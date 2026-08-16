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Ο αξιότιμος κ. Ντόναλντ Τραμπ, αμέσως μετά την εκλογή του, ανακοίνωσε μεγαλοπρεπώς ότι θα σταματήσει όλους τους πολέμους, με πρώτο και άμεσα,αυτόν στην Ουκρανία. Από τότε έχουν περάσει σχεδόν δύο χρόνια και ο πόλεμος συνεχίζεται αμείωτος. Όμως εν τω μεταξύ κατάφερε να υποτάξει την Βενεζουέλα και να συλλάβει τον Μαδούρο. Σχεδόν ταυτόχρονα ζήτησε – με καθόλου ευγενικό τρόπο – από τον Καναδά να ενσωματωθεί στις ΗΠΑ.

Και συνεχίζοντας την ειρηνευτική του αποστολή ανακοίνωσε ότι θα καταλάβει την Γροιλανδία. Η οποία ανήκει στην Δανία, χώρα – μέλος του ΝΑΤΟ. Επί του παρόντος δεν έχει προχωρήσει στην εν λόγω ειρηνευτική εκστρατεία. Συμπεριφέρεται όμως στους ευρωπαίους συμμάχους όπως συμπεριφερόταν η ηγεσία της Σοβιετικής Ένωσης στους εταίρους της στο Σύμφωνο της Βαρσοβίας.

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Και χωρίς να τους ρωτήσει κήρυξε τον πόλεμο στο Ιράν. Ανακοίνωσε δε πομπωδώς ότι θα το καθυποτάξει εντός ολίγων ημερών. Από τότε έχουν περάσει πέντε μήνες. Όμως στις 17 Ιουνίου υπέγραψε προσωρινή κατάπαυση των εχθροπραξιών. Την οποία ανακάλεσε μετά από 20 μέρες. Και οι δυστυχείς Ευρωπαίοι, πριν προλάβουν να βγάλουν ένα στεναγμό ανακούφισης, έβγαλαν μια κραυγή απελπισίας. Διότι το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο αντί να κατηφορίζει στις τιμές, πήρε πάλι τη μεγάλη ανηφόρα.

Όμως ο Ντόναλντ ο Μεγαλοπρεπής έκρυβε νέες εκπλήξεις. Ανακοίνωσε μόλις προχτές ότι τα Στενά του Ορμούζ θα είναι οσονούπω έδαφος των ΗΠΑ. Και πολλοί ευρωπαίοι ηγέτες αναρωτήθηκαν αφού θα καταλάβει τα Στενά, γιατί δεν καταλαμβάνει ολόκληρο το Ιράν, να ησυχάσουμε. Όμως αυτός έχει άλλες προτεραιότητες. Έχει πάλι ενσκήψει στις ΗΠΑ ο κομμουνιστικός κίνδυνος. Μεταμφιεσμένος σε μια οργάνωση που λέγεται Δημοκρατικό Κόμμα. Άρα, ως άλλος Μακάρθι, έχει την άνωθεν εντολή να τον εξοντώσει. Και πολλοί αναρωτιούνται γιατί δεν καταλαμβάνει την τωρινή Μέκκα του διεθνούς κομμουνισμού, που δεν είναι άλλο από το Πεκίνο. Και άμα ζορίζεται, ας καταλάβει το Παρίσι, διότι οι Γάλλοι εκτός από φαφλατάδες, είναι και πράκτορες του διεθνούς κομμουνισμού. Έτσι θα αποτρέψει και την κατάληψη, στις ενδιάμεσες εκλογές, από τα κομμούνια του Δημοκρατικού Κόμματος. Και να γλυτώσουμε και εμείς από τον Κουτσούμπα που θέλει να γίνει Ζαχαριάδης, με το όπλο παρά πόδα.