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Για λόγους ασφαλείας, ο Ντόναλντ Τραμπ απομακρύνθηκε κρυφά από την περιοχή με στρατιωτικό αεροσκάφος, αφού προηγουμένως επιβιβάστηκε στο επίσημο αεροσκάφος για παραπλανητικούς λόγους.

Οι αμερικανικές αρχές είχαν λάβει πληροφορίες ότι ιρανικοί κύκλοι γνώριζαν τις κινήσεις του Αμερικανού προέδρου και προγραμμάτιζαν δράση εναντίον του κατά την παραμονή του στη χώρα.

Η επιχείρηση φυγάδευσης παρέμεινε μυστική έως ότου αποκαλύφθηκε από τον τύπο, προκαλώντας ερωτήματα για την ασφάλεια όσων παρέμειναν στο αεροσκάφος που χρησιμοποιήθηκε ως δόλωμα.

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Oι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών είχαν συγκεντρώσει στοιχεία από πολλαπλές πηγές και γνώριζαν ότι υπήρχε συγκεκριμένη απειλή για επίθεση με πύραυλο εδάφους – αέρος εναντίον του Air Force One, στο οποίο επέβαινε ο Ντόναλντ Τραμπ- καθώς στην περιοχή όπου διεξαγόταν η Σύνοδος του ΝΑΤΟ είχε εντοπιστεί άτομο που έφερε φορητό πύραυλο, ο οποίος εκτοξεύεται από τον ώμο.

Αυτό αναφέρουν οι New York Times, επικαλούμενοι δύο ανώτατους Αμερικανούς αξιωματούχους, για την απειλή που οδήγησε τον Ντόναλντ Τραμπ στη μυστική αλλαγή του Air Force One την τελευταία ημέρα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, στις 8 Ιουλίου.

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Σύμφωνα με τους ίδιους αξιωματούχους, οι Ιρανοί γνώριζαν με ακρίβεια πού διέμενε ο Τραμπ στην Άγκυρα, ακόμη και σε ποιον όροφο του κτιρίου βρισκόταν.

Τα στοιχεία κρίθηκαν αρκετά αξιόπιστα ώστε ο Τραμπ και ανώτατα στελέχη της κυβέρνησής του να προχωρήσουν σε μια εξαιρετικά ασυνήθιστη επιχείρηση παραπλάνησης, προκειμένου να τον φυγαδεύσουν από την Τουρκία.

Ο Τραμπ επιβιβάστηκε μπροστά στις κάμερες στο παλαιότερο Air Force One, έχοντας προηγουμένως ανακοινώσει ότι θα ταξίδευε με αυτό «για χάρη των παλιών καιρών». Στη συνέχεια, όμως, απομακρύνθηκε κρυφά μέσα σε κοντέινερ τροφοδοσίας αεροσκαφών και τελικά εγκατέλειψε την Τουρκία με στρατιωτικό αεροσκάφος.

Ο Τραμπ ήταν και παλαιότερα στόχος

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει βρεθεί και στο παρελθόν στο στόχαστρο ιρανικών σχεδίων. Το 2024, κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια, τραυματίστηκε ελαφρά από τη σφαίρα επίδοξου δολοφόνου, ενώ αργότερα την ίδια χρονιά ένας ακόμη ένοπλος άνδρας φέρεται να επιχείρησε να τον δολοφονήσει στο γήπεδο γκολφ του στη Φλόριντα. Οι δύο αυτές απόπειρες δολοφονίας δεν συνδέονταν με τις απειλές από το Ιράν.

Ωστόσο, ένας άνδρας καταδικάστηκε για την εμπλοκή του σε σχέδιο δολοφονίας επί πληρωμή με στόχο τον Τραμπ, το οποίο είχε αποκαλυφθεί επί κυβέρνησης Τζο Μπάιντεν. Σύμφωνα με τις αμερικανικές Αρχές, πίσω από το συγκεκριμένο σχέδιο βρίσκονταν Ιρανοί, οι οποίοι επιχειρούσαν μέσω ενδιάμεσων προσώπων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ παραδέχτηκε, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ότι τον περασμένο μήνα άλλαξε μυστικά αεροσκάφος στην Τουρκία, ακολουθώντας τις οδηγίες της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ (Secret Service), υποστηρίζοντας ωστόσο ότι το αεροσκάφος με το οποίο τελικά ταξίδεψε ήταν ακόμη πιο ευάλωτο από το Air Force One.

Ο Λευκός Οίκος δεν είχε γνωστοποιήσει την αλλαγή του αεροσκάφους και η επιχείρηση παρέμεινε μυστική μέχρι τη Δευτέρα, όταν αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά από τη Washington Post. Ορισμένοι σχολιαστές στα αμερικανικά μέσα έθεσαν το ερώτημα εάν η επιχείρηση εξέθεσε σε κίνδυνο τους συνεργάτες του Τραμπ και τους δημοσιογράφους που ταξίδευαν μαζί του με το αεροσκάφος που θεωρούνταν ότι μετέφερε τον πρόεδρο.