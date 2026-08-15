Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα ανακηρύξει τα Στενά του Ορμούζ ως έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών μετά την ήττα του Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι ο αποκλεισμός της στρατηγικής θαλάσσιας οδού από τις αμερικανικές δυνάμεις παραμένει σε πλήρη ισχύ.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ προανήγγειλε περαιτέρω οικονομική απομόνωση του Ιράν μέσω νέων μέτρων που θα παρουσιαστούν την επόμενη εβδομάδα.

Ιρανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι απέρριψαν τους ισχυρισμούς περί αμερικανικού ελέγχου της περιοχής χαρακτηρίζοντάς τους ως αβάσιμα ψέματα.

Στοιχεία ναυτιλιακών αναλύσεων δείχνουν ότι η κυκλοφορία των πλοίων στα Στενά έχει περιοριστεί στο 20% σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι σύντομα θα ανακηρύξει τα Στενά του Ορμούζ ως έδαφος των ΗΠΑ.

«Μόλις ολοκληρώσουμε την ήττα του Ιράν, το οποίο υφίσταται βαριά ήττα, πολύ σύντομα θα ανακηρύξω τα Στενά του Ορμούζ ως έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε ο Τραμπ στη νέα Ακαδημία Αστυνομίας της Κομητείας Νάσο, στο Γκάρντεν Σίτι της Νέας Υόρκης.

Advertisement

Advertisement

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός της στρατηγικής θαλάσσιας οδού παραμένει σε ισχύ, υποστηρίζοντας ότι «κανένα πλοίο δεν περνάει, εκτός αν το επιτρέψουμε εμείς».

Είπε ακόμη ότι «αυτό που προσφέρουμε είναι μια μεγάλη υπηρεσία για τον κόσμο, όχι μόνο για εμάς, αλλά για τον κόσμο».

Trump: After we finish defeating Iran, I will be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. pic.twitter.com/8cu9gem82b — Acyn (@Acyn) August 14, 2026

Σημειώνεται ότι ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ απείλησε χθες Πέμπτη ότι το Ιράν θα υποστεί οικονομική απομόνωση «που δεν ξαναείδε ποτέ ο κόσμος», αναγγέλλοντας πως νέα μέτρα ετοιμάζονται και θα παρουσιαστούν «την επόμενη εβδομάδα», πέρα από τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο σε αντίποινα για το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, θαλάσσιας οδού στρατηγικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων.

Ιρανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι, ωστόσο, αμφισβήτησαν τον έλεγχο των ΗΠΑ επί της θαλάσσιας οδού, με την κεντρική στρατιωτική διοίκηση του Ιράν να χαρακτηρίζει την Πέμπτη τις ισχυρισμούς αυτούς ως «αβάσιμα ψέματα και κατασκευάσματα».

Μέχρι τις 12 Αυγούστου, κατά τη διάρκεια των 166 ημερών που έχουν περάσει από την έναρξη του πολέμου, 3.371 πλοία έχουν διασχίσει το στενό, ποσοστό που αντιστοιχεί περίπου στο 20% του όγκου της κυκλοφορίας πριν από τον πόλεμο, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler, μιας εταιρείας ανάλυσης δεδομένων για εμπορεύματα και ναυτιλία, τα οποία επικαλείται το CNN.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, δεν παρέλειψε να αναφερθεί επίσης στη Βενεζουέλα, λέγοντας πως ήταν «πόλεμος μιας μέρας». Ο αμερικανός πρόεδρος τόνισε πως «πλέον συνεργαζόμαστε υπέροχα» και «έχουμε πάρει πολλά εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου» από τη χώρα αυτή.