές ξεχνάει τη βέρα της λόγω των καθημερινών υποχρεώσεων, όπως το πλύσιμο πιάτων ή τα μπάνια. Το ζευγάρι είναι παντρεμένο από το 2014 και έχει αποκτήσει δύο γιους και μία κόρη, ενώ έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν έντονα δημοσιεύματα και φήμες για δυσκολίες στη σχέση τους.

Advertisement

Advertisement

Πρόσφατα, οι φήμες είχαν ενισχυθεί μετά τον θερμό εναγκαλισμό του Τζέι Ντι Βανς με την Έρικα Κερκ, χήρα του Τσάρλι Κερκ, σε εκδήλωση στις 29 Οκτωβρίου. Ο τρόπος που αγκαλιάστηκαν προκάλεσε σχόλια στα social media, με πολλούς να αναλύουν τη στάση των χεριών τους και αν η κίνηση αρμόζει στην περίσταση, δεδομένης της πρόσφατης απώλειας της Κερκ. Ωστόσο, η χήρα του Κερκ είχε επαινέσει τόσο τον Βανς όσο και τη σύζυγό του για τη στήριξη που της προσέφεραν μετά τη δολοφονία του συζύγου της, δείχνοντας πως η αγκαλιά ήταν καθαρά ένδειξη σεβασμού και συμπαράστασης.

Παράλληλα, ο Τζέι Ντι Βανς έχει προκαλέσει συζήτηση με τις δηλώσεις του σχετικά με τη θρησκεία. Ο αντιπρόεδρος έχει αναφέρει ότι ελπίζει κάποια μέρα η ινδουίστρια σύζυγός του να ασπαστεί τον Καθολικισμό, όπως έκανε ο ίδιος στα 30 του χρόνια.

«Τις περισσότερες Κυριακές έρχεται μαζί μου στην εκκλησία. Ελπίζω να συγκινηθεί όπως κι εγώ, αλλά αν όχι, ο Θεός μας δίνει ελεύθερη βούληση», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την ανοιχτή στάση του απέναντι στις θρησκευτικές επιλογές της Ούσα.

Η εμφάνιση της Ούσα χωρίς βέρα και οι πρόσφατες αλληλεπιδράσεις του ζευγαριού με γνωστά πρόσωπα δείχνουν πως, παρά τις φήμες, η σχέση τους εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας προσοχής.

Η απάντηση της Έρικα

Ο χαιρετισμός εξέπληξε πολλούς χρήστες του διαδικτύου, σύμφωνα με μια πληθώρα viral αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ανέλυσαν τις τοποθετήσεις των χεριών τους και συζήτησαν για το αν η αγκαλιά ήταν κατάλληλη για την περίσταση, δεδομένης της πρόσφατης απώλειας της Έρικα.

Η Έρικα υπερασπίστηκε την θερμή υποδοχή όταν συνόδευσε την Μέγκιν Κέλι στη σκηνή στην εκδήλωση Megyn Kelly Live το Σάββατο 22 Νοεμβρίου.

Advertisement

«Η γλώσσα της αγάπης μου είναι το άγγιγμα, αν θέλετε», είπε στο πλήθος στο Desert Diamond Arena στο Φοίνιξ, όπου πραγματοποιήθηκε η sold-out επιμνημόσυνη δέηση του συζύγου της δύο μήνες νωρίτερα.

«Οπότε θα σας δώσω μια εξήγηση: Μόλις έπαιξαν το συγκινητικό βίντεο. Περπατάω προς το μέρος σας, [ο JD] περνάει προς το μέρος σας. Αρχίζω να κλαίω», αφηγήθηκε η Έρικα.

«Λέει, “Είμαι τόσο περήφανη για εσάς”. Και λέω, “Ο Θεός να σας ευλογεί” και αγγίζω το πίσω μέρος του κεφαλιού του», συνέχισε. «Όποιον έχω αγκαλιάσει, που έχω αγγίξει το πίσω μέρος του κεφαλιού σας όταν σας αγκαλιάζω, λέω πάντα, “Ο Θεός να σας ευλογεί”.»

Advertisement

Η Μέγκιν απάντησε γελώντας, λέγοντας:

«Συμπεριφέρονταν σαν να άγγιξες το πίσω μέρος του κώλου του!»

Η Έρικα συμφώνησε, προσθέτοντας: «Νιώθω ότι δεν θα δεχόμουν τόσο μίσος αν το έκανα αυτό!».

Advertisement

Σημειώνεται πάντως ότι η χήρα του Κερκ είχε επαινέσει τόσο τον Τζέι Ντι Βανς όσο και τη σύζυγό του για τη στήριξη τους της παρείχαν μετά τη δολοφονία του συζύγου της.

Από την άλλη, ο Τζέι Ντι Βανς είχε προκαλέσει απορία όταν παραδέχτηκε ότι ελπίζει ότι η ινδουίστρια σύζυγός του θα ασπαστεί κάποια μέρα τον Καθολικισμό όπως έκανε αυτός στα 30 του. «Τις περισσότερες Κυριακές, η Ούσα έρχεται μαζί μου στην εκκλησία. Ελπίζω, τελικά, ότι θα συγκινηθεί κάπως από το ίδιο πράγμα που συγκίνησε εμένα στην εκκλησία; Ναι, ειλικρινά, το εύχομαι, επειδή πιστεύω στο χριστιανικό ευαγγέλιο και ελπίζω τελικά η γυναίκα μου να το δει με τον ίδιο τρόπο. Αλλά αν δεν το κάνει, τότε ο Θεός λέει ότι όλοι έχουν ελεύθερη βούληση και αυτό δεν μου δημιουργεί πρόβλημα», είχε πει.

Advertisement